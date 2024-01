Horečka, kašel, rýma, bolesti v krku. V Česku se rozjela epidemie chřipky. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) informovali, že v minulém týdnu bylo asi 1 750 nemocných na sto tisíc lidí. Deník přináší přehled toho nejdůležitějšího o chřipce - například kde je nemocnost nejhorší a kolik lidí nyní leží v nemocnicích.

Horečka, kašel, rýma, bolesti v krku. V Česku se rozjela epidemie chřipky. | Foto: Shutterstock

Zatímco předminulý týden se nesl v poklidných číslech, o týden později ulehlo bezmála o čtvrtinu víc lidí. „Chřipky typu A už máme a průběhy jsou dost silné,“ potvrdila pro Deník praktická lékařka ze středočeské obce Lety Michaela Formánková.

Odborníci ze SZÚ též upozornili, že k 26. lednu bylo hlášeno devadesát případů lidí, kteří s chřipkou skončili na nemocničních jednotkách intenzivní péče. Osmnáct z nich zemřelo. Hodně lidí prodělává i virózy chřipce podobné, další mají covid.

Podívejte se, kde řádí chřipka nejvíce:

Chřipka a další respirační infekce trápí ČR: Kde je situace nejhorší, co čísla

Jak je to v krajích (data k 30. lednu)?

Počty nakažených rostou ve všech krajích i věkových skupinách. „Aktuálně nejvyšší nemocnost je v Jihomoravském, Karlovarském kraji a na Vysočině. O epidemii hovoříme, pokud nemocnost akutními respiračními infekcemi přesáhne hranici 1 600 až 1 700 nemocných na sto tisíc obyvatel. S ohledem na to, že mezi akutními respiračními infekcemi převažuje chřipka, hovoříme o epidemii chřipky,“ upřesnil vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Jak se chřipka projevuje?

Lidé mají při chřipce horečku nebo zimnici, kašlou, bolí je hlava a svaly, mají rýmu a bolesti v krku. K tomu se celkově necítí dobře. Přesnou diagnózu určí jen lékař, kterého ovšem ne každý navštíví. Mnozí nemoc zvládnou překonat doma, ulevují si kupříkladu běžně dostupnými léky (jako jsou paralen či aspirin) nebo čaji. V nemocnicích lidem léčbu stanoví lékař.

Jak chřipku odlišit od angíny?

Pokud člověka bolí v krku, není si jistý, zda se jedná o angínu (tedy bakteriální infekci), či virózu. Zatímco na angínu většinou zabírají antibiotika, na virózy včetně chřipky nikoli. Přesnou diagnózu zjistí jen lékař. Na základě domácího CRP testu z krve, zakoupeného v lékárně, ale nemocný může orientačně zjistit, zda se jedná o virovou, či bakteriální infekci. Pokud se stav nezlepšuje, ani když test přítomnost bakterie nepotvrdí, je i tak dobré navštívit lékaře. K virové infekci se totiž může někdy ta bakteriální přidat.

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ. Víte, jak je rozeznat? Doma to nejde:

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Jak chřipce předcházet?

Nejlepší je snažit se chřipce a dalším virózám předejít. Nebo alespoň zmírňovat jejich průběh. Důležitý je podle odborníků zdravý životní styl a posilování imunity. Podle Jany Havrdové z České komory fitness je důležitý jakýkoli pohyb včetně svižné chůze. „Víc než polovina lidí se ale pohybuje sporadicky. Čtvrtina lidí se dokonce nehýbe prakticky vůbec,“ upozornila na loňské konferenci Hospodářské komory Praha 1. Důležitá je i pestrá a vyvážená strava.

Jak je to s očkováním?

Především starším a chronicky nemocným lidem odborníci doporučovali nechat se před vypuknutím epidemie, tedy od října do prosince, proti chřipce naočkovat. I dnes při rozjeté epidemii je tato vakcinace teoreticky možná. „Není to ale nyní ideální,“ řekl Deníku místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Václav Šmatlák.