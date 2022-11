V nemocnici strávil celkem 14 dní, vystřídal ARO, JIP a ke konci si poležel na standartním pokoji, stále připojený na kyslík. Ani po nějakém čase po návratu domů ale nebyl v pořádku, zadýchával se a byl unavený.

První postcovidový pacient

Jeho ošetřující lékařka mu doporučila doléčení v lázních a Jan Procházka tam vyrazil. Stal se tak loni na začátku roku prvním postcovidovým pacientem Lázní Luhačovice a.s.

Že měly lázně velký podíl na zlepšení jeho zdraví dosvědčil letos v únoru: „Moje plicní lékařka mi přibližně tři čtvrtě roku po pobytu v lázních řekla, že plíce už nevykazují žádné viditelné poškození, a není tedy potřeba docházet na další kontroly. Podle mého názoru mi pomohla hlavně včasná lázeňská léčba.“

Včasný začátek rehabilitace dýchacího ústrojí dává naději na zlepšení výkonnosti až na úroveň před onemocněním covidem.Zdroj: Se svolením Lázně Luhačovice a.s.

Záchrana plic musí přijít včas

Včasnou léčbu doporučuje i MUDr. Petr Pšenica, primář společnosti Lázně Luhačovice, a. s. Podle něj není dobré regeneraci plic po prodělání covidu-19 zbytečně oddalovat.

„Standardně byste měli u nejčastější indikace, což jsou stavy po komplikovaném zánětu plic, podstoupit lázeňskou léčbu do čtyř měsíců po ukončení hospitalizace. Včasný začátek rehabilitace dýchacího ústrojí dává naději na zlepšení výkonnosti až na úroveň před samotným onemocněním. Cílem je vrátit pacienty zpět do normálního života,“ vysvětluje lékař.

Druhý covid už byl lepší

V první polovině října se Jan Procházka doléčil s druhým covidem. Tentokrát proběhl jako silnější chřipka.

„Ještě mám trochu kašel, ale zlepšuje se to. S prvním covidem se to nedá srovnat. Ten letošní trval se silnými příznaky přibližně čtyři dny, pak začal ustupovat. Osmý den už jsem byl práceschopný. Do té doby jsem žádné následky z prvního onemocnění nepociťoval a i teď po tom druhém si myslím, že až odezní kašel, tak to zase bude v pořádku,“ dodává muž.

Nárok na postcovidovou lázeňskou léčbu Šárka VylimcováZdroj: Se svolením Lázně Luhačovice a.s.

Odpovídá Ing. Šárka Vylimcová, obchodní ředitelka společnosti Lázně Luhačovice, a. s.



Mají postcovidoví pacienti, kteří již jednou absolvovali lázně na pojišťovnu, nárok na druhé lázně?

Naprostá většina postcovidových pacientů přijela do Lázní Luhačovice, a. s. na plně hrazenou komplexní lázeňskou péči po komplikovaném zápalu plic. Konkrétně se jedná o indikaci V/3, kde je délka pobytu 21 dní se lhůtou nástupu do čtyř měsíců po ukončení hospitalizace. Indikační seznam u této indikace s opakováním lázeňské péče nepočítá. V případě, že by potíže přetrvávaly a měly chronický charakter, je možné požádat lékaře o posouzení zdravotního stavu a znovu zvážit lázeňskou léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou.



Je postcovidový syndrom zařazen do indikačního seznamu?

Postcovidový syndrom není do indikačního seznamu zařazen jako nový bod. Pro léčbu se využívají stávající indikace.



Jaké indikace to jsou?

Jedná se o případy, kdy covid způsobil pneumonii, astma, CHOPN, opakované záněty dýchacích cest, plicní fibrózu, případně chronické plicní onemocnění bronchiaktázii.