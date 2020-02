Pomůže ochranný nástřik před možnou nákazou v tramvaji?

To nevím, ale je pravda, že cestující tam mohou snadno onemocnět. Například když si někdo nemocný sáhne na nos, dotkne se madla, a pak se jej chytí někdo jiný.

Jak se mají nemocní v hromadných prostředcích chovat?

Nejlepší by bylo, aby nosili roušku. I když tady to není tak zažité. Alespoň ale používat kapesník nebo si dát ruku přes pusu, když kýchají. Zdá se to jako maličkost, ale může to zabránit šíření nemoci.

Nakazí se jen lidé se slabší imunitou?

Je to individuální. Nikdy se nenakazí všichni. Záleží podle toho, jak kdo je k tomu vnímavý. Z deseti se třeba nakazí dva.

Je letošní chřipková epidemie nějakým způsobem závažná?

Ne, bývají i horší. Letos je to podobné jako každoročně v tomhle období. Pozorujeme stále nárůst pacientů s chřipkou, ale nic výjimečného.

Týká se to všech věkových skupin?

Ano. Ale důchodci k nám třeba tolik nechodí, protože nepotřebují neschopenku z práce, a tak se zkrátka jen vyleží.

Kdy lze očekávat konec epidemie?

Počítáme v dubnu, ale záleží na počasí. Momentální teploty jsou pro viry ideální, není velká zima ani teplo.

Jak se mají lidé před chřipkou bránit?

Jíst hodně vitamínů, dobře spát a také si poctivě umývat ruce.