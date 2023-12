Sezóna respiračních nemocí je v plném proudu. O epidemii se ale podle odborníků nejedná. Vévodí covid či virózy podobné chřipce. A to především v šesti krajích. Chřipka zatím tolik rozšířená není.

Lidé uléhají s různými respiračními chorobami. Ve středu (13. prosince) mělo covid potvrzeno téměř 25 tisíc lidí, z toho jich v ten den nově přibylo přes tři tisíce. Oficiální statistiky ale zaznamenávají jen ty, kteří jdou na antigenní nebo PCR testy do laboratoří. Čísla nakažených tak podle odborníků mohou být i několikanásobně vyšší. Většina lidí se ovšem vyléčí doma. Ve čtvrtek (14. prosince) bylo v nemocnicích s covidem přes tisíc lidí, z toho přes šedesát na jednotkách intenzivní péče.

A jaká je situace ohledně všech respiračních obtíží? Státní zdravotní ústav poskytl Deníku údaje za týden od 4. do 10. prosince. „Nemocnost akutních respiračních infekcí v České republice ve 49. kalendářním týdnu dosáhla úrovně 1542 nemocných na 100 tisíc osob,“ uvedl vedoucí tamního oddělení infekčních nemocí Jan Kynčl.

Šest krajů rizikových

Oproti týdnu, kdy se lámal listopad s prosincem, to je podle něj o 5,8 procenta víc. „Nemocnost nad 1500 nemocných nad sto tisíc lidí je hlášena ze šesti krajů,“ přiblížil. Konkrétně z Jihomoravského, Karlovarského, Olomouckého, Vysočiny, Královéhradeckého a Zlínského.

Nemocnost je podle něj nadále mírně vyšší, než je v daném období obvyklé. Nejedná se ale o epidemii. „Vyvolavateli akutních respiračních onemocnění je nyní řada virů s významným podílem SARS-CoV-2. Přestože evidujeme nárůst nemocnosti i v kategorii chřipce podobných infekcí, chřipka jako taková se zatím na nemocnosti podílí v menší míře,“ doplnil.

Myslí si, že onemocní snadněji

Tomu, jakou odolnost lidé po pandemii covidu pociťují vůči různým virózám, se věnoval mezinárodní průzkum farmaceutické společnosti STADA. Vyšlo z něj, že 35 procent Evropanů se cítí být k nachlazení náchylnější. V Česku je to 28 procent lidí.

Třiadvacet procent Evropanů se navíc domnívá, že právě jejich imunitu oslabila pandemie, z českých respondentů je to 19 procent. „Platí to zejména pro mladou generaci. V evropském měřítku má téměř polovina lidí ve věku 18 až 34 let pocit, že nyní onemocní snadněji,“ uvedl generální ředitel české pobočky zmíněné společnosti Martin Šlégl.

Doplnil, že téměř třetina z mladých se domnívá, že na vině je pandemie, přičemž v České republice jich tento názor sdílí 27 procent. „O větší náchylnosti k nachlazení je přesvědčeno 36 procent mladých Čechů,“ dodal.

Jak je to s očkováním

Lidé také hodně nakupují přípravky na posílení imunity. Kupříkladu internetová Lékárna.cz hlásí, že za poslední měsíc jich koupili nejvíc za celý rok a asi o 40 procent víc než loni ve stejném období. Zájem mají hlavně o vitamín C, colostrum, selen a zinek. Podle lékárníků je ale dobré začít s podporou imunity dřív, než když se virózy šíří. „Stále ale není pozdě,“ podotkla vedoucí farmaceutka online poradny zmíněné lékárny Pavla Horáková.

Lidé mohou také využít očkování proti covidu, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Stále se lze nechat očkovat i proti chřipce, což pojišťovny hradí lidem na 65 let, některým chronicky nemocným či zdravotníkům. Další zaplatí řádově stovky korun. Proti RS virům se mohou očkovat lidé nad 60 let a těhotné ženy. Vakcinace stojí kolem pěti tisíc korun. Některé pojišťovny na očkování přispívají z fondů prevence.