Stále ale chybí některé dětské léky na horečky a bolest. Ministerští úředníci, jak již Deník informoval, proto objednali tři sta tisíc balení dětského Nurofenu . Část již do Česka dorazila. Jak ale řekl ministr Vlastimil Válek (TOP 09), stát nemůže prodej volně regulovaných léků omezovat. Tudíž nelze předejít tomu, že si je někdo koupí do zásoby.

Výpadky léků na recept, což je například penicilin používaný na bakteriální infekce, kupříkladu anginu, má v budoucnu řešit připravovaná novela zákona o léčivech. Ta je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení a platit bude nejdřív od roku 2024.

Proč uprostřed chřipkové sezony došla řada léků? Problémy nemá pouze Česko

Podle ní budou mít distributoři, kteří Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv ohlásí přerušení či ukončení dodávek vybraných léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, povinnost držet dva měsíce jejich zásobu na českém trhu. Případně po tuto dobu zajistit alespoň adekvátní náhradu. Stát tím získá čas situaci řešit. Podobná legislativa platí ve Francii, Německu a dalších evropských zemích.

Ministerstvo též zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léků, která bude řešit aktuální situaci na trhu s léčivy včetně potenciálních výpadků. „Aby bylo možno jim maximálně předcházet či minimalizovat jejich dopady,“ uvedl Válek.

Zatím to lékaři musejí zvládat jak bez některých léků, tak bez zmíněné legislativy. „Zatím to nějak extrémně nepociťujeme. Rodiče si mnohdy léky někde u nemocnic seženou. A většinou se dají nahradit,“ řekla Deníku dětská lékařka ze středočeských Líbeznic Jana Homolková. Pomocí jiných antibiotik se dokáže vypořádat i s výpadkem penicilinu.

Kontaktovat lékaře

Stejnou situaci řeší i praktici léčící dospělé. Lékař Tomáš Kaštovský z Prahy 10 radí hned v začátcích nachlazení telefonickou konzultaci pacientům, které by viróza – třeba kvůli nějakým chronickým onemocněním – mohla ohrozit. Ostatním doporučuje ozvat se v případě, že se do čtyř dnů kurýrování jejich stav nezlepší.

Telefonická konzultace je podle něj první síto, kdy lékař, který pacienta zná, dokáže rozpoznat, zda má, nebo nemá přijít do ordinace. „Pakliže je to viróza, léčí se příznaky a imunitní systém se s tím vypořádá. V takovém případě je dobré nastavit klidový režim a nevrhat se do vánočního úklidu. Prostě nechat tělo v klidu odpočívat,“ řekl Deníku.

Chřipková epidemie a RS viry kosí Česko: Pro koho jsou nebezpečné a co zabírá

Důležité je podle něj pít dostatek tekutin, doslova se prolévat vodou. „Doporučuji vodu s citrónem. Komu citrón nechutná, muže si ji dosladit,“ uvedl. Kdo chce, může si vypomoci i zázvorovým čajem s medem nebo něčím jiným, na co je při nachlazení zvyklý. „Každému zabírá něco jiného,“ řekl.

U lidí, kterým to nezabere, je třeba zvolit jinou léčbu. „Je třeba zabránit tomu, aby se u nich nerozvinulo nějaké bakteriální onemocnění, které může působit neplechu,“ řekl. Zatímco virová onemocnění se neléčí antibiotiky, na bakteriální infekce je lékaři nasazují. Vyřešit to umí i při výpadcích penicilinu. „Vždy se dá najít adekvátní náhrada,“ uklidnil Kaštovský.

Nejlepší je ale samozřejmě jakémukoli onemocnění předejít či nakopnout imunitu tak, aby pro ni pak nebylo problém. Imunoložka a mikrobioložka Blanka Říhová má osvědčený recept, jak na to. „Kupte si kilo pomerančů a jděte do divadla. Letos mají i výborné šťavnaté mandarinky. Důležité je zkrátka céčko a dobrá nálada,“ řekla Deníku.