Diabetes 2. typu je ve většině případů spojený s další vážnou nemocí, s obezitou. Právě vysoká hmotnost v organismu způsobí postupné změny v metabolismu, které vedou k rozvoji cukrovky. Ale toto platí i v opačném směru – když totiž pacient s diabetem 2. typu zhubne, kompenzace jeho nemoci se zlepší, nebo se nemoc dokonce zcela vyléčí. Mnozí pacienti berou dlouhé roky vysoké dávky léků a inzulínu, aniž by tato terapie zabírala. Přitom by stačilo zhubnout, což se bohužel často nedaří. Existuje ale řešení, které by diabetikům pomohlo, a hradí ho zdravotní pojišťovny.

Podle posledních dat z roku 2020 od agentury STEM/MARK obézních lidí v Česku přibývá, normální váhu má pouze 25 procent populace.

Jak tuto zdravotní hrozbu řešit? „V květnu proběhl Evropský obezitologický kongres v irském Dublinu. Hlavní zprávou z kongresu je, že pohybová aktivita a dieta jsou důležité pro prevenci nadbytečných kilogramů a pro udržení hmotnosti, obezitu ovšem vyléčit neumí,“ říká obezitoložka Petra Šrámková, primářka pražské OB kliniky.

Po operaci bez inzulínu

Mnohé mezinárodní výzkumy dokazují, že chirurgická léčba vede k výraznému zlepšení či k úplné normalizaci glykemií až u 95 % pacientů s cukrovkou druhého typu. Ukazuje se, že dobré výsledky léčby přetrvávají u pacientů i po více než pěti letech od výkonu.

„Na OB Klinice jsme již operovali řadu pacientů, kteří byli dlouhodobě odkázání na inzulín, a jen několik dnů po operaci mohli jeho dávky významně snížit či dokonce vypustit,“ zdůrazňuje doktorka Šrámková.

Nic není stoprocentní

Bariatrická chirurgie byla na dublinském kongresu hodně vyzdvihována. Podle obezitologů je v zásadě jedno, jakou variantu bariatrické operace pacient s obezitou podstoupí, hlavně, ať ji podstoupí.

Lékaři zvažují vyšetření pro část cukrovkářů. Kvůli zákeřné rakovině slinivky

„Samozřejmě nic není stoprocentní – patnáct procent ze všech bariatrických zákroků nemusí být úspěšných. Každý jsme se narodili s nějakou genetickou dispozicí a nemusí každá operace danému pacientovi sednout. My to zatím nedokážeme přesně indikovat, co komu nejlépe pomůže, i když se na to snažíme soustředit,“ vysvětluje obezitoložka.

Objížďka na střevě

Jednou z novějších bariatrických operací, která je určená zejména pro diabetické pacienty, je částečná jejunální diverze. Jedná se o postup, který mění dráhu potravy v tenkém střevu tím, že vytvoří propojení střeva ze strany na stranu. Tím se umožní, aby určitá část živin prošla zkrácenou cestou tenkým střevem. Hodně laicky řečeno se dělá jakási částečná objížďka na tenkém střevě. Zhruba polovina stravy pak putuje normálně celým tenkým střevem, a polovina jen jeho spodní částí.



Hormony přispějí k hubnutí

Co se stane? „Určitá část potravy, která přichází z žaludku, vůbec neprojde přední částí tlustého střeva, takže v něm nepodráždí buňky, které by v něm tvořily některé hormony. Hormony zažívacího traktu se tedy tvoří jiným způsobem, některé klesají, jiných se tvoří více. Tyto změny působí na hypotalamické centrum mozku, které řídí hospodaření s energií, což následně vede k redukci hmotnosti,“ říká obezitoložka.

Po této operaci se u diabetiků významně zlepšuje sekrece inzulínu i inzulinová rezistence, a tedy celková kompenzace cukrovky.

Na zákrok do 65 let

Operace má ale menší vliv na redukci hmotnosti, ta u pacientů klesá jen o 10–15 %. Ideálně je proto zákrok použitelný pro pacienty se špatně kompenzovaným diabetem, kteří mají obezitu prvního stupně, to znamená BMI 30–35. Dá se říci, že do této skupiny spadá většina diabetiků.

„Na možnost jejunální diverze se zatím méně myslí, přitom dobře funguje a hradí ji zdravotní pojišťovna,“ dodává doktorka Šrámková. Bariatrickou operaci mohou podstoupit lidé do 65 let věku. Tato věková hranice je podle odborníků dostačující, cukrovku obvykle lidé dostanu už dříve a nemoc je operačně třeba ji řešit včas – ideálně do 6 let od diagnózy, aby cukrovka zmizela.

Třetina výsledků za hranicí

Diabetiků na celém světě výrazně přibývá. V České republice se jich aktuálně léčí přibližně devět set tisíc. Analýza interních dat společnosti SYNLAB ukázala, že za hranicí optimálních hodnot bylo za loňský rok téměř 35 procent ze všech výsledků vyšetření hladiny cukru v krvi, neboli glykémie, které byly v jejích laboratořích provedeny. V těchto případech se vždy jednalo o jedince, kteří jsou v riziku rozvoje diabetu či se s nemocí již léčí.

V čem je diabetes 2. typu nebezpečný?

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické metabolické onemocnění, které je komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.

Milion Čechů má kvůli cukrovce ohrožené oči. Pomoci jim může jediná fotografie

„Diabetes od samého začátku postupně poškozuje velké a malé tepny, tepénky a vlásečnice, které v průběhu několika let vedou k poruše funkce prakticky všech důležitých orgánů a imunitního systému,“ vysvětluje lékař Ladislav Krajči, specialista z ambulance SYNLAB a dodává, že je cukrovka chorobou projevující se na začátku skrytě, pouze zvýšenou hladinou cukru v krvi, která se pozvolna zvyšuje.

Následky neléčené cukrovky

V pozdní fázi diabetu pak přicházejí projevy – porucha funkce ledvin, poškození zraku, neurologické komplikace, syndrom diabetické nohy a dále rozvoj aterosklerózy se všemi důsledky.

Současně se jedná o jedno z nejzávažnějších civilizačních onemocnění, které je často spojeno s obezitou, dlouhodobě zvýšeným krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu a dnou. Postihuje především osoby ve středním a starším věku, nevyhýbá se však už ani mladším pacientům či obézním dětem.

Hrozí infarkty, mrtvice, slepota

Pokud se diabetes nepodchytí včas a nezahájí se řádná léčba, mohou se objevit závažné zdravotní komplikace.

„Jedná se například o kardiovaskulární onemocnění, jako je infarkt či cévní mozková příhoda, dále oční komplikace vedoucí i ke slepotě, poškození a selhání ledvin, poškození nervů, k opakovaným infekcím z důvodu snížené obranyschopnosti těla nebo zhoršení sexuálních funkcí,“ doplňuje praktický lékař Rodion Schwarz. Vhodnou prevencí je zdravý životní styl a také pravidelné vyšetření hladiny cukru v krvi.

Kdy vyšetřovat cukr v krvi

V rámci preventivního vyšetření u praktického lékaře mají pacienti nárok na vyšetření zjišťující hladinu cukru v krvi v 18, 30 a 40 letech, poté každé dva roky.

Výsledky testu na hodnoty cukru v krvi (glykémie):



Zdravý pacient do 5,6 mmol/l

Prediabetes od 5,6 do 6,9 mmol/l

Diabetes 2. typu nad 6,9 mmol/l