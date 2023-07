Od doby, kdy byla vynalezena kanalizace, obvykle putuje obsah našich střev do toalety, kde naše starost s vyprazdňováním končí. Fekálie ale překvapivě mohou sloužit jako cenný dar pro všechny lidi, jejichž střevní ekosystém je narušen. Jak ale stolici darovat, kdo se může stát dárcem, k čemu darovaná stolice slouží a jak probíhá její transplantace?

Transplantace fekálních bakterií patří mezi nové léčebné metody, i když poněkud kontroverzní. | Foto: Shutterstock

Frekvence chození na velkou se zpravidla pohybuje mezi vyměšováním stolice třikrát denně až třikrát za týden, přičemž oba extrémy jsou v pořádku, pokud se nevyskytnou znenadání.

Co se týče našich střev, jejich kondice má, podle studie, obrovský vliv na naše celkové zdraví: „Hromadné důkazy ukázaly, že dobře strukturovaná střevní mikroflóra je zásadní pro udržení celkového zdraví.“ I proto bychom si našich střev měli vážit a pečovat o ně s láskou.

Transplantace stolice zachraňuje v novoměstské nemocnici životy:

Zdroj: Youtube

V TEXTU SE DOZVÍTE

* Co je fekální transplantace

* Kdo může darovat stolici

* Jak transplantace probíhá

* Pro koho je vhodná

* Jak se stát dárcem

Jakmile se však vyskytne problém a běžná léčba přestane zabírat, existuje ještě jedna (pro někoho možná trochu kontroverzní) cesta, kterou je transplantace stolice.

V následujících řádcích se dočtete vše, co jste o fekální transplantaci potřebovali vědět, včetně toho, kdo se může stát dárcem, jak probíhá transplantace i k čemu je dárcovství stolice dobré. O darování fekálií jsme vás informovali již v tomto článku.

Když cizí stolice pomáhá

Pokud je vaše střevní mikroflóra, tedy mikroorganismy žijící ve vaší trávicí soustavě, v rovnováze, přispívá to velkou mírou k vašemu celkovému zdraví. Někdy však mohou bakterie žijící ve vašich střevech začít škodit, a pak je na čase jednat. Z počátku může pomoci užívání probiotik či jiná léčba, kterou stanoví váš lékař. Ale někdy nezabere ani to, a je potřeba přistoupit k razantnějšímu řešení, kterým může být transplantace stolice od dobře prověřeného dárce.

I když někteří stále považují tuto metodu za nekonvenční až nechutnou, pravdou i podle studie z roku 2018 zůstává, že její prospěšnost je skutečně významná: „Jedná se o bezpečnou a účinnou metodu léčby střevní mikroflóry, kterou lze provádět jak cestou dolního gastrointestinálního traktu prostřednictvím kolonoskopie, tak cestou horního gastrointestinálního traktu, kdy se transplantovaná stolice vpraví do pacienta pomocí tobolky.“

Co je fekální transplantace

Transplantace stolice neboli fekální mikrobiální transplantace, fekální bakterioterapie či FMT – fecal microbia transplantation není nic jiného než přenos stolice od dobře prověřeného dárce k příjemci za účelem jeho léčby.

„Pro osoby s onemocněním střev, či osoby, v jejichž střevech se přemnožily škodlivé bakterie, se fekální transplantace jeví jako nejkomplexnější probiotická léčba,“ tvrdí web zaměřující se na zdraví střev Střevní záněty.

Zákeřná rakovina slinivky připravila během týdne šest dětí o milovaného tátu

„Tato metoda dosahuje výborné účinnosti obzvlášť při léčbě infekce střev, kterou může způsobit škodlivá bakterie Clostridium difficile. Jedná se o závažné onemocnění, jež může zavinit užívání určitých antibiotik, která mohou dokonce způsobit opakující se průjmy, jež mohou pacienta ohrozit i na životě. Snaha je ale docílit i úspěšné léčby některých autoimunitních chorob týkajících se především střevních zánětů,“ stojí na webu WikiSkripta, který je projektem 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy.

Žlutá, zelená, páchnoucí. Odstín moči i její zápach mohou odhalit vážné nemoci

Ještě před deseti lety šlo u nás o metodu využívanou spíš vzácně, a to především kvůli častému odmítání ze strany pacientů. Nedávno však vznikla první Dárcovská banka stolice v ČR. Dárcem se tak může stát každý, kdo splní určité požadavky.

Kdo může darovat stolici

Kritéria pro výběr dárce stolice jsou docela přísná, a proto nemůže fekální bakterie darovat úplně každý. Pro ty, kteří by chtěli svými výkaly pomoci lidem, jejichž střevní mikroflóra selhává, platí následující pravidla.

Vysněná postava za pár týdnů? Jde to i bez cvičení. Kilo týdně a bez jojo efektu

„Dárcem stolice se může stát občan ve věku 18 až 65 let, který je zcela zdráv, nedrží žádnou speciální dietu a nebral v předchozích letech antibiotika,“ udává na svém webu Dárcovská banka stolice ČR. Dále je potřeba, aby byl dárce bez chronických obtíží, s normální střevní peristaltikou a měl pravidelnou stolici.

Každý, kdo by chtěl své fekálie darovat, musí rovněž projít screeningovým vyšetřením, například na HIV a další infekční choroby. Kouření je však překážkou a dárcovství znemožňuje.

Kdo je superdárce?

I přesto, že je dárcovství stolice a její následná transplantace relativně novým oborem, už dnes se ví, že ne všichni dárci jsou stejní.

„Pokud totiž příjemce získá stolici od takzvaného super-dárce, úspěšnost léčby může být až dvojnásobně vyšší,“ jak tvrdí molekulární biolog Justin O´Sullivan ve své práci, kterou zveřejnil v odborném časopise Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Ve své práci molekulární biolog vysvětluje, jak tato metoda může pomoci nemocným.

Už žádné další štípance od komárů. Víme, které barvy nenosit a proč nepít pivo

Problémem však je, že vědci zatím stále netuší, jak takové dárce najít. Podle některých studií je také důležitá podobnost mezi dárcem a příjemcem: „Proto je například manžel nebo blízký příbuzný považován za ideálního dárce, a rovněž znamená minimální riziko přenosu infekce, jelikož dotyční sdílí stejné faktory životního prostředí.“

Jak probíhá transplantace stolice

Průběh odběru vzorku stolice není vyloženě standardizován, tudíž se na konkrétních pracovištích může lišit. Principiálně se však dodržuje následující postup. Nejprve se vybere vhodný dárce, ideálně příbuzná osoba či osoba žijící s příjemcem ve společné domácnosti. Dárce je následně podroben sérii vyšetřování nejčastěji na přenosné choroby jako HIV, virová hepatitida a další.

„Dárci se odebere zhruba 40 až 200 gramů stolice, která je následně podrobena procesu homogenizace ve fiziologickém roztoku nejčastěji rozmixováním či rozkvedláním. Poté se odstředí či přefiltruje a získá se filtrát přibližně dvojnásobného obejmu odebrané stolice. Vzorek se nakonec aplikuje příjemci sondou, klysmatem či endoskopicky,“ vysvětluje medicínský web WikiSkripta.

Transplantovanou stolici lze do těla dostat i v tabletách, zatím ale pouze v USA.Zdroj: Shutterstock

O něco snadnější metodou, jak do sebe darované fekálie dostat, je spolknout je v tabletě. Právě s tím totiž přišli vědci v Massachusetts General Hospital v Bostonu.

„Uvnitř experimentální kapsle jsou scezené, odstředěné a zmražené lidské výkaly. Užívání přípravku po dobou pouhých dvou dní může vyléčit i nebezpečnou bakteriální infekci, která vzdorovala i antibiotikům a obnovit funkci zdravých střevních bakterií,“ píše světoznámý deník New York Times.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

Tablety zatím nejsou uvedeny na trh, ale vědci dělají, co mohou, aby brzy nahradily postup, který vyžaduje výplachy střev a podání přes sondu do konečníku.

Pro koho je fekální transplantace vhodná

K čemu darovaná stolice slouží, už tedy víte. Víte také, kdo je ideální dárce. Komu se ale nejčastěji stolice transplantuje? V tuto chvíli existuje pouze jedna jediná indikace pro přenos stolice. Tou je prevence recidivy klostridiové infekce. Ostatní indikace jsou pouze výzkumného charakteru.

„Ve Spojených státech existuje tzv. open biom, kde jsou lékaři schopni do dvaceti čtyř hodin dát pacientovi tablety nebo substrát mražené stolice od dárců. My tak daleko nejsme. I tak jsme v současné době provedli již kolem tři sta padesáti transplantací, což je číslo, které bychom rádi publikovali, jelikož ve srovnání se světem je to číslo hodně vysoké,“ uvádí gastroenterolog a nutricionista Pavel Kohout na největším zdravotnickém webu v ČR Vitalia.

Jak se stát dárcem stolice

Chcete-li se stát dárcem stolice a splňujete požadovaná kritéria, můžete se zaregistrovat prostřednictvím kontaktního formuláře přímo na webových stránkách Dárcovské banky stolice ČR. Pokud i po provedených vyšetřeních budete splňovat všechny podmínky, můžete darovat stolici dokonce několikrát ročně.



Nahrává se anketa …

A bonus nakonec? Volno jako při dárcovství krve v práci na darování stolice sice nedostanete, ale za to obdržíte pět tisíc korun jako náhradu nákladů spojených s darováním. A to za každý úspěšný cyklus darování. Maximální limit darování není stanoven.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová