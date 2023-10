Prudký pokles teplot zacloumá s nástupem podzimu s imunitou i těch nejotrlejších otužilců. Sezóna rýmy, kašle a nachlazení, opakujících se viróz a poklesu imunity je zkrátka tady. Pokud se letos chcete vyhnout častým návštěvám lékárny, nakupte si dostatečné množství obyčejné suroviny – cibule. Tato zelenina vám pomůže zbavit se suchého kašle, rýmy, nachlazení a v kombinaci s medem si z ní připravíte léčivý sirup i čaj. Co vše cibule pomůže vyléčit?

Cibulový sirup pomáhá bojovat s nachlazením a respiračními onemocněními. | Foto: Shutterstock

Jak připravit cibulový čaj na rýmu, kašel a nachlazení:

Zdroj: Youtube

Cibule patří mezi základní potraviny a při přípravě polévek a omáček se bez ní většinou neobejdeme. Málokdo ji však využívá i pro její léčebné vlastnosti, kterých bychom si měli především v těchto měsících obzvláště vážit. Cibule může pomoci nejen od nachlazení, rýmy, kašle, ulehčit od zahlenění či zánětu průdušek, ale pomáhá i srazit teplotu. Všechno hlavně díky látce, kterou většinou spíš haníme, jelikož nám způsobuje typické slzení při krájení této základní suroviny.

Jak konkrétně vám může cibule pomoci při nachlazení, jak se díky cibuli zbavíte rýmy i kašle a jak snadné je připravit si čaj či domácí sirup proti nachlazení?

V čem tkví síla cibule

Sílu cibule jistě poznal každý na vlastní kůži, a to především ve chvíli, kdy se ji snažíme co nejrychleji nakrájet do guláše. Proč nejrychleji? Protože se chceme vyhnout pláči, který těkavá látka zvaná allicin, kterou cibule obsahuje, způsobuje. Ovšem právě kvůli allicinu je cibule pro naše zdraví tak prospěšná.

„Stejně jako česnek, i cibule obsahuje takzvaný allicin, což je látka s antibiotickými účinky. Díky ní cibule pomáhá při nachlazení – snadno lze udělat obklad krku z podušené cibule nebo sirup. Jinak je cibule močopudná a prospívá i při léčbě ledvin. Celkově má desinfekční účinky na naše trávicí ústrojí,“ vyzdvihuje léčivé účinky cibule online magazín o přírodě, dobré kuchyni a zdravém životním stylu Culina Botanica.

Účinky cibule na zdraví

Díky látkám, které cibule obsahuje, patří tato obyčejná zelenina mezi hojně využívané suroviny v domácím léčitelství už od pradávna. Její pozitivní vliv na lidské zdraví je i podle bylinkářky Michaely Maťhové ohromný.

Její sílu využijete při mnoha zdravotních komplikacích a akutních stavech. Především v zimním období, kdy na nás neustále útočí viry a bakterie a imunita je snížená. Hodí se nám schopnost cibule posilovat obranyschopnost organismu, rozpouštět hustý hlen i fakt, že je přírodním antibiotikem, které působí proti respiračním onemocněním.

„Díky kvercetinu, který se skvěle vstřebává jak z tepelně upravené, tak ze syrové cibule, však cibule také ochraňuje srdce a cévy a lidé, kteří pravidelně konzumují cibuli a jablka, jsou více chráněni proti infarktu. Cibule dále snižuje krevní tlak, má příznivé účinky pro diabetiky, detoxikuje játra a posiluje žaludek i střeva,“ tvrdí bylinkářka na svém webu Bylinkový ráj.

Cibule však působí i proti osteoporóze, pročišťuje ženské pohlavní orgány a její červená a žlutá odrůda údajně bojuje i proti rakovině. Zkuste ji proto zařadit jako podporu léčby při rýmě, kašli a podzimním nachlazením. Mějte však na paměti, že při zhoršujícím se stavu je vždy lepší vyhledat lékaře.

Cibulový čaj proti kašli

Proti kašli a nachlazení může kvůli zmiňovaným vlastnostem cibule pomoci teplý cibulový čaj. Konkrétně její schopnost uvolňovat hleny patří mezi výhody, které z ní dělají ideální surovinu pro přípravu čaje na vykašlávání.

„Nakrájejte čtyři cibule i se slupkou na kolečka a vložte do hrnce. Přelijte dvěma litry vody, přiveďte k varu a vařte tři až pět minut. Přisypte majoránku a nechte ještě minutu přejít varem. Čaj nalijte do hrnečku přes sítko a oslaďte medem. Pijte co nejteplejší, ideálně dva litry denně,“ prozrazuje osvědčený rodinný recept Krušnohorská apatyka.

„Pokud se jedná o suchý kašel bez hlenů, ideální je sáhnout po lécích ze skupiny antitusik. Dbejte také na dostatečný pitný režim (čaj s medem), pravidelně větrejte a zvlhčujte vzduch v místnosti. Velkou oblibu nese také babský recept na domácí sirup na kašel z cibule, medu a citrónu,“ doporučuje postup lékárnice Silvie Doležalová v poradně lékárny Dr. Max.

Cibulový čaj s medem však její kolegyně Tereza Brandejská nedoporučuje podávat velmi malým dětem. Pro ty je podle ní lepší volit alternativní průduškové čaje na dýchací cesty pro malé děti.

Cibulový sirup

V dobách, kdy nebylo možné v lékárně sehnat několik různých sirupů na kašel, si naše maminky či babičky dokázaly hravě poradit. Připravily si domácí sirup z kvalitních potravin, který je nestál moc peněz, ale fungoval skvěle. Vyrobit si vlastní cibulový sirup však můžete stále, dětem chutná, ale pomáhá i dospělým. Jak ho připravit, radí na svém webu doktorka Zdeňka Soukupová.

„Nakrájejte tři cibule na kolečka. Postupně je vrstvěte do nádoby a prosypávejte cukrem -nejlépe třtinovým. Je možné i proložit lžičkou medu. Nakonec přikryjte a nechte odstát. Za několik hodin pustí cibule šťávu, kterou slijete do skleničky. Sirup podávejte při kašli několikrát denně po lžičkách,“ doporučuje domácí sirup lékařka.

Cibulový zábal na průdušky

Ideálním pomocníkem při suchém kašli může být i cibulový zábal, který velmi často způsobí rychlý produktivní kašel.

„Cibule má rovněž schopnost vytáhnout z těla spoustu toxických látek, proto nezapomeňte po ukončení procedury cibuli vyhodit na místo, kam se nedostanou děti ani domácí mazlíčci. Pro cibulový zábal či obklad se nejvíce hodí červená cibule, která obsahuje nejvíce antioxidantu kvercetinu, který vykazuje účinky pro odkašlávání u lidí se zahleněním,“ tvrdí specialista na diagnostiku chorob Centrum medicíny.

Postup:

1. Oloupejte dvě cibule a nakrájejte je na proužky.

2. Pokrájenou cibuli vložte do hrnce, podlijte vodou a přisypte trochu anýzu.

3. Jakmile cibule změknou, sundejte z plotny a sceďte.

4. Rozložte sceděnou cibuli doprostřed čistého bavlněného ručníku.

5. Nechte ručník zcela nasáknout a složte ho tak, aby cibule nevypadla.

6. Dostatečně vychladlý obklad přiložte na průdušky či krk a nechte 30 minut působit.

Cibule do ponožky na noc

Podle znalostí čínské medicíny může především při horečce, ale i jiných zdravotních komplikacích, fungovat i vkládání cibule do ponožky na noc. „Spodní část nohy dle této teorie umožňuje přímý přístup k vnitřním orgánům, jako jsou mozek, játra a srdce. Spodní část nohou má však až 7000 nervových zakončení, která se přímo spojují s různými orgány v těle. Pokud vložíte před spaním plátek cibule do ponožky, pomůžete zničit bakterie a virové patogeny v těle a vyléčíte tak první příznaky nachlazení,“ stojí za metodou zdravotnický online magazín Bio Lékař.

Cibule do ponožky na noc:

Zdroj: Youtube

O jejích účincích hovořila pro Český rozhlas i bylinkářska Radka Svatošová, která tvrdí, že je cibule v ponožce dobrá především pro ty, na které už takzvaně něco leze. „Chodidla pokladete cibulovými plátky a navléknete rychle ponožky. Pokud chcete zabránit cibulovému zápachu, zabalíte ještě ponožky do smršťovací fólie. A jdete spát. Silice z cibule působí na nervová zakončení na chodidlech a co si budeme povídat, víra tvá tě uzdraví,“ tvrdí bylinkářka. Údajně prý může cibule pomoci srazit i teplotu.



Ať už nakonec cibule z vašeho těla viry a bakterie vyžene, či nikoliv, určitě se vyplatí dát této obyčejné levné surovině, kterou má většinou každý z nás doma, alespoň šanci. V případě, že se váš stav nelepší, ale raději navštivte lékaře a nechte si předepsat vhodné léky.