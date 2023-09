S chladnějším počasím přibývá nakažených covidem. Je jich však mnohem méně než v uplynulých letech a většina lidí se vyléčí doma. Deník přináší odpovědi na časté otázky týkající se průběhu nemoci či vakcín.

U praktických lékařů a v nemocnicích je k dispozici vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5. Je uzpůsobená na varianty, které v současnosti v Česku převažují. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak to vypadá v ordinacích?

Lidé do ordinací přicházejí s různými respiračními problémy, mezi nimi i s covidem. V pondělí jich onemocnělo téměř sedm set. Celkově marodilo kolem tří tisíc lidí, z toho sedm na jednotkách intenzivní péče, přičemž zemřel jeden člověk. Ne každý ale ví, že má covid, infekčních tak může být řádově víc.

Do ordinace místopředsedy Sdružení praktických lékařů ČR Václava Šmatláka zatím s covidem přicházejí hlavně mladší lidé. „Průběh mívají nevinný. Někteří cítí třeba jen jednodenní únavu,“ popsal Deníku. Covid tak pozná až z testu. Někteří se otestují doma a lékaře informují.

Nakažené může také bolet v krku, mohou mít kašel, rýmu či horečku. Podle praktického lékaře z Prahy 10 Tomáše Kaštovského začíná respiračních onemocnění, včetně covidu, přibývat s nástupem chladnějšího počasí.

Je vakcína v ordinacích?

Vakcínu Comirnaty Omicron XBB.1.5. uzpůsobenou na varianty, které v současné době v Česku převažují – hlavně podvarianta omikronu kraken – mají k dispozici už mnozí praktičtí lékaři či nemocnice. V pondělí se nechalo očkovat přes devět set lidí.

Srovnání s loňskem



• Letos: pondělí 18. 9. až neděle 24. 9. 2023: 3 234 prokazatelně nakažených

• Loni: pondělí 19. 9. až neděle 25. 9. 2022: 32 118 prokazatelně nakažených



Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podle Šmatláka je však nyní větší zájem o očkování proti chřipce. „Proti obojímu je možné očkovat se najednou, lidé ale většinou upřednostňují třeba dvoutýdenní rozestup. Vyhovíme v zásadě každému,“ řekl.

Počátkem října bude možné nechat se očkovat i přes centrální registrační systém.

Epidemiolog Roman Chlíbek, který vede Národní institut pro zvládání pandemie a Českou vakcinologickou společnost, Deníku řekl, že efektivnější je očkovat se novou než starší vakcínou. Kdo je ale už čerstvě naočkován předešlou, částečně je vůči novým variantám též chráněn.

Komu doporučují očkování?

Očkování je dobrovolné. Novou vakcínou se zájemci (od 12 let) mohou nechat naočkovat bez ohledu na to, zda jsou z minula vakcinováni. Od posledního vpichu ale musí uplynout minimálně čtyři měsíce. „Varianta pro děti ve věku 5 až 11 let bude v ČR k dispozici koncem září nebo počátkem října,“ informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Odborníci doporučují očkování hlavně starším lidem, chronicky nemocným, lidem po transplantacích či se slabou imunitou.

Přístup státu



Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) stát ke covidu přistupuje jako k jiným respiračním onemocněním. Doporučuje (hlavně starším a nemocným) očkování, nejsou povinné respirátory, neplatí centrální nařízení. V nemocnicích či domovech pro seniory přijímají opatření dle svého uvážení. O případné izolaci nemocného rozhoduje lékař. Lidé, kteří přišli s nakaženým do kontaktu, nemusejí do karantény.