Částečné zvýšení zaznamenali jen ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde se od ledna od června 2020 narodilo 1611 dětí a za stejné období letos 1708. V porodnicích Nemocnic Plzeňského kraje (Klatovy, Stod, Domažlice) se v prvním pololetí narodilo 797 novorozenců.

„Nejvíce dětí přišlo na svět v Klatovech. Ve třech případech se narodila dvojčata. Mírně převažovali kluci, kterých se narodilo 405, děvčat 392. Nejtěžší novorozenec vážil 4980 g. Nejmenší narozené dítě, které bylo ale okamžitě transportováno na klinické pracoviště, vážilo méně než kilogram,“ uvedl mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška, podle nějž je počet narozených dětí dlouhodobým průměrem.

Ani v Mulačově nemocnici v Plzni se žádný covidový babyboom nekoná. Tam se dosud narodilo 460 dětí. Nejsilnějšími letošními měsíci byly květen a červen, což se prý nijak neliší od dlouhodobého standardu.

Bez zvláštních výkyvů

„V těchto měsících bývá porodů dlouhodobě o trošku více než v jiných měsících. Každopádně se nedá říci, že bychom zaznamenali nějaký zvláštní výkyv. Mnohem silnější z hlediska historie posledních let byl rok 2019 než ten letošní. Letos jsme v květnu měli 79 porodů, v červnu 76 a v roce 2019 to bylo v květnu 91 a v červnu 87. Celkově se v roce 2019 narodilo 937 dětí, v roce 2020 to bylo 838 dětí, obdobný počet se předpokládá i letos,“ sdělila mluvčí Mulačovy nemocnice Eva Milerová.

Příliš se neliší ani žebříček nejčastějších jmen, který obsahuje už několik let po sobě ta samá, nanejvýše se mění pořadí. Chlapci dostávají nejčastěji jména: Jan, Jakub, Vojtěch, Matyáš, Lukáš, Ondřej. Mezi holčičími jmény dominuje nade všemi Eliška. Dále vybírají rodiče nejčastěji Anna, Tereza, Marie, Klára nebo Aneta.