Přesto jsou lidé darující dřeň oproti dárcům jiných orgánů pro transplantaci, například ledvin, finančně znevýhodněni. Alespoň podle poslanců, kteří vypracovali novelu transplantačního zákona.

Méně peněz

Podle tohoto zákona totiž dárce dostává při pracovní neschopnosti, k níž došlo kvůli odběru orgánu, náhradu rozdílu mezi ušlou mzdou a nemocenskou. „Tyto finanční platby se ale neposkytují dárcům tkání nebo buněk včetně krvetvorných buněk získaných z kostní dřeně,“ uvádějí poslanci v návrhu.

„Jde o narovnání nespravedlnosti, ti lidé pomáhají dárcovstvím osobám, které neznají. Takže by neměli být poškozováni,“ konstatuje Věra Adámková, poslankyně (ANO) a přednosta pracoviště preventivní kardiologie IKEM.

Lékaři a právníci

K nespravedlnosti dochází kvůli rozdílnému výkladu zákona právníky a lékaři. „V prosinci jsme po dlouhé době měli komplikaci spojenou s odběrem kostní dřeně, která skončila pracovní neschopností,“ říká Adámková.

Normálně by dárce dostal plnou náhradu mzdy. Ale právníci ministerstva práce i ministerstva zdravotnictví se shodli na tom, že krev není orgán, což je podle Adámkové z lékařského hlediska nesmysl. „Proto tento člověk dostal pouze náhradu mzdy ve stejné výši, jako by měl angínu,“ říká. Rozdíl činil deset tisíc korun. Novelu musí zákonodárci ještě schválit. Vzhledem k tomu, že se jedná o několik případů za pár let a podepsali ji i poslanci dalších stran, měla by podle Adámkové projít.