„Několikrát denně musí rehabilitovat, inhalovat a užívat léky, protože má problémy se vstřebáváním živin a vitamínů. Musí mít mimo jiné také vysokokalorickou stravu, protože by její denní energetický příjem měl být zhruba o čtyřicet procent vyšší než u zdravých vrstevníků. Bohužel nemoc ovlivňuje i délku života…,“ říká Danielin tatínek.

Péče o dívku s sebou nese i mnoho nákladů. Ať už jsou to lázeňské pobyty, rehabilitační či inhalační pomůcky, doplatky na léky, doplňky stravy nebo například i vysoká spotřeba papírových kapesníků. Náklady měsíčně činí tisíce korun. Její rodina je jednou ze sedmi tisíc, kterým během osmi let Dobří andělé pomohli.

Rehabilitace a další péče zaberou denně i několik hodin. Je třeba trénovat plíce a dodržovat přísné hygienické podmínky. Každé ráno je například potřeba dezinfikovat veškeré odpady. „Lékaři navíc nemocným doporučují častý pobyt na horách či u moře, který prospívá k pročištění dýchacího ústrojí. S úhradou nákladů spojených s léčbou Danielce a její rodině pomáhají pravidelně dárci prostřednictvím nadace Dobrý anděl,“ říká za nadaci Markéta Křížová.

„Dobrým andělům bychom chtěli poděkovat hlavně za úsměv na Danielčině tváři. Její léčba je čím dál náročnější, jak se onemocnění postupně zhoršuje, a rádi bychom jí dopřáli vše, co jev rámci možností pacienta s cystickou fibrózou možné. Pro její vnitřní klid, který je velmi důležitý. Děkujeme,“ dodává.

Dobří andělé pomáhají

Vážné onemocnění či nečekaná onkologická diagnóza změní život od základů. K velké psychické zátěži se často přidávají i problémy finanční. A v tu chvíli podávají pomocnou ruku desetitisíce dárců po celé České republice, Dobří andělé. „Aktuálně příspěvky každý měsíc rozdělujeme mezi více než 3,5 tisíce rodin, které zasáhla vážná nemoc,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace.

„U většiny rodin nemůže jeden z rodičů docházet do zaměstnání – ať už kvůli tomu, že onemocněl on sám, nebo kvůli péči o nemocné dítě. Pravidelná finanční podpora rodinám částečně umožňuje pokrýt chybějící příjem i náklady spojené s léčbou – speciální stravu, zdravotní pomůcky, doplňky stravy, rehabilitace, ale také například dopravu do nemocnice,“ dodává. Veškeré příspěvky dárců nadace odevzdává do posledního haléře rodinám.

Nadace Dobrý anděl přijme průměrně 107 nových rodin měsíčně. Rodinám pomoc doporučují lékaři, sociální pracovníci, ale i lidé z jejich okolí. Hlavní podmínkou pro přijetí je fakt, že se jedná o rodinu s nezaopatřenými dětmi, v níž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, nebo kde dítě trpí jinou vážnou nemocí.