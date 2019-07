Vyhráno přesto zdaleka neměla. Silná cukrovka, se kterou se pacientka léčí, totiž nenarušila jenom srdce a cévy. Poškodila také ledviny, jemnou motoriku a zrak. Žena se proto o sebe sama nepostará. Musejí k ní pravidelně domů docházet sestřičky. Mění baterie k umělému srdci, ošetřují také ránu na hrudi, ze které kabel k bateriím vychází.

Podobných pacientů přibývá. „Populace stárne a lidé potřebují domácí péči stále častěji,“ vysvětluje situaci Ludmila Kučerová z Charity ČR. Nemocnice navíc zkracují pobyt lidí na lůžku a posílají pacienty domů stále dříve. „Do péče zdravotních sester se tak dostávají mnohem náročnější pacienti,“ pokračuje Kučerová.

Balík peněz, které pojišťovny dávají na domácí ošetřování, ale zůstává naopak stejný. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky tvořily náklady na domácí péči v posledních dvou letech jen 0,7 procenta všech výdajů.,„Domácí péče se tak dostává na pokraj krize. Celých čtyřicet procent nákladů už táhneme ze svého,“ popisuje Kučerová. Některé agentury už proto podle ní hlásí svůj zánik.

Přitom pokud skutečně přestanou pracovat, bez pomoci se ocitnou tisíce lidí. V případě Charity by to bylo až 36 tisíc pacientů. To by zaplnilo deset nemocnic. „Péče by se navíc prodražila, protože pobyt lidív nemocnici je až šestnáctkrát nákladnější,“ doplňuje žena.

Zástupci domácí péče proto vyzvali vedení resortu, aby situaci řešilo. Peníze chtějí vzít nejprve z rezerv, které si vytvořily pojišťovny. „Na kontech leží 55 miliard,“ souhlasí i Petr Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic. Dalším zdrojem, ze kterého by se mohla péče doma hradit, je takzvané „ošetřovatelské pojištění“. Zavést by se mohlo po vzoru Německa.

Nový typ pojištění

„Částka by se strhávala, stejně jako u zdravotního a sociálního pojištění, přímo z platu. Hradilo by se z ní všechno, co je na pomezí zdravotní a sociální péče. Tedy nejen domácí péče zdravotních sester, ale třeba i pobyt v eldéenkách,“ řekla Ludmila Geisslerová z Agentury domácí péče Praha.

Experti na zdravotnictví její nápad chválí. „Je pravda, že dnes nikdo pořádně neví, z jaké kapsy by se měla taková péče platit – jestli ze zdravotního pojištění, nebo dotacemi od ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl třeba člen zdravotnického think-tanku Klub Mederi Pavel Vepřek. Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová uvedla, že o rozpuštění rezerv pojišťoven nemůže být ani řeč. O novém typu pojištění je prý ale ochotná jednat.