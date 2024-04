Jak si správně čistit uši? Běžná metoda je nejen špatná, ale i nebezpečná

Děláme to skoro všichni. Čistíme si tak uši možná i denně, a to jak sobě, tak svým dětem. Používáme vatové tyčinky, které seženeme v každé drogerii. Obchodníci je doporučují nejen jako nástroj pro úpravu make-upu, ale také jako bezpečnou pomůcku právě k očistě uší. S tím druhým tvrzením ovšem odborníci nesouhlasí. Před strkáním běžných vatových tyčinek do uší dokonce varují. Na to, jak si tedy správně čistit uši, jsme se zeptali praktického lékaře Dušana Zhoře a lékárnice Ivany Lánové.