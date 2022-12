Byl to den jako každý jiný. Dan pracoval u svého strýce, který provádí stavební a výkopové práce, jako řidič nákladního automobilu. V osudný den byl před koncem pracovní doby povolán za kolegu na stavbu, kde bylo potřeba přeměřit výkop. A to byla poslední věc, kterou Dan udělal.

„Zemina byla mokrá a nakloněná kolmo, takže se dalo očekávat, že by se mohla sesunout. Nešťastnou náhodou se to stalo zrovna v momentě, kdy ve výkopu někdo byl,“ přibližuje situaci Danova přítelkyně Kristýna Mikušková.

Půl hodina v bezvědomí

I přes veškerou snahu se Danovým kolegům nepodařilo jej z hromady zeminy vyprostit. Zachránil ho až příjezd hasičů a policie, kteří ho společně po 10 až 15 minutách v bezvědomí vyprostili. Poté následovala desetiminutová resuscitace a Dan byl v umělém spánku převezen do nemocnice.

Šestnáctiletá dvojčata vědí, že zemřou. Matka je na ně sama, teď jí našli nádor

Byl mu diagnostikován Crush syndrom, oboustranné zlomeniny žeber, hrudního obratle, otok mozku a plic a epileptické záchvaty. Nakonec mu byla provedena i tracheostomie. Po pár týdnech se začal jeho stav zlepšovat natolik, že se začal probouzet z umělého spánku.

Následně upadl do vigilního kómatu, ze kterého mu ovšem pomohli jeho nejbližší bazální stimulací. Dan se začal usmívat a projevovat své emoce, byl schopen polykat, jíst i pevnou stravu a začal artikulovat. Všichni si mysleli, že je vše na dobré cestě.

Zhoršení stavu

I proto byl převezen do pražské nemocnice, kde se jeho stav ale bohužel zhoršil jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přestal jíst, smát se a reagovat na okolí a následně byl převezen zpět do Zlína s celkovou sepsí organismu a k jeho stavu se přidaly i neovladatelné křeče, kvůli kterým došlo ke zkrácení šlach na rukou i nohou.

„Nevíme, jestli měla na Dana vliv léčba, nebo jeho psychika. Za Danem jsme nemohli jezdit každý den, neboť to do Prahy máme 350 kilometrů. Při každém našem odchodu ale začal naříkat, plakat a vyčerpal se natolik, že usnul,“ popisuje Danova přítelkyně náročné okamžiky.

Bílý odlesk v oku málem připravil dívku o život. Dnes má umělé a ráda ho ukazuje

Na Danův stav měla podle jejích slov vliv i Danova zhoršená psychika. „Dle mého se Dan psychicky zablokoval a nyní je velice těžké mu tohle trauma z paměti vymazat. Na rodinu a příbuzné ale reaguje daleko lépe než na zdravotní sestry nebo doktory,“ říká přítelkyně Kristýna.

Mentální postižení není vyloučeno

„Dan však bohužel není schopen komunikovat. Dochází za ním paní logopedka, která se snaží, aby se s námi mohl znovu naučit komunikovat. Ve většině případů nás ale dokáže poslechnout a na povel nám zmáčkne ruku, vyplázne jazyk, zavře oči. Když mu myjeme zuby, tak je na nás hezky vycení a po vykloktání vodu vyplivne. Je i schopen přijímat potravu, kterou ho krmíme, ale jedná se převážně o řidší pokrmy. Kromě zmáčknutí ruky nebo pootočení hlavy však není schopen žádných pohybů. Snaží se, ale ještě to úplně nejde,“ popisuje stav svého partnera Mikušková, která by pro něj ráda zařídila soukromé rehabilitační centrum, po kterém by byl Dan navrácen do domácí péče.

Jako z hororu: Mladá žena nekontrolovatelně usíná a zažívá živé noční můry

„Navíc bohužel přesně nevíme, jak je na tom Dan po mentální stránce. Protože dokud není schopen mluvit, nelze vyloučit nějaké mentální postižení. Více budeme vědět až, respektive jestli se rozmluví, případně co nám bude schopen říct. Nevíme totiž, ve které části byl mozek přesně zasažen a co za funkce daná oblast řídí,“ vysvětluje Danova partnerka, která pro svého přítele založila i sbírku prostřednictvím Donio.cz.

Vybrané peníze chtějí použít na rehabilitační pomůcky a časem i na kvalitní péči v rehabilitačním centru a přeměnu bytu na bezbariérový.

Chcete-li Danovi pomoci zpět na nohy a pomoci mu zkusit se co nejrychleji vrátit do normálního života, můžete mu přispět jakoukoliv částkou prostřednictvím sbírky ZDE.