David zasvětil sportu prakticky celý svůj život. Od tří let se věnoval hokeji, od 18 let thai boxu a začal i pravidelně posilovat. Sil měl na rozdávání, a tak pro něj pokládka nového koberce měla být záležitostí jednoho odpoledne. Bylo to přesně 30.6.2022, kdy zútulňování společného bydlení nedopadlo dle představ a život se celé rodině otočil naruby.

Osudná pokládka koberce

„David vypadal úplně normálně, jen se u pokládání nového koberce velmi potil,“ popisuje situaci Davidova žena Lenka. „Z ničeho nic se mu pak udělalo špatně, chytil se za spánek a ucítil silný tlak. Chvíli s námi ještě komunikoval, ale pak mu padl koutek a oči se mu sklížily ke kořenu nosu. Mozek se začal zalévat krví a David postupně upadal do kómatu,“ vzpomíná na osudný den Davidova manželka, která okamžitě zavolala záchrannou službu.

„Oči se mi postupně zavřely a nedokázal jsem hnout žádnou částí těla. Dál už si vůbec nic nepamatuji,“ doplňuje dnes vlastními slovy s pomocí manželky David, který zpočátku nebyl schopen téměř ničeho a jeho stav se dál zhoršoval.

Třikrát v kómatu a operace mozku

Sanitka odvezla Davida do střešovické nemocnice, kde byl přes týden v kómatu, do kterého po probuzení ještě dvakrát znova upadl.

„Kvůli krvácení do mozku a kvůli implantaci šantu na odvod mozkomíšního moku (jelikož mozek Davida nebyl schopen tuto funkci zastávat sám) nastaly několikrát takové komplikace, že musel následně podstoupit 5x operaci mozku,“ vysvětluje Davidova manželka Lenka.

Po probuzení byla Davidovi také provedena tracheostomie, musel být vyživován hadičkou PEG, která je zavedena přímo do žaludku, jelikož ani jeho smysl polykat stravu nebyl zachován. To ovšem bohužel nebylo stále všechno. Poškozen zůstal i zrak, ale rovněž řeč, chůze, rovnováha, levá ruka a celkově došlo k narušení myšlení.

„Diagnóza dle lékařské zprávy hovoří o středním až těžkém oslabení kognitivních funkcí, poruše zraku a omezeném zrakovém poli, zpomaleném psychomotorickém tempu a snížené zrakové paměti. Oslabené je ale i mentální tempo manžela,“ vysvětluje paní Lenka.

Převoz na JIP a zhoršení stavu

Ze Střešovic byl David převezen na JIP do Fakultní Thomayerovi nemocnice, kde se však jeho stav bohužel hodně zhoršil. Nepřestával ale bojovat.

„Manželka s dcerami za mnou chodily od samého začátku, což pro mě bylo hnacím motorem, i když jsem jim to tenkrát ještě nemohl říct. Žena mi každý den rehabilitovala mimické svaly, masírovala tělo, a to mi pomohlo dostat se do takového zdravotního stavu, abych mohl být převezen dále,“ říká dnes David, který však stále nemá zdaleka vyhráno.

Rehabilitace v Kladrubech a první jídlo

Tři následující měsíce strávil David v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde na sobě spolu s týmem fyzioterapeutů, logopedů a psychologů tvrdě pracoval. „Udělal jsem tam nesmírné pokroky, pomalu jsem začal znovu mluvit a po půl roce jsem byl schopný dát si i normální jídlo. Oči se trochu zlepšily, ale chůze je stále velmi nestabilní,“ popisuje svůj aktuální stav sám David, který na sobě usilovně pracuje.

Celá situace nebyla těžká jen pro samotného Davida, ale především pro jeho dvě dospívající dcery. „Bylo to velmi těžké, starší dcera Nikol (19) byla od prvního dne se mnou u nemocniční postele. Byla a stále je mně i manželovi velkou oporou. Mladší dcera (12) to nesla velmi těžce, prvních pár týdnů byla uzavřená do sebe a ani následující 4 měsíce jsem jí za tátou vzít nemohla, jelikož by ho nezvládla vidět na přístrojích,“ vzpomíná Davidova žena. Momentálně jsou však obě dívky s tatínkem v kontaktu, mladší dcera vše zvládla a obě jsou velmi rády, že mají tatínka doma.

David má před sebou však ještě hodně dlouhou cestu a jeho prognózu do budoucna neumí nikdo 100% stanovit. Má ale v plánu se snažit co nejvíc a nepřestane bojovat, dokud se neposune tak daleko, jak to jen jde, aby tu mohl být pro své milované. Jediné, co mu brání, je nedostatek financí, které by potřeboval pro svou ženu na nové auto, aby ho mohla dovážet na všechny potřebné rehabilitace, díky kterým se jeho stav může zlepšovat.

Chcete-li Davidovi pomoci vrátit se do normálního života a umožnit mu cestovat na potřebné rehabilitace, můžete mu přispět jakoukoliv částkou ZDE.