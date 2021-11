Začátek příštího roku jako termín, kdy by se svět mohl dočkat vakcíny, jenž bude účinná i v případě nové varianty covidu-19 omikron, slibuje společnost Moderna. „V několika následujících týdnech bychom se měli dozvědět, jak dokáže nyní používaná vakcína chránit před omikronem. Pokud bychom museli pro tuto variantu vyvinout zcela novou vakcínu, myslím, že se nám to podaří v počátcích roku 2022, a následně bude dostupná i ve velkém množství," uvedl pro BBC hlavní lékař společnosti Moderna Paul Burton.

Svět děsí mutace z JAR. Místní jsou zodpovědnější než my, říká česká turistka

Moderna již zahájila testy v současnosti používané vakcíny, které mají ukázat, jakou ochranu poskytuje před variantou omikron. „I společnosti Pfizer a Johnson & Johnson už testují účinnost svých očkovacích látek," zmiňuje server Business Insider.

Zástupci společnosti Pfizer už rovněž stanovili termín, do kdy chtějí světu nabídnout novou vakcínu proti koronaviru, pokud ta současná nebude před variantou omikron dostatečně chránit. Podle informací, které má k dispozici agentura Reuters, mají odborníci ve Pfizeru vědět do dvou týdnů, zda je jejich současná vakcína účinná i v případě varianty omikron. Pakliže není, vylepšenou verzi vakcíny bude Pfizer schopen vyrobit do 100 dní.

Vědci se nové mutace obávají

Dokud nebudou mít výrobci vakcín proti koronaviru v ruce výsledky testů, zůstává nejasné, zda jsou již zaočkovaní lidé chráněni před variantou omikron ve stejném rozsahu, jako před dřívějšími variantami, třeba současné nejrozšířenější deltě. Z toho, co se zatím o omikronu ví, vyplývá, že tato varianta dělá vědcům vrásky na čele. „Má množství mutací, které by potenciálně mohly viru usnadnit napadnout i těla těch, kteří už jsou proti covidu-19 zaočkováni. Mutace rovněž mohou způsobit rychlejší šíření viru," shrnuje server Science Alert.

Kvůli variantě omikron končí v JAR v nemocnicích i mladí. Někteří dokonce na JIP

Znepokojení nad variantou omikron již vyjádřila Světová zdravotnická organizace. Podle jejích zástupců by tato varianta mohla ve světě napáchat ještě větší škody, než v současnosti nejrozšířenější delta. V některých zemích by pak mohlo dojít ke kolapsu zdravotnictví.

Varianta omikron byla poprvé detekována v Jihoafrické republice. Velká část evropských států proto již přijala opatření, která zakázala lety ze zemí jižní Afriky, případně lidem, kteří se odtud vracejí, nastavila zpřísněný režim v podobě povinné izolace a PCR testů. Přesto se postupně přidávají další země, které již variantu u někoho na svém území zaznamenaly. Jako první variantu omikron v Evropě zachytily testy v Belgii, potvrzené případy už má i Česká republika, Nizozemskou či Velká Británie. Mimo evropských zemí případy hlásí například Izrael či Kanada.