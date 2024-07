Lékové formy a jejich použití patří mezi nejčastěji řešené dotazy, které musí lékárník pacientům zodpovídat. Kapitolou samy o sobě jsou pak čípky, ať už rektální, glycerinové či další často dotazované. Nevyužívají se zase tak často jako tablety na polykání, proto si s nimi lidé leckdy nevědí rady. Na co jsou čípky dobré, jak správně a jak hluboko čípek do konečníku či pochvy zavést či za jak dlouho se čípek rozpustí, na to odpovídá farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Podívejte se, jak se čípky připravují:

| Video: Youtube

„Když vydávám léky, pravidelně popisuji krabičky a píši na ně nejdůležitější informace. Obzvlášť dávkování. Dříve, tedy po nástupu ze školy do praxe, jsem si vystačila prostě a jednoduše s tím, že jsem na balení čípků napsala 0-0-1. Se získáváním zkušeností jsem se začala víc rozepisovat: 1x denně večer,“ říká farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Ani to ale mnohým pacientům nebývá zcela jasné. „Nyní mi plocha krabiček pomalu nestačí. Píšu: 1x denně večer zavést čípek do konečníku,“ vysvětluje odbornice, jak přestala předpokládat, že každý umí lékárenské zkratky a že každý ví, kam šoupnout rektální čípek. Naučila ji to řada zkušeností z každodenních rozhovorů s pacienty.

Ach ty ostré hrany!

Pacient: „Paní magistro, ty čípky, které jste mi doporučila na tu zácpu, nejenže nezabírají, ale ještě po nich krvácím.“

Lékárnice: „Krvácíte?“

Pacient: „Ano, vždyť ty hrany jsou tak ostré!“

„Vidíte, upozorníte pacienta, co má zavádět a jak často. Dokonce mu připomenete, kam má čípky zavádět. Ale pozor, občas je nutné upozornit i na to, že hliníkový nebo plastový obal je nutné sloupnout. Protože až pod ním se nachází ten pravý čípek bez ostrých hran, který se zavádí do konečníku,“ komentuje historku Martina Lachnittová.

Čípky se někam záhadně ztrácejí

Pacient: Prosím vás, jak jste mi dávala ty čípky na zácpu. Víte, ony se mi nějak ztratily.“

Lékárnice: „Ztratily se? Chcete nové balení?“

Pacient: „Ne, to ne. Ono se to ztratilo až poté, co jsem je zavedl. Jako v tom zadku, víte?“

Tento příběh dokládá, že občas je třeba pacienty upozornit i nato, že čípek se nevyndává. Prostě se v konečníku rozpustí a zmizí. Občas dokonce nepříjemně vytéká, i s tím je třeba počítat

Jak to dělat správně

Dostali jste od svého lékaře či gynekologa předpis nikoliv na obvyklé tablety, ale na čípky nebo vaginální globule? Možná se vám bude hodit pár informací od Martiny Lachnittové, jak se jimi správně léčit. Tady jsou její rady:

• Většina z nás má v hlavě čípky zařazené jako lékovou formu určenou pro děti. Není se čemu divit. Velká skupina „uživatelů“ čípků jsou právě malé děti, které ještě nedokáží spolknout sirup či tabletu.

• Nicméně není výjimkou, že si čípky kupují i dospěláci. Je to vhodná forma například u migrén. Na rozdíl od tablet, kterým to trvá delší dobu, čípek rychle zabere. Vhodný je i v případě, že má člověk podrážděný žaludek a tableta by v něm udělala více škody než užitku.

• Čípky mají velkou škálu indikací, kdy se dají použít. Kromě různých teplot a bolesti se používají například také při hemoroidech nebo zácpě.

• Pak tu máme vaginální globule. Tyto tablety – asi není potřeba vysvětlovat, kam se zavádí – se využívají při různých gynekologických obtížích.



Jak zavést čípek

„Nejen kvůli zavedení, ale i pro lepší účinek je ideální dát čípek do konečníku po stolici, tedy pokud se nebavíme o zácpě…. Samotné zavedení není žádná věda. Vyndáme čípek z obalu, uvolníme se a čípek zasuneme,“ upřesňuje Martina Lachnittová.

Podle lékárnice není potřeba čípek zavádět nijak hluboko. Důležité je jen to, aby v konečníku zůstal.

Pokud vás děsí velikost čípku, můžete si ho rozpůlit po jeho délce. Půlení využíváme zejména u novorozenců a kojenců, kdy by mohl být i klasický dětský čípek pro takto malé miminko silný.

Vložka pomůže i pánům

Někteří pacienti popisují diskomfort po zavedení. Čípek může někdy vytékat, špinit. „Neberte si po jeho zavedení světlé prádlo. Pro klid si vezměte vložku nebo můžete sáhnout po inkontinenčních kalhotkách,“ radí Martina Lachnittová.

Pány tyto situace vyvádějí více z míry než ženy, ale nedá se svítit.

„Pokud chcete být v klidu, i vám, pánové, doporučím těsné prádlo (slipy, boxerky) a do něj vložku,“ říká odbornice a dodává: „Za předpokladu, že stačí zavést čípek (nebo globuli) jen jednou denně, šetřete si to na večer.“

close info Zdroj: Se svolením Martiny Lachnittové zoom_in Farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.