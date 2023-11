Tato štiplavá plodina dokáže neskutečné věci. Asi tou nejméně žádanou je, že vyvolává slzení, což ocenila pouze Šíleně smutná princezna. Všechny ostatní vlastnosti činí z cibule něco, co nesmí chybět nejen v kuchyni, ale ani v domácí přírodní lékárničce. A když na to přijde, udělá cibule radost i při úklidu, protože je mistrem na pohlcování pachů a likvidaci odolné špíny.

Cibule je nabitá cennými rostlinnými látkami včetně flavonoidů, které mají antioxidační i protizánětlivé účinky. | Foto: Shutterstock

Jak nakrájet cibuli podle šéfkuchaře Gordona Ramsaye:

Cibule je součástí lidské stravy již více než 7000 let. Archeologové objevili stopy cibule pocházející z doby 5000 let před naším letopočtem. Nalezli ji vedle kamenů z fíků jako pozůstatky po obyvatelích osad z doby bronzové. Staří Egypťané uctívali cibuli a věřili, že její kulovitý tvar a soustředné kruhy uvnitř symbolizují věčnost. Cibule byla často umístěna do pohřebních hrobek faraonů, neboť lidé doufali, že přináší v posmrtném životě prosperitu.

Může to být jed?

Hledali jsme, jestli i dnes provázejí cibuli nějaké mýty a na jeden jsme narazili. Možná, že v Česku není tak rozšířený, ale v jiných zemích na něj podle webu Food Network.ca věří. Týká se toho, že zbylá nakrájená cibule je lapač bakterií, který se může stát vysoce jedovatým již po jedné noci a vyvinout toxické bakterie, které by mohly způsobit žaludeční infekci nebo dokonce otravu jídlem.

Co je na tom pravdy? Nic! Podle odborníků je to nesmysl, který je třeba vyvrátit. Cibule opravdu není zvláště náchylná k bakteriální kontaminaci. Takže zbytky klidně dejte do lednice a druhý den použijte bez obav při vaření.

Jak přestat plakat při krájení cibule

Krájení cibule většinu z nás rozpláče. Řezání do ní totiž uvolňuje dráždivou látku thiopropanal S-oxid, která má zabránit tomu, aby tuto zeleninu napadali škůdci. Látka je navíc těkavá, jakmile se při rozkrojení cibule nožem uvolní, rychle se vypaří a najde si cestu právě k očím. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout tomuto nežádoucímu slzení, je prý nakrájet ji pod tekoucí vodou nebo ponořenou do nádoby s vodou.

Bohatá na ochranné sloučeniny

Cibule je nabitá cennými rostlinnými látkami včetně flavonoidů, které mají antioxidační i protizánětlivé účinky. Při pravidelné konzumaci a v dostatečném množství mohou tyto sloučeniny pomáhat člověka chránit před chronickými nemocemi, jako jsou rakovina a cukrovka. Ochrannou roli před určitými druhy rakoviny mohou sehrát také sirné látky obsažené v cibuli.

Jeden z flavonoidů v cibuli se jmenuje quercetin. Podle webu společnosti BBC má ochranné antioxidační a protizánětlivé účinky. Má se za to, že může pomoci snížit riziko srdečních onemocnění snížením krevního tlaku, kontrolou hladiny cholesterolu a snížením zánětu.

Cibulová podpora kostí

Zařazení cibule do jídelníčku pomáhá zlepšení hustoty kostí, protože její antioxidační vlastnosti, zdá se, snižují ztrátu kostní hmoty. Studie zkoumající účinek na ženy v peri- a postmenopauzálním období například uvádí, že častá konzumace cibule snižuje riziko zlomeniny kyčle. Další studie na ženách středního věku ukázala, že konzumace cibulové šťávy snižuje ztrátu kostní hmoty a zlepšuje hustotu kostí.



Vláknina jako oběd pro bakterie

Cibule je bohatá na vlákninu, zejména nestravitelný druh, který je potřebný pro udržení zdraví střev. My tuto probiotickou vlákninu nedokážeme zpracovat, ale bakterie, které žijí v našich střevech, ano.

Bakterie používají vlákninu jako palivo, které pomáhá zvýšit jejich počet a produkovat vedlejší produkty zvané mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Ty jsou důležité pro udržení zdraví střev a pro podporu naší imunity a trávení.

Klíčová položka lidového léčitelství

Cibule se používá i v lidovém léčitelství pro úlevu od kašle a nachlazení. Studie potvrzují, že cibule má cenné antibakteriální vlastnosti a působí proti druhům, jako jsou Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphyloccus aureus.

A co víc, je to starší, uskladněná cibule, která se jeví jako nejúčinnější. Opět se zdá, že výše zmíněný quercetin je zde cenný, protože má schopnost zpomalovat růst některých nebezpečných bakterií.

Důležitá fakta o cibuli

Cibule patří do čeledi liliovitých spolu s česnekem, šalotkou a pórkem. Přestože cibule není ceněna tak vysoko jako česnek, obsahuje silné sloučeniny, o kterých je známo, že prospívají zdraví.

Tvoří základ široké škály pokrmů, ať už se konzumuje syrová, restovaná, pečená, dušená nebo vařená.

Jedna středně velká cibule, která v syrovém stavu váží zhruba 80 gramů, poskytuje: 28 kcal / 120 kj, 1,8 gramů vlákniny a 2 miligramy vitaminu C.

Nejčastější barvy plodů cibule jsou žlutá, červená a bílá.

Podle Guinessovy knihy rekordů vypěstoval největší cibuli všech dob britský farmář Peter Glazebrook, který v roce 2011 sklidil cibuli o velikosti monstra. Vážila těsně pod 18 liber, čili pod 8 kilogramů.

Cibuli na cibulový salát oloupeme, nakrájíme na kolečka a podusíme.Zdroj: Shutterstock

Cibulový salát podle České selky

Iva Jančíková ze Semilska se už pár let zabývá bedýnkováním, tedy zásobováním zájemců bedýnkami s ekologicky pěstovanou zeleninou a ovocem. Na svém webu Česká selka navíc radí, jak zeleninu uskladnit a nabízí i Bedýnkovací kuchařku. Z ní jsme vybrali tento recept.

Suroviny:

500g cibule nebo 1 svazek jarní cibulky

50g tuku (másla)

2 lžíce octa vinného či jablečného

Sůl a pepř

1 lžíce čerstvé petrželky

Postup:

Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka, pokud máme jarní cibulku, tak tu neloupeme, jen ji nakrájíme celou na kolečka a cibuli podusíme. Necháme okapat od tuku a následně ji vložíme do misky, zalijeme octem, osolíme, opepříme a zakápneme kapkou olivového oleje. Necháme vychladnout. Můžeme smíchat s další zeleninou, jako jsou salát, špenát, natě, rajčata, papriky, ale není to nutné. Můžeme si salát vychutnat jako čistě cibulový. Zdobíme sekanou petrželkou.

5 tipů, jak využít cibuli v domácnosti

Cibule dokáže mnohem víc, než jen zpestřit naši stravu o mnoho chutí. Enzymy obsažené v cibuli jsou mocné, pokud jde o vypořádání se s těmi nejhoršími nepořádky, počínaje odstraněním nepoddajných pachů až po odstranění špíny. Z řady tipů na webu Firstforwomen.com, věnujícímu se životnímu stylu, jsme pro vás vybrali těchto pět nejzajímavějších.

1. Přes noc odstraňte zatuchlý zápach

Může se linout z věcí uskladněných ve vlhkých skříních nebo ve sklepě. Chcete-li se ho zbavit, rozkrojte cibuli napůl a nechte přes noc na talíři v místnosti, kam jste věci položili. Cibule uvolní enzymy, které zápach neutralizují.

2. Zabraňte ztuhnutí spálenin

Nastavil jsi žehličku příliš vysoko a spálil si svou oblíbenou košili. Jednoduše toto místo potřete odříznutou stranu rozpůlené cibule a před praním namočte oděv na hodinu do studené mýdlové vody. Sloučeniny v cibuli rozloží uhlíkové částice ve stopě připálení, takže skvrna zmizí hned při praní.

3. Ochrana proti hmyzu na vaší zahradě

Chcete-li mšice a brouky, napadající vaše rostliny, udržet na uzdě, udělejte si cibulový „čaj“. Nakrájejte cibuli a vložte plátky do konve a poté ji naplňte vodou. Umístěte nádobu na několik hodin na slunce, aby cibule změkla. Poté použijte výluh k zalévání rostlin, které škůdce přitahují. Hmyz nesnáší vůni cibule, takže se jim vyhne. Opakujte asi den po dešti.

4. Odstraňte rez z nože

Své kuchyňské nože máte roky a po téměř každodenním používání začínají rezivět? Pomůže, když každý nůž opatrně zabodnete do velké cibule a budete náčiním řezat tam a zpět. Kyseliny v cibuli rozkládají rez, takže čepel nože bude po chvíli vypadat jako nová.

5. Odstraňte odolnou špínu z nádobí

Pokud nemůžete dostat z nádobí připečení zbytky jídla, pomozte si opět cibulí. Abyste minimalizovali drhnutí, potřete misku plochou stranou nakrájené cibule a nechte několik minut odležet. Poté omyjte jako obvykle. Enzymy v cibuli rozloží špínu, takže přilepené kousky snadno opláchnete.