Co opravdu pomáhá zhubnout a po čem jde váha dolů nejrychleji? Tyto otázky si pokládá mnoho žen i mužů. Některé diety slibující zázraky však příliš neprospívají našemu zdraví. Podle vědců a odborníků na výživu ale může s úbytkem váhy nemálo pomoci zařazení mandarinek, pomerančů či grepů do stravy. Jak funguje citrusová dieta a kolik kilogramů lze díky ní shodit?

Zařazení citrusových plodů do jídelníčku pomáhá s hubnutím bez hladovění. | Foto: Shutterstock

Pomáhá voda s citronem při hubnutí?

Zdroj: Youtube

Existuje mnoho diet, které slibují rychlý úbytek váhy. Některé spoléhají na půsty, jiné na vynechání určité složky potravy, další na hlídání kalorického příjmu. Citrusová dieta je však jiná. Není totiž drastickým stravovacím plánem, ale do jisté míry příjemnou změnou běžného režimu.

Citrusová dieta je založena na začlenění čerstvých citrusových plodů (jako jsou citrony, grapefruity, pomeranče či mandarinky) do běžné stravy. Pokud je dodržována jako doplněk vyvážené stravy, pomůže dosáhnout kýžených výsledků v oblasti hubnutí. I tak ale vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Princip citrusové diety

Při snaze shodit nadbytečné kilogramy, zlepšit fyzickou kondici a vytvarovat tělesné křivky, se často obracíme k přírodním zdrojům. Účinky rostlinných složek potravy jsou obecně ve vztahu ke snižování hmotnosti dávno dobře známy, což ostatně tvrdí i mnoho studií.

Jednou z nich je i výzkum publikovaný v recenzovaném lékařském časopise Journal of Geriatric Cardiology. Tento výzkum ve své studii tvrdí, že „dieta založená na rostlinné stravě je vhodnou cestou pro všechny, kteří chtějí zhubnout nebo zlepšit kvalitu stravy v souladu s prevencí či léčbou chronických onemocnění.“

Zkuste i vy zeleninu, která může různě chutnat. Zbaví vás kil a pročistí cévy

Zařazení pomerančů, mandarinek, citronů, grepů či limetek do stravy je proto příjemným způsobem, jak učinit svou stravu pestřejší, chutnější a zároveň zhubnout nějaké to kilo. O cíleném zařazení citrusů do stravy hovoří v čínské studii s názvem Dietní příjem citrusů či jejich extraktů a jejich vliv na kontrolu hmotnosti z roku 2020 i výzkumný tým pod vedením Xinjing Wanga z Katedry výživy a hygieny potravin na Soochow University Medical College:

„Výsledky, které jsme díky naší studii shromáždili, poukázaly na to, že zařazení citrusů či jejich extraktů alespoň na 4 týdny do stravy snížilo tělesnou hmotnost až o 1,28 kilogramu. To jen podpořilo naše odhady, že přidání citrusů má příznivé účinky na kontrolu tělesné hmotnosti,“ tvrdí autoři studie. Nicméně dodávají, že je potřeba dalších výzkumů.



Nahrává se anketa ...

Navíc mají citrusy i podle platformy akademického výzkumu Oxfordské univerzity příznivé účinky na energetický metabolismus, což rovněž přispívá řídit tělesnou hmotnost.

Sedmidenní citrusový jídelníček

Podle posledních výzkumů se doporučuje zařadit citrusový dietní plán alespoň na čtyři týdny. Magazín City proto přišel s ukázkou, jak by měl každý týden přibližně vypadat.

1. Den

Snídaně: ovocný salát s pomeranči, mandarinkami, kiwi a lněnými semínky

Svačina: pomeranč

Oběd: hnědá rýže s vařenými kuřecími prsíčky

Svačina: mandarinka

Večeře: pečená makrela s citronem a bylinkami

Hubněte pomocí obyčejné oranžové zeleniny. Je levná a přitom nabitá vitaminy

2. Den

Snídaně: míchaná vejce s rajčaty a jedním grapefruitem

Svačina: grapefruit

Oběd: grilovaná dýně a řecký jogurt

Svačina: pomeranč

Večeře: fazole s vejci a tuňákem

3. Den

Snídaně: ovocný salát s pomeranči, mandarinkami, kiwi a lněnými semínky

Svačina: citron

Oběd: avokádový sendvič s rajčaty a vejci

Svačina: tři malé mandarinky

Večeře: losos s grilovanou cibulkou s rukolou a brokolicí

4. Den

Snídaně: míchaná vejce s rajčaty a jedním grapefruitem

Svačina: grapefruit

Oběd: zeleninový guláš s quinoou

Svačina: sklenice čerstvě vymačkané pomerančové šťávy

Večeře: pečená makrela s citronem a bylinkami

Chcete zhubnout? Pomůže to nejlevnější koření, které navíc čistí střeva

5. Den

Snídaně: ovocný salát s pomeranči, mandarinkami, kiwi a lněnými semínky

Svačina: zelené jablko

Oběd: hovězí maso, rukola, nakládaná cibule

Svačina: pomeranč

Večeře: pečený losos s citronem a bylinkami

6. Den

Snídaně: míchaná vejce s rajčaty a jedním grapefruitem

Svačina: pomeranč

Oběd: krémová brokolicová polévka

Svačina: grapefruit

Večeře: vaječné nudle s česnekovými krevetami

7. Den

Snídaně: ovocný salát s pomeranči, mandarinkami, kiwi a lněnými semínky

Svačina: dvě mandarinky

Oběd: pečený losos s citronem a bylinkami

Svačina: pomeranč

Večeře: tuňákový salát s kapustou, rukolou a cherry rajčátky

Tento jídelníček by měl být brán jako pouhé doporučení a jeho případné dodržování by mělo být konzultováno s ošetřujícím lékařem. Ke zdravému úbytku váhy je odborníky na výživu a zdravý životní styl vždy doporučována i pravidelná pohybová aktivita.

Možné nežádoucí účinky

Někdy je však dobré pamatovat na základní pravidlo, které říká, že méně je někdy více. Snažit se zvyšovat příjem citrusových plodů a konzumovat jich velký nadbytek za každou cenu není úplně vhodné.

„Doporučená denní dávka vitaminu C je 90 mg pro muže a 75 mg pro ženy. Tolerovaná horní hladina příjmu vitaminu C, u které ještě není pravděpodobné, že by měla negativní vliv na zdraví, je pak až 2 000 mg denně,“ informuje Harvardská univerzita.

U zdravých jedinců ovšem nebývají ani vysoké dávky vitaminu C zpravidla toxické. Jakmile se tělesné tkáně vitaminem nasytí, jeho vstřebávání se sníží a zbytek se vyloučí společně s močí.

Množství vitaminu C v jednom průměrném citronu činí podle Masarykovy univerzity 49 mg. Doporučená denní dávka 90 mg proto odpovídá zhruba 2 citronům pro muže a 1,5 citronu pro ženy. Maximální denní možná dávka (u které je ještě velmi nepravděpodobné, že by po pozření měla negativní vliv na zdraví) odpovídá 41 citronům.

Nicméně pokud denní příjem přesáhne 3 000 mg, může už způsobit značné zdravotní komplikace. „Hrozí pak výskyt průjmů, zvýšená tvorba ledvinových kamenů, zvýšení hladiny kyseliny močové (rizikový faktor pro dnu) i zvýšené vstřebávání železa,“ varuje univerzita.

Co jíst a pít abyste byli nejen štíhlí, ale také zdraví a plní energie? Tomuto tématu se věnujeme pravidelně. Prohlédněte si další zajímavé články níže: