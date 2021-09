Lékaři se shodují, že v loňském roce klasická chřipková sezóna neproběhla. Neznamená to ale, že chřipka úplně zmizela. Lékaři naopak očekávají, že se vrátí s větší silou.

„WHO už nyní předpokládá, že dojde ke změně antigenní struktury chřipkového viru. Záleží pouze na tom, zda se struktura změní částečně nebo úplně. Při úplné změně by virus mohl být výrazně agresivnější a pro tu část populace, které nebude imunizovaná, i potenciálně nebezpečný,“ vysvětluje Igor Karen, praktický lékař a místopředseda Sdružení všeobecných lékařů.

Silná chřipka by u nakažených mohla vyvolat virový západ plic, který je podobný průběhu covidu. I proto doktoři i epidemiologové radí, aby se lidé na podzim očkovali. Zejména senioři a další ohrožené skupiny, jako jsou třeba chronicky nemocní.

Očkování proti chřipce by mělo být spojené s podáním třetí dávky očkování proti covidu. Uvádí to ve svých stanoviskách Mezioborová skupina pro epidemické situace. Zatím by se jednalo o dvě odlišné látky, které by se píchly do každého ramena jedna. Vývoj kombinované vakcíny běží, ohlásila ho už společnost Novavax, která má výrobní závod i v České republice. Ve Velké Británii provedla na začátku léta studii na několika stovkách osob. Výsledky si zatím společnost pochvaluje.

Souběžné očkování

„Výsledky první klinické studie hodnotící bezpečnost, imunitu a účinnost vakcíny proti COVID-19 při současném podávání se sezónní vakcínou proti chřipce ukazují slibnou příležitost pro souběžné očkování,“ popisuje lékař Gregory M. Glenn, M.D a prezident výzkumu a vývoje společnosti Novavax. Souběžné podávání vakcín by jednak znamenalo jistotu, že očkovaní budou imunní vůči oběma nebezpečným epidemiím, zároveň by to ulevilo lékařům, v případě že by očkování proti covidu vyčerpávalo jejich kapacity.

Otázkou ale zůstává, kdy kombinovaná vakcína může skutečně přijít do oběhu. V květnu předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek odhadoval, že by to mohlo být už letos. Podle epidemiologa Romana Prymuly ale kombinovaná dávka do letošního očkovacího schématu nepromluví. „Podle mne do podzimu nevznikne,“ myslí si.

Kombinované očkování, i kdyby vzniklo už z kraje roku 2022, by nejspíš bylo pacientům podáváno až na podzim 2022, kdy je na vakcínu proti chřipce nejvhodnější doba. Dřív by to bylo podle odborníků zbytečné. „Na jaře očkování proti chřipce už nemá smysl,“ vysvětluje Prymula.

Jaká je momentální chřipková nálož?



Chřipkovou aktivitu pravidelně sleduje Státní zdravotní ústav. Podle jeho zjištění se chřipka nejspíš teprve rozehřívá. Alespoň podle výsledků měření za 32 a 33 týden letošního roku. „Trvale přetrvává nízký záchyt běžných respiračních virů, s mírnou dominancí rhinovirů. Situace odpovídá letnímu období,“ uvádí Státní zdravotní ústav.