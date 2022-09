Do života se vracela rychle a letos měla možnost seznámit se se svou dárkyní v pražském Obecním domě, kde každoročně (s výjimkou covidové pauzy) tato setkání pořádá Český národní registr dárců dřeně, jehož zřizovatelem je Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dárkyní, které Ingrid už předtím na dálku děkovala za to, že může s manželem opět pít kávu či rodičům posekat zahradu, je Jana z Karlových Varů. Setkání obou žen bylo dojemné.

Registr letos slaví třicet let od chvíle, kdy jeho vznik prosadil dnes již zesnulý lékař Vladimír Koza, který počátkem devadesátých let provedl jednu z prvních transplantací kostní dřeně v Československu. „Je to seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchraně života pro ně neznámého člověka,“ řekl ředitel registru Daniel Pagáč. Zatímco v roce 1992, kdy do něj začali vstupovat první potenciální dárci, se jich tam zapsalo necelých tisíc pět set, loni jich tam byly bezmála sto čtyři tisíce.

Letos k nim už přibylo dalších asi osm tisíc nových, přičemž se teprve rozjíždí podzimní akce jako vinobraní nebo dožínky, kde probíhají náborové kampaně. „Ty jsme v uplynulých dvou letech kvůli covidu nemohli dělat. Ale doženeme to. Už koncem srpna jsme měli víc dárců než za celý loňský rok,“ řekl Pagáč Deníku.

Mezinárodní spolupráce

Zaregistrovat se může každý zdravý člověk ve věku osmnáct až pětatřicet let, který přistoupí k morálnímu závazku, že pokud bude zdravý, je ochoten do svých šedesáti let krvetvorné buňky z kostní dřeně darovat. Ke vstupu do registru může přistoupit nejen na náborových akcích, ale také na téměř šedesáti registračních místech po celé republice.

Skutečným dárcem se pak stane přibližně procento zaregistrovaných, kteří projdou zdravotní prohlídkou a jejichž krvetvorné buňky jsou vhodné pro lidi s leukémií, rakovinou, těžkými útlumy krvetvorby a dalšími vážnými chorobami. Provozovatelé českého registru spolupracují i se zahraničními kolegy, takže pokud se pro nemocného vhodný dárce nenajde zde, hledají jinde. To platí i naopak.

Za třicet let tato mezinárodní spolupráce dala šanci na nový život dvěma tisícům lidí, přičemž téměř devět stovek štěpů poskytli tuzemští dárci. Nejvzdálenější zemí, kam buňky českého dárce putovaly buňky, je Austrálie.

Lidé mohou krvetvorné buňky darovat dvěma způsoby. „Buď v narkóze z kosti pánevní, nebo při vědomí pomocí separátoru, který je vyfiltruje z krve,“ řekla vedoucí koordinačního centra registru Jana Navrátilová.

Zdroj: DeníkDárkyně Zuzana Drázdová podstoupila obě varianty. Po první transplantaci se totiž ukázalo, že je pro nemocného člověka ze zahraničí nutná ještě jedna dávka. Odběr na separátoru má podle ní výhodu, že je jednodušší a rychlejší. Člověk je na něj v nemocnici napojený asi čtyři hodiny a následující den jde domů. „Výhoda narkózy je zase v tom, že člověk o ničem neví. Musí být ale v nemocnici o den déle. Obojí je určité nepohodlí. Ve srovnání s tím, co to znamená, to ale není vůbec nic,“ řekla Drázdová Deníku.

V číslech



Průměrný věk zapsaných dárců: 35,7 let



Poměr žen a mužů v registru: 51 ku 49 procentům



Věk nejmladšího odebraného dárce: 18 let



Zdroj: Český národní registr dárců dřeně