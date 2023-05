Na vypořádání se s obtížemi je už ale žena často sama, přestože by podle Zubec měla být v péči dalších odborníků na zdraví, například fyzioterapeutky, která by ji pomohla pečovat o jizvu a vysvětlila nové pohybové návyky, které si pooperační stav a hojení žádají. „Péče fyzioterapeuta a případně i komunitní porodní asistentky by měla pokračovat i v šestinedělí a měla by být součástí systému veřejného zdravotního pojištění. To je v současnosti prakticky utopie,“ konstatovala Zubec.

Platforma Císařovnám chce postupně vytvořit webovou databázi odborníků, kteří se poporodní péči věnují a ženám mohou pomoci. „Pro ženy je obzvlášť důležité, aby věděly, na koho se v šestinedělí a kdykoliv později obrátit. Mohou vyhledat pomoc duly, porodní asistentky, laktační poradkyně, fyzioterapeutky, lékaře či lékařky,“ popsala dula a spoluzakladatelka projektu Ivona Remundová.

Aktivity projektu mají být ale širší, zahrnou třeba podcasty a informační brožuru, která by byla k dostání v porodnicích nebo gynekologických ambulancích. V plánu je také výzkum zaměřený na péči o ženy, které rodily císařským řezem.

Počet operativních porodů stoupá

Statistiku provedených císařských řezů vede Česká gynekologická a porodnická společnost, sekce perinatologie a fetomaternální medicíny. Její data za posledních několik let ukazují, že se počet císařských řezů v Česku znovu navyšuje. V loňském roce tvořily 25,7 procenta všech porodů. Česko tak kopíruje celosvětový trend. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se počet císařských řezů na celém světě od roku 1990 zvýšil o čtrnáct procentních bodů, ze sedmi na jednadvacet.

Důvodů je několik, například stále se zvyšující věk rodiček a možné komplikace, které se ve vyšším věku matky objevují během těhotenství i přímo při porodu. Vyšší počty císařských řezů podle údajů WHO kopírují vyspělost daného civilizačního okruhu. V nejméně rozvinutých zemích světa, třeba v subsaharské Africe se jejich počet pohybuje okolo pěti procent.

V některých částech světa je naopak císařský řez trendem. „Ne všechny v současnosti prováděné císařské řezy jsou ze zdravotních důvodů nutné,“ poznamenal ředitel odboru reprodukčního zdraví WHO Ian Askew.

Týká se to zejména oblasti Latinské Ameriky, kde se počet těchto porodů pohybuje okolo 43 procent, o dvě procenta více je to třeba v Austrálii nebo na Novém Zálandu nebo v arabské části Asie. Císařský řez na přání je také problém, který aktuálně řeší švýcarské zdravotnictví. Podle dat se totiž výrazně liší počty prováděných operací ve státních a v soukromých zařízeních až o několik desítek procent. V nejbohatších kantonech Švýcarska soukromé kliniky provedou až 41 procent operací.