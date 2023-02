Pomocí SMS hledá náhradu za ochořelé dárce Karlovarská krajská nemocnice. „Pokud je však nutno zvýšit zásoby transfuzních přípravků, obvoláváme dárce i telefonicky,“ informovala mluvčí Markéta Singerová. I zdejší nemocnice se nyní potýká s menším množstvím krevních skupin 0 Rh neg a A Rh negativní.

Také karlovarská nemocnice sází na sociální sítě. Všem dárcům se špitál snaží vyjít vstříc i pohodlím při odběru, a to nejenom obligátním občerstvením. „Aktuálně jsme připravili dětský koutek pro děti našich dárců. Také jsme pořídili kvalitní kávovar na zrnkovou kávu,“ doplnila Singerová.

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové objednává dárce krve průběžně prostřednictvím svého rezervačního systému. „Kontinuálně pracujeme na náboru nových dárkyň a dárců, protože část dárců každoročně končí s darováním krve kvůli věku či zdravotnímu stavu,“ uvedl mluvčí Jakub Sochor.

Také zde se k náboru nových dárců využívá všech dostupných možností. Od setkání se studenty, náborových kampaní na webu i sociálních sítích či konkrétními akcemi podporujícími dárcovství krve.

Za každé bezplatné darování životodárné tekutiny si dárce může odečíst tři tisíce ze základu daněZdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP před nedávnem odhadla, že v registru dárců je nyní zhruba 260 tisíc lidí. Podle odhadů Českého červeného kříže je to ale méně. „V poslední době je u nás setrvalý stav, kdy máme kolem 235 tisíc dárců. Aby však byla situace s krví stabilizovaná, potřebovali bychom 300 tisíc dárců,“ uvedl prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.

Nižší daň jako výraz vděku

Dárcovství krve bývá sice bezplatné, ale to neznamená, že si jím člověk nemůže přilepšit. Za každé bezplatné darování životodárné tekutiny si totiž může odečíst tři tisíce ze základu daně. Tento benefit bere Jukl jako poděkování státu za dárcovství. Větší příliv dárců však kvůli této úlitbě na daních nevidí. „Není to brané jako motivační role, ale je to gesto, že si stát těch lidí váží,“ míní Jukl.

Zaměstnanec má v případě darování krve také nárok na pracovní volno v den odběru s plnou náhradou mzdy. Zdravotní pojišťovny také často pamatují na dárce krve nejrůznějšími odměnami.