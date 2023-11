Přes rostoucí počty nakažených covidem je podle odborníků situace stabilizovaná a lepší než v minulých letech. Většina lidí má lehký průběh, v nemocnicích často končí spíše ti, které současně trápí i jiná nemoc.

Pro virózu, chřipku i pro covid-19 jsou typické celkové příznaky jako teplota, bolest hlavy nebo bolest kloubů. | Foto: Shutterstock

Prodělala jsem covid. Byl jsem nachlazený, měl zvýšenou teplotu, tak jsem si udělal test – a byl to covid. Podobné věty v posledních týdnech slyšeli mnozí. Počty nově nakažených se nyní pohybují kolem patnácti set denně. Vyšší bývají v pondělí, kdy do laboratoří na PCR testování přicházejí i lidé, kteří příznaky pocítili o víkendu.

S podzimem přibývá respiračních obtíží a lidé víc nakupují testy na covid či využívají možnost očkování:

Kupříkladu v pondělí 20. listopadu bylo téměř 2400 nových nákaz. „Skutečná čísla mohou být oproti oficiálním statistikám čtyřikrát až pětkrát vyšší,“ upozornil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Mnoho lidí totiž na test nejde.

Nakažených (bez ohledu, který den se nakazili) bylo k 22. listopadu bezmála dvanáct tisíc. Loni ke stejnému dni jich bylo o necelé tři tisíce méně. Řádově více nakažených ale bylo naopak loni v říjnu. Předloni, kdy naplno běžela pandemie, se počet nakažených v listopadu pohyboval i kolem dvou set tisíc. O rok dříve na podzim osciloval kolem padesáti či sta tisíc.

Jak rozlišit covid, nachlazení, virózy a chřipku:

Prokázané aktivní nákazy • K 22. listopadu: 2020: 48 863

2021: 193 290

2022: 9308

2023: 11 780 • K 22. říjnu: 2020: 104 069

2021: 35 910

2022: 23 136

2023: 4520 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stěžejní podle odborníků nejsou ani tak čísla nakažených, ale to, aby jich příliš mnoho nekončilo s těžkým stavem v nemocnicích. Zatímco v nejvypjatějších dobách pandemie byly nemocnice na hraně kapacit, k letošnímu 26. listopadu bylo hospitalizováno přes pět set pacientů, z toho 29 na jednotkách intenzivní péče.

A proč stále někteří končí s covidem v nemocnici? „Průběh infekce je v naprosté většině lehký. Stejně jako u jiných nemocí jsou ale individuální případy, kdy může být komplikován například těžkým zánětem plic. Tito lidé, většinou s jinou základní nemocí, mohou vyžadovat intenzivní péči,“ vzkázala Deníku primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Očkují se hlavně starší lidé

Ministerští úředníci ujišťují veřejnost, že současnou situaci monitorují a je stabilizovaná. „Díky očkování u praktických lékařů a na očkovacích místech se nám daří chránit zejména zranitelnou část společnosti,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Jistotu, že se lidé nenakazí chřipkou či covidem, zajistí podle epidemiologa Rastislava Maďara pouze dvě poctivě dodržovaná opatření:

Epidemiolog Rastislav Maďar radí: Jak se vyhnout chřipce i covidu bez očkování

Novou vakcínou, účinnou na nynější subvarianty omikronu, bylo od září naočkováno kolem tří set tisíc lidí, především starších 65 let. Očkování podle odborníků sice stoprocentně nezabrání nákaze, výrazně ale snižuje riziko těžkého průběhu a úmrtí. Novou vakcínou se mohou lidé očkovat bez ohledu na to, kolikrát byli očkováni předtím.

Podle ministerstva by to ale mělo být nejdřív tři měsíce po předchozí dávce, přičemž je dobré prokonzultovat to s praktickým lékařem. Odborníci očkování doporučují především důchodcům či lidem s chronickým onemocněním nebo sníženou imunitou. Vakcinace je dobrovolná a hrazená z veřejného zdravotního pojištění.