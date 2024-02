Vedle chřipky řádí covid a virózy. Lidé mají i ucpané dutiny: Jak viry rozeznat

Cesty autobusem či vlakem doprovází kýchání, pokašlávání či smrkání. V době rozjeté epidemie chřipky se v Česku drží i virózy, které jsou jí podobné. Stálicí je též covid. Deník přináší základní přehled, jak viry rozeznat či jak si ulevit.

Kolik lidí má chřipku?

Česko prožívá epidemii chřipky – v minulém týdnu bylo asi 1 750 nemocných na sto tisíc lidí. Osmnáct lidí zemřelo. „V aktuální chřipkové sezóně bylo k 26. lednu hlášeno devadesát klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče,“ informoval ve zprávě Státního zdravotního ústavu vedoucí tamního oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl. Epidemie podle odborníků potrvá ještě týdny.

Co při chřipce dělat?

V Česku nyní dominuje typ viru A. „Řadu případů chřipkových pacientů již máme,“ potvrdil pro Deník praktický lékař z Prahy 10 Tomáš Kaštovský. Lidé různých věkových kategorií mají vysoké teploty, zimnici, trápí je suchý kašel, bolí je klouby a celkově se cítí unaveni. Mnohým pomůže vyležet a vypotit se, užívat běžné léky či popíjet horké čaje. Jiným vážnější stav velí kontaktovat lékaře. Jen on může určit, zda se jedná právě o chřipku, a nasadit léčbu.

Jaká je aktivita covidu?

K 31. lednu covid podle údajů ministerstva zdravotnictví prokazatelně prodělávalo přes čtyři tisíce lidí (v ten den jich onemocnělo 157). Do statistik jsou ale zahrnuti jen ti, kteří oficiálně podstoupí antigenní nebo PCR test. Skutečná čísla nakažených jsou tedy podle odborníků vyšší. K 1. únoru bylo téměř sto lidí s covidem v nemocnicích, z toho dvanáct na jednotkách intenzivní péče.

Nákazu potvrdí jedině test. Projevit se může bolestí v krku, hlavy či kloubů. Lidé se cítí unaveni, mohou mít střevní potíže či rýmu, někteří i dočasně ztratí chuť či čich. Mnohdy stačí samoléčba. Zbystřit by ale měli ti, kterým se špatně dýchá. V tomto případě je nutné kontaktovat lékaře, který může předepsat antivirotika.

Co virózy podobné chřipce?

Četné jsou i virózy, které jsou chřipce podobné, ale nejedná se o ni. Většinou stačí kurýrovat se sám, při vážnějším stavu je třeba poradit se s lékařem.

Co dělat s ucpanými dutinami?

Mnohé lidi při virózách trápí ucpané dutiny. „Na zlepšení stavu dýchacích sliznic je důležitý volný nos a zvlhčená sliznice. Nos je vstupní brána pro všechny škodliviny. Doporučuji pravidelné oplachování nosní sliznice konvičkou, nejlépe s Vincentkou,“ sdělila dětská lékařka z Kladna Jarmila Seifertová.

A jak správně inhalovat? „Důležité je dýchat pomalu a zhluboka. Posadit se do vzpřímeného sedu a najít svou správnou dechovou intenzitu, aby se netočila hlava,“ poradil Šimon Peter ze společnosti Celimed.

Jak je to s očkováním?

Je možné nechat se bezplatně očkovat proti covidu. Lidé nad 60 let a těhotné ženy mohou podstoupit placené očkování proti RS virům (z fondu prevence na ně přispívají některé zdravotní pojišťovny). K očkování proti chřipce odborníci vyzývali hlavně starší a nemocné před vypuknutím epidemie. „Jakmile ji vyhlásí hygienická stanice, očkovat už nelze,“ řekl praktik Kaštovský. Je totiž riziko, že člověk by byl očkován a zároveň prodělával nákazu. Obecně je důležité při jakémkoli očkování nepociťovat příznaky viróz.