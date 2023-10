S podzimem přibývá respiračních obtíží a lidé víc nakupují testy na covid či využívají možnost očkování. Na rozdíl od jiných evropských zemí jej ale nejde podstoupit v lékárnách.

Novou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5. se nechávají očkovat tisíce lidí. Nejlepší to je po poradě s praktickým lékařem. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

S chladnějším počasím stoupá i počet nákaz covidem. V minulém týdnu (9. až 14. října) jím bylo prokázaně nakaženo přes čtyři tisíce lidí. Většina nemoc zvládá doma. Na jednotkách intenzivní péče jich k pondělku leželo dvanáct.

Covid v Česku: Jaká je situace, jak je to s očkováním či rouškami před podzimem

Lidé také víc kupují antigenní testy. „V červenci jsme prodali asi osm tisíc sad, v srpnu kolem deseti tisíc, v září poptávka prudce vzrostla – prodeje se vyhouply přes 55 tisíc sad a k polovině října už byly nad 35,5 tisíci,“ sdělil Deníku mluvčí lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov.

Na konci měsíce to podle něj zřejmě bude opět víc než v předchozím, i když loni touto dobou jich lidé kupovali ještě víc.

Sklenička pro víc lidí

Zájemci využívají i bezplatné očkování. Novou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5. se nechávají očkovat tisíce lidí. Nejlepší to je po poradě s praktickým lékařem. Pokud ten, pod kterého člověk spadá, proti covidu neočkuje, lze zkusit jiného, nechat se očkovat v nemocnici, případně se registrovat přes centrální registrační systém. Seznam více než 160 očkovacích míst je na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Místopředseda Sdružení praktických lékařů České republiky Václav Šmatlák doporučuje očkování hlavně starším či chronicky nemocným. Je ale dobré se předem objednat. Lékaři totiž potřebují očkování zorganizovat, aby v jeden den přišlo alespoň pět lidí. Ze skleničky s očkovací látkou lze udělat až šest dávek a pokud se dostatečný počet lidí v daný den nedostaví, doktoři musí zbytek obsahu vylít. „Ale i tak vyhovíme v zásadě každému,“ řekl Šmatlák Deníku.

Očkování v lékárnách?

V Česku se nelze očkovat v lékárnách. Z aktuálního průzkumu STADA vyplývá, že jen pro čtyři procenta z dvou tisíc oslovených Čechů je to stěžejní téma. Jednašedesát procent respondentů by ale takovou možnost uvítalo.

Za zásadní to naopak považují Francouzi, Britové či Italové. „V jejich zemích to je tradice,“ okomentoval to pro Deník generální ředitel STADA pro Českou republiku Martin Šlégl. Lékárníci očkují i v některých dalších zemích Evropy.

Chřipka, rýma, covid. Virus už patří do respirační sezony, pomáhá nová vakcína

Návrh zahrnující očkování proti covidu v lékárnách letos česká vláda stáhla ze sněmovny. Úřednicí ovšem budou sledovat, jak se od příštího roku ujme v lékárnách na Slovensku očkování proti chřipce (v případě zhoršené epidemiologické situace i covidu). Poté zvolí případný postup. „Očekáváme, že po půlroční době bychom se slovenskými kolegy a kolegyněmi konzultovali zkušenosti,“ sdělil Deníku pirátský náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Názory se různí. Lékárníci argumentují, že po proškolení by mohli přispět k lepší proočkovaností. Podle předloňského interního průzkumu České lékárnické komory by se do očkování zapojila přibližně čtvrtina ze stávajících tří tisíc lékáren. Mnozí lékaři ale oponují, že jen oni znají pacientův stav i anamnézu.