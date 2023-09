Situace kolem onemocnění covid-19 je v Česku stabilní. Čísla nakažených sice mírně rostou, počet hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče se ale nezvyšuje. V pondělí to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Deník přináší souhrn odpovědí na nejdůležitější otázky týkající se aktuálního šíření viru.

Vyšetření antigenním testem na přítomnost viru COVID-19 není vždy jednoznačné. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové počet prokázaných respiračních onemocnění meziročně vzrostl přibližně o osm procent. Minulý týden bylo denně něco přes 150 nakažených covidem, před týdnem v pondělí asi 200. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přitom připomněl, že se covid stal běžným respiračním onemocněním, které na podzim zesiluje. Lidem proto doporučuje dbát na prevenci včetně očkování novou vakcínou, která bude od příštího týdne k dispozici.

Má stát situaci pod kontrolou?

Situaci monitoruje Národní institut pro zvládání pandemie. „V případě potřeby jsme připraveni doporučit adekvátní reakci. Covid už není hrozba ve smyslu, že by zaplnil nemocnice. Individuální dopady ale má,“ sdělil jeho předseda Roman Chlíbek, který vede i Českou vakcinologickou společnost.

Jak se rozhodnout s očkováním?

Ministr doporučuje přeočkování jednou dávkou vakcíny především starším lidem nebo těm, kteří mají sníženou imunitu, jsou po transplantaci, mají problémy se srdcem či trpí chronickým onemocněním. Například srdečním či plicním, astmatem, cukrovkou nebo obezitou. Předseda Národního institutu pro zvládání pandemie Roman Chlíbek dodal, že ho doporučuje i těhotným, zdravotníkům či těm, kteří přicházejí do styku se staršími a nemocnými. Bezplatně se očkovat nicméně může každý zájemce.

Kterou vakcínou se nechat očkovat?

V České republice bude přibližně od příštího týdne k dispozici nový typ vakcíny, účinný vůči novým subvariantám omikronu, jež v tuzemsku v současné době kolují. „Určitě je dobré pár dnů počkat, než se očkovat starším typem,“ řekl Deníku Chlíbek.

Kde se nechat očkovat?

Nejlepší je kontaktovat svého praktického lékaře, který doporučí, zda vakcínu kombinovat kupříkladu i s očkováním proti chřipce. Případně je možné postupovat i přes centrální rezervační systém.

Jak je to s rouškami a respirátory?

Nošení roušek ani respirátorů není povinné v dopravních prostředcích, institucích ani venku. Záleží na každém, jak se rozhodne.

Co v nemocnicích a domovech seniorů?

V nemocnicích či domovech seniorů nejsou žádná centrálně nařízená opatření. Každé zařízení přijímá případná doporučení či opatření podle situace a svého uvážení. Pokud někdo navštíví staršího člověka, může zvážit nasazení roušky či respirátoru nebo se předem otestovat. „Ve zdravotnických a sociálních zařízeních je ochrana dýchacích cest důležitá,“ řekla hlavní hygienička Svrčinová.

Co když je doma starý či nemocný člověk?

Podle odborníků je dobré dbát zvýšené opatrnosti nejen tehdy, když člověk se staršími či nemocnými lidmi pracuje, ale i když s nimi žije v jedné domácnosti. Především tehdy, když na sobě cítí příznaky respiračního onemocnění, je dobré nebýt s nimi v těsném kontaktu. Pro každého je dobré dbát na hygienu rukou.

Co dělat, když člověk onemocní?

Při běžných příznacích se může člověk kurýrovat doma jako při jiném respiračním onemocnění. Zda se jedná o covid, pacient případně zjistí pomocí testu zakoupeného v lékárně. Může též kontaktovat praktického lékaře, který stanoví diagnózu a léčbu. Pokud má člověk těžší průběh, v Česku jsou k dispozici dva plně hrazené léky (Paxlovid a Lagevrio), jejichž užívání stanoví lékaři.

Co izolace a karanténa?

Pokud člověk onemocní, o jeho případné izolaci rozhoduje praktický lékař. Lidé, kteří s ním přijdou do kontaktu, nemusejí jít do karantény.