Připravte se na pořádně dlouhé fronty v lékárnách, vzkazuje pacientům část farmaceutů. Způsobí je prý pozměňovací návrh zákona o léčivech, který sepsal komunistický poslanec Daniel Pawlas. Lékárníci podle něj budou mít povinnost každému pacientovi zkontrolovat, jestli se jeho pilulky náhodou „neperou“.

Budou to přitom muset udělat „ručně“. Stát totiž žádný program, který by nežádoucí účinky medikamentů automaticky zkontroloval, nezajistil. Právě to ale může podle některých farmaceutů způsobit v řadě lékáren doslova kolaps. Jejich provoz omezí i hodinové fronty.