1. Kde se vzal název Pekelný pes? Označení přišlo z němčiny, z výrazu Höllenhund. V jiných zemích se mutaci - jejíž přesný název je BQ.1 - přezdívá Cerberus. Jde o odkaz na tříhlavého řeckého psa, který hlídal bránu do podsvětí.

2. Jde o variantu, před kterou není obrany?

Navzdory děsivému názvu není důvod panikařit. Podle odborníků bude možná o něco nakažlivější, nejedná se ale o variantu, která by znamenala začátek nového protipandemického boje. „Neexistují totiž žádné důkazy o tom, že by tato varianta byla nebezpečnější, než ty dosavadní. Je to jedna z několika stovek známých subvariant původní varianty Omikron,“ vysvětluje imunolog Václav Hořejší. Společně s variantou BQ.1 se v jiných státech Evropy vyskytuje také varianta BQ.1.1.

Do Česka míří chřipka i covid současně. Nechte se očkovat, vyzývají lékaři

3. Bude zabírat očkování?

Přestože se jedná o nové varianty, očkovaní lidé budou stále chránění a očkování zůstává klíčovou obrannou. „Tyto varianty se vyznačují mutacemi, které mají potenciál umožnit viru efektivnější únik imunitnímu dohledu,“ poznamenává viroložka Ruth Tachezy. „Proto bude nebezpečná pro lidi nevakcinované a rizikové a ty, kteří mají dlouhý odstup od poslední vakcinace či prodělaného onemocnění,“ doplňuje viroložka.

4. Jaká mutace covidu nyní dominuje?

Dominující mutací je Omikron a jeho subvarianty. „Případně v některých zemích i o rekombinanty předchozích variant,“ doplňuje Tachezy. Modely Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpovídají, že BQ.1 a její podvarianta BQ1.1 se stanou dominantní covidovou mutací od poloviny listopadu do začátku letošního prosince.

5. Máme čekat další varianty?

Podle odborníků ano. Variant viru SARS-CoV-2 je známo několik tisíc. A mutační procesu i virů, zvláště RNA-virů, kam covid patří, je podle odborníků přirozený a spontánní. „Nové varianty vznikají prakticky v každém infikovaném jedinci, ale drtivá většina z nich je málo životaschopných. Pokud poměrně vzácně vznikne varianta, která je nakažlivější a pokud lépe uniká imunitní obraně, má proti dosavadním převládajícím variantám výhodu a v soutěži s nimi vyhrává,“ upozorňuje Václav Hořejší. To, jestli taková nová varianta vyvolá lehčí nebo závažnější onemocnění, s tím nijak přímo nesouvisí.

Infektolog Milan Trojánek: Na dlouhodobou imunitu po covidu nespoléhejte

6. Jaká je teď nákazová situace?

K pondělí 7. listopadu bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví v nemocnicích hospitalizováno 495 lidí, počet nově potvrzených případů za jeden týden na 100 tisíc obyvatel byl 45. Podle Václava Hořejšího je epidemická situace velmi dobrá. „Počet lidí hospitalizovaných s covidem i počet úmrtí souvisejících s tímto onemocněním je přijatelně nízký a nadále klesá,“ potvrzuje.

Situace se nijak dramaticky nezhoršuje ani v Evropě, ani ve světě. Důvodem je proočkování populace i imunita získaná proděláním nemoci. Není ale doživotní. „Časem slábne, a proto je důležité, aby lidé z rizikových skupin, kteří onemocnění neprodělali, dostali druhou posilovací dávku vakcíny,“ radí Václav Hořejší.