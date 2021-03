Vytrvalé bolesti hlavy a svalů, závratě, problémy s koncentrací, dlouhodobě potlačený čich nebo chuť. Takové potíže podle nové americké studie pociťují mnozí lidé, kteří mají za sebou nemoc covid-19 s mírnějším průběhem. Tým z nemocnice Northwestern Memorial Hospital v Chicagu mapoval neurologické symptomy desítek lidí z různých koutů Spojených států, u nichž je podezření na syndrom označovaný jako dlouhý covid.

Anesteziologicko-resuscitační klinika v Thomayerově nemocnici v Praze, kde ošetřují pacienty s koronavirem | Foto: ČTK

"Měli mírný covid. Pak přišly vážné příznaky," shrnuje v titulku článku deník The New York Times (NYT) osud těchto pacientů. Nová analýza zveřejněná v odborném časopise The Annals of Clinical and Translational Neurology podle něj utvrzuje rodící se konsenzus, že pro část nakažených mohou být dlouhodobé potíže po infekci koronavirem horší než prvotní zápas s covidem-19. Zároveň naznačuje, že "dlouhý covid" může zahrnovat mnohé příznaky nad rámec horečky či únavy.