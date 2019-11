Vždycky je lepší jednat včas, neignorovat léta varovné zdravotní příznaky a řešit potíže dříve, než vás zdraví zradí. Chronické srdeční selhání totiž může skončit smrtí.

Není radno podceňovat problémy s dýcháním. Může za tím být vážný zdravotní problém. | Foto: Shutterstock

„Když jsem se dostal do nemocnice, vypadaly moje nohy jako kmeny stromů… Byly natolik oteklé, že už jsem skoro nemohl hýbat prsty u nohou. Samozřejmě jsem si všiml, že mám oteklé nohy už dříve, stejně jako se mi někdy hůře dýchalo, ale ignoroval jsem to. Myslel jsem si, že potíže nakonec zmizí. Měl jsem zafixováno, že by se člověk neměl zas tak sledovat, pokud vyloženě neumírá. Jenže přesně to byl můj případ. Jednoho dne jsem najednou nemohl dýchat, jako bych zapomněl, jak na to,“ popisuje 65letý Antonín.