Registr shání dárce kostní dřeně, dobrovolníků ubylo. Pomoci má koncert

Zatímco před epidemií covidu se v Česku ročně do Českého národního registru dárců dřeně zapsalo kolem deseti tisíc lidí, během dvou pandemických let jich bylo asi jen pět tisíc ročně. Loni číslo narostlo na necelých devět tisíc nových potenciálních dárců. Ale ani to nestačí. „Potřebujeme, aby do registru ročně opět vstupovalo přes deset tisíc lidí,“ uvedla pro Deník mluvčí registru Klára Conková.

V Česku každoročně onemocní stovky lidí vážnými chorobami krvetvorby. Jedinou nadějí jsou pro ně dárci kostní dřeně, ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek