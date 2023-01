Předchozí varianta XBB se začala na podzim loňského roku šířit zejména v Singapuru a Indii. V posledních týdnech se objevuje její subvarianta XBB.1.5 hlavně ve Spojených státech amerických. Prosincová studie zveřejněná v časopise Cell prokázala, že se nová verze ve srovnání s jinými variantami lépe vyhýbá imunitní reakci, získané očkováním a předchozí infekcí. To podle expertů zvyšuje opětovnou možnost nákazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) v tu dobu ale uvedla, že XBB zřejmě nezpůsobuje výrazně závažnější onemocnění než předchozí kmeny.

„Jedná se o rekombinantní variantu - XBB.1.5, které se nyní říká Kraken, její zvýšenou prevalenci zaznamenává především severoamerický kontinent,“ sdělila Deníku tisková mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Na základě zveřejněných dat SZÚ byl Kraken v České republice zaznamenán ve dvou případech za poslední dva měsíce.

Příznaky a nakažlivost

Podle informací BBC odborníci předpokládají, že příznaky viru jsou podobné jako u předchozích kmenů omikronu. Nicméně na potvrzení je zatím příliš brzy. Podle lékařských údajů většina nakažených lidí pociťovala příznaky podobné nachlazení.

Varianta XBB.1.5. se vyvinula z omikronu XBB, který dominoval loni na podzim. Zdravotnické orgány jej však neklasifikovaly jako takzvanou variantu vyvolávající obavy. Původní verze uměla lépe překonávat imunitnitu organismu. „Je jasné, že XBB má atributy pro obcházení imunity,“ citovala televize NBC News epidemiologa z Torontské univerzity Isaacha Bogoche. Zároveň však tato vlastnost snižovala schopnost infikovat lidské buňky. XBB.1.5. se ale díky své mutaci opět dokáže vázat na buňky a zároveň unikat imunitě. To je podle profesorky Wendy Barclayové z Imperial College London důvodem, proč se dokáže snadněji šířit. Dodala, že tyto evoluční změny slouží jako odrazové můstky k vývoji viru, aby našel nové způsoby, jak obejít obranné mechanismy.

Vědci ze Světové zdravotnické organizace ve středu potvrdili, že XBB.1.5 má růstovou výhodu oproti všem ostatním dosud pozorovaným subvariantám. Nic podle nich však nenasvědčuje tomu, že by byla závažnější nebo škodlivější než předchozí varianty omikronu. WHO také sdělila, že bude pozorně sledovat laboratorní studie, údaje z nemocnic a výskyt infekcí, aby zjistila více o jejím dopadu na pacienty. „Klinický dopad zatím nelze hodnotit,“ napsala pro Deník mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová. „V USA XBB 1.5. způsobila nárůst počtu hospitalizací, není však zatím jasné, do jaké míry je více patogenní než předchozí mutace. Spíše lze předpokládat, že ne,“ vysvětlil pro Deník přední český epidemiolog Rastislav Maďar. „Zvýšení počtu hospitalizovaných může být totiž dáno její vyšší infekčností. Důležité je, že nedošlo k mutaci té části viru, na který míří léčba Paxlovidem. V terapii covid-19 proto tento lék zůstává nadále účinný,“ dodal.

Šíření ve světě

Odhaduje se, že více než čtyřicet procent případů nakažení ve Spojených státech je způsobeno kmenem XBB.1.5, což z něj činí dominantní verzi v zemi. Na začátku prosince přitom tvořil pouhá čtyři procenta. Podle dat listu The New York Times nemocnice hlásí vyšší počet hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců. Do těchto statistik se ovšem započítávají i předchozí mutace SARS-CoV-2. Podle nejnovějších zpráv BBC je ale nárůst zaznamenán také v posledních týdnech. Počet hospitalizovaných pacientů nakažených koronavirem stoupl na více než 44 tisíc. Více jich země evidovala naposledy na začátku března 2022.

V USA se sice obávají zhoršení epidemie, ale počty mrtvých jako při dřívějších vlnách se vzhledem k úrovni imunity v populaci nečekají. Expertka ze Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Barbara Mahonová pro The New York Times podotkla, že v regionech s vyšším podílem XBB.1.5. hospitalizace nepřibývají rychleji než v jiných oblastech Spojených států. „Nejsme ale v roce 2020,“ zdůraznila.

Je možné, že virus se rozšíří i v Evropě. Podle údajů Sangerova institutu v Cambridgi, které byly poskytnuty stanici BBC, se v prosinci nejspíš jeden případ nakažení variantou XBB.1.5 objevil i ve Velké Británii. Zahraniční experti tak očekávají, že se mutace ve vlnách objeví i na starém kontinentu. „Pravděpodobně můžeme vlnu očekávat ještě tento měsíc, ale jistí si být nemůžeme,“ řekl profesor Paul Hunter z Východoanglické univerzity. Profesor David Heymann z London School of Hygiene and Tropical Medicine připustil, že o nejnovější variantě covidu se toho musíme ještě dost naučit. I podle něj je ale nepravděpodobné, že by mohla způsobit velké problémy v zemích s vysokou mírou proočkovanosti a předchozích infekcí.

Do České republiky se podle epidomiologa Rastislava Maďara varianta XBB.1.5 dostane nepochybně, sama osobě by však dramatickou situaci v našich nemocnicích neměla způsobit. „Jiné to bude při její současné kombinaci s jinými sezónními respiračními patogeny jako chřipkové a RS viry a další, kde riziko nárůstu hospitalizací existuje,“ vysvětlil pro Deník. Také dodal, že nadále budou vznikat nové subvarianty omikronu, z nichž některé budou téměř jistě více infekční než ty dosavadní. „Významným faktorem by však byl vznik další velké varianty, která by nahradila omikron. To sice nelze vyloučit, jedná se přece jen o souhru náhodných procesů v přírodě. Pokud by však k tomu došlo, byla by zřejmě méně nebezpečná než předchozí varianty,“ sdělil Maďar.