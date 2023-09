Odstraňování ušního mazu patří k pravidelným úkonům osobní hygieny každého civilizovaného člověka. Pokud je však čištění uší prováděno nesprávně, může vést k protržení ušního bubínku i vzniku mazové zátky. Provádět ušní hygienu navíc není potřeba tak často, jako například čištění zubů. Jak často si čistit uši, jak bezpečně odstraňovat ušní maz, co je to japonské mimikaki a jak funguje ušní sprej?

Ušní maz se s pomůckou k osobní hygieně mimikaki nezatlačuje hluboko do zvukovodu. | Foto: Shutterstock

Matka čistí uši svému synovi pomocí mimikaki. Podívejte se:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Čištění uší? Rozdíl nejen v přístupu

* Japonské mimikaki

* Jak čistit uši s mimikaki

* Uši vyčistí i sprej

* Proč nepoužívat tyčinky do uší

* Jak často čistit uši?

Čištění uší je do jisté míry kontroverzním tématem. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že jediný způsob, jak si dokonale vyčistit uši, je použitím vatové tyčinky, jiní se tohoto způsobu ušní hygieny oprávněně obávají.

Jak si čistit uši bezpečně bez rizika protržení bubínku, vymysleli Japonci, pro které je čištění uší jednou z nejpříjemnějších a nejintimnějších aktivit vůbec. Proč si nečistit uši vatovou tyčinkou, jak si správně a bezpečně čistit uši a jak odstranit ušní maz několika různými metodami?

Čištění uší? Rozdíl nejen v přístupu

Na čištění uší je u nás nahlíženo s jistou dávkou negativismu už od samého počátku. Jistě si vzpomenete z dětství na věty „vyčisti si ty brambory,“ „udělej už něco s těma špinavýma ušima,“ a podobně. A tak si uši čistíme s nechutí, protože tak nějak podvědomě tušíme, že ušní maz je špatný, špinavý a celá práce kolem ušní hygieny je spíš nutností než něčím příjemným.

Svědění hlavy se někdy nedá vydržet. Zbavíte se ho jedině správnou léčbou

V Japonsku je to však úplně naopak. Čištění uší je tam velkým tématem, které nezahrnuje jen odstranění žlutého mazu z hygienických či estetických důvodů. Je považováno za velice příjemnou, intimní a někdy i romantickou a láskyplnou aktivitu, kterou si na rozdíl od nás provádějí dva lidé mezi sebou a prohlubují tak vzájemnou důvěru.

Japonské mimikaki

Mimikaki v překladu znamená něco jako „ušní čistič“. Tradičně se vyrábí z bambusu, ale v dnešní době existují už i moderní varianty z plastu, stříbra nebo zlata. Dokonce lze sehnat i mimikaki se zabudovaným světýlkem, díky kterému lze například při čištění uší dětem vidět za každý záhyb.

Co umí jablečný ocet? Stačí pár kapek na chodidla či stehna a dějí se zázraky

„Namísto zatlačování ušního mazu vatovým tamponem dále do ucha jej můžete lehce vytáhnout pomocí mimikaki. Stejně jako u jakéhokoliv čištění uší však musíte být velice opatrní, protože při neopatrném zacházení může dojít k bolestivému poranění,“ radí web Japan Based, který přináší informace o japonské kultuře.

Jak čistit uši s mimikaki

A co je to vlastně to mimikaki? A jak vypadá? Jedná se o pomůcku k čištění uší, kterou vynalezli Japonci již před více než tisíci lety. Představte si zhruba 10 centimetrů dlouhou tyčinku, která má na jedné straně jakousi lopatičku, kterou bezpečně dostanete ven veškerý přebytečný maz ze zvukovodu. Na druhé straně se nachází malá bambulka, která slouží především k ometání ucha zvenku v průběhu čištění. Alternativní typy mimikaki mají místo lopatičky jednu nebo více smyček drátku nebo drobné pérko, které rovněž ušní maz seškrabávají.

Kam až může dojít špatné čištění uší? Podívejte se na video, které ovšem není pro citlivější jedince:

Zdroj: Youtube

„V Japonsku to funguje tak, že si lehnete do klína milované osobě a v krásných chvilkách rodinné pohody si od ní necháte vyčistit uši. V dětství čistí matky uši svým dětem, takže to mívají lidé spojené s mateřskou láskou. Navíc je ucho docela zranitelnou oblastí, takže nechat někoho, aby se vám hrabal v uchu, je v podstatě projevem největší důvěry,“ uvádí blogerka Lusi ve svém seriálu Japondělí o zajímavostech z Japonska.

Uši vyčistí i sprej

Alternativou, jak si správně, jednoduše a bezpečně čistit uši, může být i použití ušního spreje. Většinou bývá na bázi oleje, který má schopnost ušní maz rozpustit. Pořídit ho můžete v jakékoliv lékárně po dohodě s lékárníkem.

Jak se rychle a trvale zbavíte záděr v okolí nehtů? Tohle už nikdy nedělejte

„Nejprve zahřejte lahvičku v dlaních rukou a před použitím ji protřepejte. Potom vložte koncovku aplikátoru do ucha a aplikátor stiskněte. Odměřená dávka přípravku se rovnoměrně rozptýlí ve zvukovodu. Přípravek nevytéká z uší a po aplikaci není potřeba uši dodatečně vyplachovat. Sprej může být aplikován vstoje, vsedě i vleže,“ radí v poradně lékárny Dr. Max lékárnice Silvie Doležalová.

Dalším způsobem správného čištění může být i použití vakuového čističe uší.

Proč nepoužívat tyčinky do uší

Běžnou praxí však stále zůstává čištění uší pomocí vatových tyčinek. Samy o sobě problém nepředstavují, ale především ve chvíli, kdy je použijete nesprávně, mohou vést k nepříjemnému až nebezpečnému poranění.

„Pokud si všimnete ve svém uchu žlutého mazu, který nepůsobí zrovna esteticky, není vždy chyba, že použijete vatovou tyčinku. Estetický problém ovšem můžete vyřešit pouze vyčištěním vnějšího ucha a oblasti kolem kanálku. Nikdy tyčinku nevkládejte do zvukovodu. Můžete si způsobit poranění i zatlačit ušní maz hluboko do ucha,“ varuje například rodičovský web Health Partners.

Kožní výrůstky lidé lakují, podvazují vlasem i zapalují. Riskují tak potíže

Pravděpodobnost, že byste si vatovou tyčinkou propíchli bubínek, však podle doktora Christophera Hiltona není příliš vysoká. Ucho obsahuje velké množství nervových zakončení, která vyšlou tělu signál, že vaše počínání je bolestivé. Většina lidí tak zastaví dříve, než by k protržení bubínku došlo.

„Největším problémem spočívá při čištění uší pomocí tyčinek v tom, že zatlačujete maz hluboko do uší. To může vést k zanesení zvukovodu zátkou z ušního mazu, ale i k následným problémům se sluchem,“ vysvětluje na rodičovském webu doktor Hilton.

Jak často čistit uši?

Jak již bylo řečeno, mnoho z nás považuje ušní maz za špatnou a nečistou věc, kterou někdy míváme tendence odstraňovat prakticky denně, už od dětství. Jenže čím častěji ušní maz odstraňujete, tím více ho vaše tělo produkuje, jelikož má pocit, že ho má nedostatek.

Proč si nečistit uši ušními tyčinkami vysvětluje toto video:

Zdroj: Youtube

„Čištění uší patří k základním hygienickým návykům. Na rozdíl od čištění zubů či sprchování ho však nemusíme provádět příliš často. Ušní maz je totiž v určité míře dobrá věc. Jeho úkolem je zadržovat bakterie a nečistoty, které by se mohly dostat až k ušním bubínkům. Tenká vrstva ušního mazu je tedy žádoucí. Uši proto čistěte zhruba dvakrát týdně,“ radí lékárnice Radka Procházková.