Jedním z nejzávažnějších hromadně se vyskytujících onemocnění je cukrovka 2. typu. V České republice tato choroba postihne přibližně každého třetího člověka. Problémem je, že nemocný o své diagnóze často neví a na jeho diabetes se přijde jen náhodou. Existují však příznaky, které by pacienty mohly včas varovat.

Diabetem 2. typu v České republice onemocní přibližně každý třetí člověk | Video: Jiří Štraub

Dědičnost a nezdravý životní styl

Asi 90 procent všech diabetiků trpí cukrovkou 2. typu. Její podstatou je dílčí nedostatek inzulínu, tedy hormonu, který pomáhá buňkám přeměnit glukózu získanou z jídla na energii. Tvorba inzulínu je částečně zachována, ale jeho uvolňování do krve bývá narušeno. Současně je přítomna takzvaná inzulínová rezistence, což je snížená citlivost buněk těla na působení inzulínu.



„U diabetika 2. typu prokážeme cukrovku obvykle v rodině. Riziko pro nejbližšího příbuzného je až šedesátiprocentní a pro potomka dvou diabetiků až stoprocentní,“ upozorňuje Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Příčinou rozvoje diabetu 2. typu ovšem není pouze dědičnost. „Zásadní roli hraje zejména nesprávný životní styl, nedostatek pohybu, přejídání se, stres či kouření. Tento typ diabetu mívá plíživý začátek a příznaky nebývají tak patrné jako v případě diabetu 1. typu,“ uvádí portál lékárny Dr.Max.

Čím dříve se podaří diabetes diagnostikovat a zahájit léčbu, tím lépe. Včasná léčba snižuje riziko dalších zdravotních problémů.

O tom, že souvislost mezi nezdravým životním stylem a cukrovkou 2. typu rozhodně není mýtus, svědčí i statistická data. „Přes 90 procent pacientů s diabetem 2. typu má nadváhu, nebo obezitu. Ostatní mají vždy alespoň určitou kumulaci tuku v oblasti břicha,“ konstatuje NZIP.

Typicky se diabetes 2. typu rozvíjí u lidí ve věku nad čtyřicet let. Vzhledem k častému sedavému způsobu života a nezdravému stravování se však někdy může objevit i u dětí nebo dospívajících.

Dobrou prevencí cukrovky 2. typu může být úprava jídelníčku a redukce váhyZdroj: Shutterstock

Tento typ diabetu bývá často spojen s dalšími onemocněními, mezi něž patří vysoká hladina krevních tuků, zejména cholesterolu, vysoká hladina kyseliny močové, která způsobuje dnu, či vysoký krevní tlak.

„Soubor těchto onemocnění bývá označován jako metabolický syndrom. Přidružená onemocnění zvyšují pravděpodobnost diabetických komplikací a zhoršují zdravotní prognózu diabetika,“ píše Dr.Max.

Pozor na tyto symptomy

Příznaky cukrovky 2. typu mohou být tak mírné a nenápadné, že si jich vůbec nemusíte všimnout. Nebo vám prostě nedojde, že byste mohli mít problém. Jaké jsou symptomy této choroby?

1. Časté močení

Většina lidí močí čtyřikrát až sedmkrát za den. Pokud chodíte na toaletu častěji, a zvláště, když se kvůli tomu v noci několikrát probouzíte, může to naznačovat, že vaše ledviny pracují přesčas, aby vyplavily přebytečný cukr z krve.

Pokud večer omezíte příjem tekutin i kofeinu, možná problém ustane, ale jestliže i nadále budete muset jít v noci na toaletu více než dvakrát, měli byste zpozornět.

2. Nadměrná žízeň

Pokud vypijete více než čtyři litry vody denně, a přesto máte stále žízeň, může to být způsobeno vysokou hladinou cukru v krvi.

3. Extrémní hlad

Když hladina cukru v krvi není správně regulována, vysílá do vašeho mozku protichůdné zprávy o potřebě jídla. Pokud jíte víckrát denně než obvykle, nebo máte extrémní hlad i po jídle, mohlo by být něco špatně.

4. Nezvyklá slabost, nebo únava

Zjišťujete, že jste příliš slabí na to, abyste mohli vykonávat každodenní činnosti, které jste předtím lehce zvládali? Cítíte se vyčerpaní?

„Když se cukr nemůže dostat do vašich buněk, aby jim dodal energii, vaše ledviny musí pracovat přesčas, aby tento přebytečný cukr odstranily. To může zanechat pocit slabosti a únavy,“ upozorňuje zdravotnický portál UNC Health Weyne.

5. Mravenčení a necitlivost

Možná po probuzení cítíte mravenčení nebo necitlivost, která vám připadá jako pálení v nohou. Nadbytečný cukr v krvi totiž může poškodit nervová zakončení, zejména nervy umístěné nejdále od míchy, a ty jsou právě v oblasti nohou.

6. Rozmazané vidění

Pokud se dopravní značky, billboardy, knihy nebo obrazovka počítače před vašima očima často zamlžují, mohlo by to znamenat, že cukr zůstávající v krvi způsobil otok čočky v oku. To následně ztěžuje zaostření očí.

Když je hladina cukru v krvi příliš vysoká, vidění se rozostřuje. Když cukr naopak klesne, vidění se zlepší.

7. Svědění kůže

Varováním může být také svědící pokožka, která zůstává suchá, i když zvýšíte příjem vody. „Špatná cirkulace spojená se ztrátou tekutin kvůli častému močení může způsobit vysušení kůže, která může začít svědit,“ uvádí portál UNC Health Weyne.

8. Pomalé hojení ran a časté kožní infekce

Jestliže se rány, říznutí či modřiny hojí déle než několik dní a strupy se opakovaně otevírají, zbystřete. „Cukrovka může způsobit, že se různé rány hojí pomaleji než u zdravých jedinců. Navíc se zvyšuje pravděpodobnost infekce a dalších komplikací,“ informuje web Dialiga.

9. Změny nálady

Život s nestabilní hladinou cukru v krvi může připomínat jízdu na horské dráze a působit nevolnost. Vysoká hladina cukru v krvi také napodobuje příznaky deprese, jako jsou nízká energie a chuť zůstat v posteli. Může se projevit i nevrlost či podrážděnost, úzkost, zmatenost nebo malátnost.

10. Infekce močových cest a kvasinkové infekce

Vysoké hladiny cukru v moči jsou živnou půdou pro bakterie a kvasinky v blízkosti genitálií. Infekce močových cest se projevují pocitem pálení při močení a zakalenou, tmavou nebo zapáchající močí. Kvasinkové infekce přicházejí se svěděním, pálením a výtokem.

Lidé s cukrovkou mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou opakovaně trpět těmito typy infekcí.

Nejdříve zkuste upravit jídelníček

Trpíte některými z těchto příznaků? „Než navštívíte lékaře, upravte svůj jídelníček,“ radí server UNC Health Weyne. Podle odborníků je dobré zkusit nízkosacharidovou dietu s obsahem bílkovin a zelené listové zeleniny. Vyhněte se slazeným nápojům a pijte alespoň dva litry vody denně. Po týdnu by se mělo ukázat, zda se varovné příznaky lepší.

Tyto nenápadné symptomy mohou být jen důsledkem konzumace příliš velkého množství sacharidů, které může být pro vaše tělo těžké zvládnout. „Uvedené problémy nemusí nutně znamenat, že máte cukrovku, ale je to varování, že k ní možná směřujete,“ uzavírá web UNC Health Weyne.