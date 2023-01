Horečky u malých dětí vždy v rodičích vzbuzují velké obavy. A když nemáte po ruce dětskou „medicínku“, která běžně srazí i vysokou horečku do půl hodiny, obavy se násobí. Přitom ve většině případů není nutné začít plašit a lze aplikovat i jiné metody, které pomohou teplotu snížit. Někdy také není potřeba teplotu srážet vůbec a nechat tělo, aby se s nemocí vypořádalo samo.

Je však nutné vědět, kdy si to můžete dovolit a co dělat v případě, že horečka neklesá. V článku najdete odpověď i na to, jak od vysoké horečky dítěti pomoci jinak než lékem a kdy na nic nečekat a vydat se na pohotovost.

Nemocných dětí přibývá

Bolesti celého těla, celodenní únava, bolesti hlavy, kašel, tuhá rýma a neklesající mnohdy velice vysoké horečky blížící se 40 °C. To jsou problémy, které trápily mnoho rodičů nejen v průběhu prosince, ale i na začátku nového roku.

Dětský sirup na horečky v některých lékárnách opět chybí. Rodiče shánějí čípky

Test na covid i chřipku mnohdy vyšel negativně, CRP nízké, ale vysoká horečka neklesala někdy ani téměř po týdnu. Ordinace pediatrů praskaly (a stále praskají) ve švech, na dětské pohotovosti si počkáte několik hodin, stejně jako v čekárně na ORL, kde se objevují děti s prasklými ušními bubínky či záněty středního ucha, a to i ty, které dříve na uši netrpěly.

Srážet není vždy potřeba

Horečka sama o sobě není nemocí, ale pouze reakcí těla na to, aby se vypořádalo s přítomnými patogeny. Mnoho lidí se chce ale horečky v obavách z přehřátí organismu a neblahého vlivu na zdraví (dítěte) zbavit, což ovšem často není úplně potřeba. Zvyšování tělesné teploty je přirozenou reakcí mozku, který vysílá signály imunitnímu systému těla, aby začal bojovat proti množení virů a bakterií. Při zvýšené teplotě i horečce je však vždy nutné především zvýšit příjem tekutin, aby nedošlo k dehydrataci. Dle prozeny.cz je to zhruba čtvrt litru na každý stupeň tělesné teploty navíc.

Definice horečky dle ireceptar.cz

37 – 38 °C – jedná se o zvýšenou teplotu, kdy není potřeba nutně sahat do lékárničky.

nad 38 °C – přesáhne-li ručička teploměru 38 °C, mluvíme už o horečce, kdy je potřeba začít teplotu cíleně srážet. Nemocný zažívá návaly horka, nebo naopak zimnici a bolí ho celé tělo, potí se a jeho srdeční frekvence je zrychlená. U dětí mohou nastat febrilní křeče.

40 – 41 °C – teplota těla nad 40 °C je již pro oběhový systém velkou zátěží a představuje vysoký stupeň rizika. Může vést k poruchám vědomí, halucinacím a dehydrataci. Objevují se mdloby, slabost, zvracení a silné bolesti hlavy. Je čas volat záchranku.

42 °C – maximální teplota, kterou je lidský organismus schopen ještě snést, ovšem představuje to pro něj život ohrožující stav a organismus si již sám neporadí. Vyšetření lékařem je neodkladné, hrozí kóma.

Když není lék, který teplotu sráží

Pokud jste se dostali do situace, kdy má vaše dítě vysoké horečky a je potřeba podat tišící lék, ovšem vy ho v lékárničce nemáte a nemůžete ho kvůli snížené dostupnosti nikde sehnat, vždy se nejprve zkuste zeptat lidí ve vašem okolí, zda by vám nemohli potřebný neotevřený lék, který nemá prošlé datum trvanlivosti „půjčit“. Pokud nikoho takového neseženete, nezbude vám než se pokusit srazit dítěti teplotu pěkně po staru.

Zdroj: Youtube

Anebo to brát s humorem jako zkušený lékař ze Zlína a někdejší primátor Miroslav Adámek, který na svých sociálních sítích zveřejnil rozhořčený příspěvek z davového šílenství, které nedostatek Nurofenu v Čechách způsobil: „Prosím vás všechny, Nurofen není živá voda. Ministerstvo zdravotnictví mělo hlavně informovat o tom, jak se bez tohoto léku dá přežít, ne z něj udělat modlu. Za nás kousek paralenu nebo acylpyrinu rozmáčknutý na lžičce s cukrem a lipovým čajem zachraňoval životy. A když bylo nejhůř, dostali jsme torturu zábalem ledovým prostěradlem.“

Je ovšem nutné brát jeho příspěvek s rezervou, což okomentoval i Jan Adámek, který by acylpyrin dětem nepodával. Miroslav Adámek s ním nakonec souhlasil.

Hydratovat a zase hydratovat

Hydratace sama o sobě není metodou, jak zbavit dítě horečky, ale je naprosto nutnou součástí každé horečnaté léčby. MUDr. Petr Grenar pro region.rozhlas.cz jasně řekl, že: „Během každého horečnatého onemocnění je nutné tekutiny doplňovat. Díky vyšší teplotě jsou vyšší ztráty tekutin potem a je nutné je doplnit, aby docházelo k regeneraci organismu. Je tedy nutné pít více než obvykle. Deficit poznáte jednoduše. Při respiračním infektu máte teplotu, nutí vás to hodně pít, ale stále málo močíte,“ to je dle lékaře klasický příklad toho, že vody je v organismu málo.

Tekutiny lze doplňovat i ovocem, zeleninou, které navíc dodají potřebné vitaminy. Dítě při horečnatých stavech potřebuje vysokou dávku vitaminu C, čerstvý vzduch a klid na lůžku. Pomáhají rovněž probiotika.

Zábaly, obklady, chlazení

Nejčastější radou, jak snižovat horečku, když léky nefungují, nebo nejsou dostupné, je použít metodu zábalů. Je ale nutné vědět, jak je provádět správně. MUDr. Renáta Adamovská na svém webu uvádí, že při teplotě nad 39 °C jsou právě zábaly a omývání těla vlažnou vodou účinnými prostředky, jak snížit horečku. Lékařka radí připravit si čistou vodu o teplotě 25 °C, dítě svléknout donaha a 10 až 15 minut otírat tvář a tělo vlhkým hadříkem či houbičkou. Voda se z povrchu těla bude odpařovat, čímž dojde ke snížení teploty.

Chřipková epidemie a RS viry kosí Česko: Pro koho jsou nebezpečné a co zabírá

Účinnou metodou ke snižování teploty jsou i zábaly. Potřebovat budete jeden ručník namočený do vody teplé zhruba 25 °C a jeden suchý ručník. Suchý ručník položte na postel, na něj mokrý ručník a na něj dítě. Přes hrudník pak dítěti přeložte nejprve vlhkou chladivou vrstvu, poté suchou a nechte dítě odpočívat. Ničím ho nepřikrývejte, aby se pod přikrývkou nezapařilo. Dítě takto nechte pět minut. Nejprve může dítko plakat, ale po chvíli zjistí, že je mu v zábalu lépe a někdy i klidně usne. Do zábalů ovšem nikdy nebalte končetiny. Pokud je má dítě příliš studené, navlékněte mu teplé ponožky. Do zábalu patří vždy jen trup dítěte, upozorňuje doktorka Adamovská.

Lze podat léky pro dospělé?

Podle informací zveřejněných na Prozeny.cz lze v případě, že není jiná možnost, podat dětem nad 9 kilogramů hmotnosti tabletu (lze drcenou) s obsahem 125 mg paracetamolu, která je jinak určená pro děti od 6 let. Dětem nad 20 kilogramů váhy lze podat polovinu tablety s obsahem paracetamolu pro dospělé (celá tableta má 500 mg, polovina 250 mg). A zrovna tak mohou pro děti nad 20 kg fungovat tablety pro děti nad 6 let s obsahem 125 mg paracetamolu. Teplotu jim pomohou srazit i tablety s ibuprofenem o dávce 200 mg, přičemž dospělí většinou užívají dávku dvojnásobnou. Vždy je ale nutné řídit se doporučeným dávkováním a poradit se o vhodnosti léku pro vaše dítě s lékárníkem.

Zkuste to jako Kuba Dařbuján – těstem

A pokud chcete vsadit na starý rodinný recept Alexandry Lechovské, která jej dostala od tety manžela pocházející ze Sudet, a který má dle svých slov mnohokrát ozkoušený, dejte na ocet. „Studenou vodu a ocet namíchejte v poměru 1:1. Množství zhruba do hrníčku. Do misky dejte hladkou mouku a rozmíchejte ji s připraveným roztokem na hladkou kaši.

Proč uprostřed chřipkové sezony došla řada léků? Problémy nemá pouze Česko

Hustota jako u vařené krupicové kaše, která se hodně táhne a lepí. Kaši naplácejte na suchou látku nebo plenu, přikryjte další plenou nebo přeložte. Udělejte si takový látkový sendvič s kaší uvnitř. Plenou pak obalte nožičky dítěte i s kotníky a převažte ještě suchou plenou. Nechte působit dvě hodiny. Je to zvláštní, ale mouka s octem vytáhnou z těla tu teplotu,“ je přesvědčená paní Lechovská, která zveřejnila recept na svém facebookovém profilu.

Kdy jet s horečkou na pohotovost

O tom, zda s dítětem nakonec pojedete na pohotovost, či nikoliv, většinou rozhodne váš rodičovský instinkt. Než ale pojedete, je dle dětské lékařky z Canadian Medical Centre MUDr. Sylvie Knoppové, která je autorkou článku na medicina.cz, dobré podat dítěti, které má vysokou horečku, lék ještě doma, aby lékař viděl, jak na něj dítě reaguje. Obecně dle doktorky platí, že horečku nad 38 - 38,5 °C je u dětí vhodné srážet vždy, abyste se vyhnuli riziku nástupu febrilních křečí, které mohou vše ještě zkomplikovat.

A když se rozhodujete, zda jet k lékaři, pozorujte i celkový stav dítěte. Ne pouze ukazatel na teploměru. Dítě, které má teplotu kolem 38 °C, ale je apatické, spavé, zvrací, teplota mu neklesá ani po podání léků, špatně dýchá, nepřijímá tekutiny, nebo dokonce vykazuje poruchy vědomí, by měl lékař vidět hned. A naopak pro dítě, které má teplotu přes 39 °C, ale po tišícím léku pookřeje, teplota mu klesne, pije, komunikuje a celkově „ožije“, není nutné ihned volat záchrannou službu a lze ještě vyčkat.

U kojenců do půl roku je však podle cpzp.cz potřeba navštívit lékaře při horečce okamžitě. Vždy však platí, že je lepší jet na pohotovost třikrát zbytečně než jednou přijet pozdě.