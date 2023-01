V síti Dr. Max loni v prosinci prodali bezmála tři tisíce CRP testů. „Za předchozí měsíce roku nikdy prodeje nepřekonaly ani hranici dvou tisícovek. Až do prosince držel rekord červenec s prodejem tisíc devět set padesát jedna testů. Zjevně to souvisí s tím, že Česko zasáhla koncem roku tripldemie (četný výskyt chřipky, RS virů i covidu – pozn. red.),“ řekl Deníku mluvčí řetězce Michal Petrov.

V posledních týdnech se domácí CRP testy staly nákupním hitem na Lékárna.cz. Zájem o ně tam stoupl asi o šedesát procent. Podle vedoucí online poradny této internetové lékárny Pavly Horákové je zajímavé, že je lidé začali nakupovat v době výpadku antibiotik na trhu.

„Pacienti se možná chtějí uklidnit, že jejich zdravotní stav antibiotika nevyžaduje, tedy se nemusejí výpadkem trápit a můžou svoje zdravotní potíže v klidu řešit tím, co mají po ruce. Ať už to jsou léčivé přípravky, nebo standardní ticho, teplo a tekutiny,“ uvedla Horáková.

Pouze orientační

Praktická lékařka ze středočeské obce Lety Michaela Formánková nicméně upozorňuje, že zakoupené testy jsou pouze orientační. „Mohou být pomocníkem třeba v situaci, kdy je pacient mimo bydliště, distančně konzultuje problém s lékařem, popíše mu příznaky a doporučí test provést. Je to lepší než nic,“ uvedla pro Deník.

Dodala, že ale neplatí stoprocentně, že bakteriální onemocnění mají vysoké CRP a virové naopak. „Například nyní probíhající chřipky i covid mohou mít v prvních dnech, kdy je člověku nejhůře, CRP i kolem stoky. U virových infektů se potom orientujeme, pokud to lze, sledováním CRP v čase. Pokud klesá rychle, bývá to virové a není třeba nasazovat antibiotika,“ uvedla.

Naopak u některých viróz s počátečním nižším CRP se podle ní může sekundárně přidružit bakteriální infekt a lékař tak musí pacientovi nasadit antibiotika.

Jak pro Deník uvedl praktický lékař ze Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Dušan Zhoř, CRP je ukazatel probíhajícího zánětu v krvi. „Covid a chřipka bohužel dokáží zvýšit CRP až nad hodnotu dvě stě, což se dřív nikdy nedělo. CRP do čtyřiceti byla standardně viróza a nad šedesát až osmdesát vždy bakteriální infekce,“ řekl.

Pokud se zdravotní stav pacienta zhoršuje a CRP je vysoké, je podle něj namístě navštívit lékaře, který ho vyšetří. „Pokud je CRP negativní a pacientovi i přes to není dobře, tak jde s největší pravděpodobností o virózu,“ dodal.

Co jsou CRP testy



CRP test slouží k určení infekce. Udává hodnotu C-reaktivního proteinu v krvi, který je produkován játry a jeho hladina stoupá ve chvíli, kdy v těle probíhá zánět.



Hladina může být zjišťována laboratorním vyšetřením z žilně odebrané krve a na výsledek se obvykle čeká do druhého dne.



Častěji je odebíráno několik kapek krve z prstu, a to pomocí speciálního přístroje, do kterého se tato krev na laboratorní destičce vkládá. Výsledek je znám během několika minut.



Je možné provést domácí CRP test, který lze běžně koupit v lékárně. Má však pouze informativní charakter, přesnou diagnózu a s ní i vhodnou léčbu musí vždy stanovit lékař.



Zdroj: lekarna.cz