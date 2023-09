Dnes pro vás máme další příběh, ale tentokrát o trochu jiný. Je o klukovi, který se narodil s neutišitelnou touhou pomáhat lidem, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci. Z kluka vyrostl muž, jehož jediný pohled vás zasáhne šípem dobra přímo do srdce. Ten muž se jmenuje David Procházka a před čtyřmi lety založil Donio, díky němuž dokázal od dobrých lidí vybrat už přes miliardu korun a poslat ji do poslední koruny potřebným.

David Procházka se narodil pro to, aby konal dobro. Díky Doniu se mu to daří skvěle. | Foto: se svolením Cristiny Carmen Baron

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* David se narodil, aby konal dobro

* Pro koho je Donio určeno

* Sbírky na Donio jsou vždy transparentní

* Komu pomohli čtenáři Deníku

* Další cíl? Pravidelné příspěvky

Už jste někdy přispěli na dobročinné účely? Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře Deníku, jistě jste si už všimli, že vám poslední dobou předkládáme příběhy lidí, jejichž životní situace není zrovna příznivá, a proto žádají o finanční pomoc ve sbírkách. A možná vám osud těchto lidí nebyl vůbec lhostejný, a proto jste už dokonce na některou ze sbírek přispěli.

Rozešla se s ním, tak k Petře vnikl do bytu. Brutálně ji mlátil a skoro uškrtil

Dnes vám chceme za všechny vaše příspěvky poděkovat, a to nejen jménem redakce, ale i jménem samotného zakladatele platformy Donio, díky které se dostává pomoci těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. I díky vám, pravidelným či občasným čtenářům Deníku, se totiž k září tohoto roku podařila vybrat neuvěřitelná částka, a to celá jedna miliarda korun. Kdo stojí za tím, že vůbec máte tu možnost do sbírek přispívat a někdy skutečně i zachraňovat životy?

David se narodil, aby konal dobro

Dnes devětadvacetiletý David Procházka se vždy věnoval dobročinným aktivitám, v mládí jezdil do dětských domovů a připravoval pro místní děti s dalšími lidmi různé programy a aktivity. Vždy ho ale trápilo, že nedokáže pomoci všem dětem v dětských domovech, na které se v danou chvíli zrovna nedostalo.

„Viděl jsem ty děti, které by s námi třeba také rády šly na fotbal nebo do zábavního parku a bylo mi líto, že nemohu vzít s sebou všechny. Proto jsem začal hledat způsob, jak propojit všechny ty, kteří pomoc potřebují, a to s těmi, kteří mohou pomoci. Z této touhy posléze vzniklo Donio," říká zakladatel platformy.

I přesto, že se některé sbírky na Donio vyberou během několika málo dní, jiné dokonce během několika hodin, chce jeho zakladatel posouvat dobročinnost ještě dál. A to nejen tím, že se jeho tým rozrostl i na Slovensko: „Díky naší platformě je vidět, že se lidé v Česku i na Slovensku umí navzájem podporovat, a jsme moc rádi, že jim tuto finanční pomoc usnadňujeme. Naším cílem je však nyní naučit dárce přispívat také pravidelně, a ne pouze jednorázově v době krize nebo když zrovna narazí na sbírku, která je osloví.“

Více se o platformě Donio rozpovídal její autor na DVTV:

Zdroj: Youtube

Pro koho je Donio určeno

Donio je tu pro všechny, kteří chtějí změnit svůj životní příběh, nebo chtějí pomoci někomu, jehož osud je v ohrožení. Svůj příběh může zveřejnit každý a požádat veřejnost o příspěvek, ať už se jedná o výdaje spojené s nákladnou léčbou, nebo nápad na podnikání.

„Náš provoz hradí dobrovolné příspěvky našich dárců, proto si nebereme žádné provize ani poplatky. Přispění na provoz Donio je zcela dobrovolné a je na každém z dárců, zda se rozhodne přispět či nikoliv,“ vysvětluje zakladatel platformy.

Jak jednoduché je založit sbírku, se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Stačí jen vyplnit formulář na donio.cz, napsat obsah sbírky a přiložit doklady k ověření totožnosti. Sbírku je publikována do 2 pracovních dnů od odeslání ke schválení. Seznam všech probíhajících sbírek můžete nalézt ZDE.

Sbírky na Donio jsou vždy transparentní

Také se vám občas stane, že jdete po ulici a do cesty vám vstoupí osoba, která vás žádá o příspěvek pro nemocné děti, nemohoucí důchodce či na další dobročinné sbírky? Cítíte, že vám osud lidí, o kterých hovoří, není úplně lhostejný, ale nevíte, jak zjistit, zda se nejedná o podvodníka? To vás u sbírek na Donio trápit nemusí, jelikož jsou maximálně transparentní a velmi důkladně kontrolované.

Při nehodě vyletěl Miloš z auta. Přišel o zrak a byl jak hadrová panenka

„Ověřování sbírek je skutečně velice podrobné. Před spuštěním vyhodnocujeme, zda žádost spadá do veřejné sbírky, kontrolujeme lékařské zprávy a jiné doklady, ověřujeme identitu zakladatele i příjemce, vyhodnocujeme cílovou částku pomocí cenových nabídek, ověřujeme vlastnictví účtu. V průběhu pak ověřujeme případné podezřelé platby a po ukončení sbírky kontrolujeme všechny účtenky a faktury, abychom se ujistili, že byly finance využity v souladu s účelem sbírky,“ popisuje poměrně složitý proces vedoucí marketingového oddělení Cristina-Carmen Baron.

Komu pomohli čtenáři Deníku

Vlaďka Exenberger

V předchozím roce jste pomohli například mladičké Vlaďce, která kvůli rakovině odjela na Sibiř za léčitelem, který měl být poslední možností v její léčbě. Lékaři jí totiž už nedávali naději. Na Sibiři ale uvízla s komplikacemi, a i díky vám se mohla dostat po několika týdnech utrpení domů, kde zemřela po boku svého milovaného manžela a rodiny. Během 20 dní na svou cestu zpět vybrala neuvěřitelné 3 miliony korun. Více si o jejím osudu můžete přečíst zde.

Nekonečné utrpení, hnijící břicho a trýznivé bolesti. Dívka dál bojuje o přežití

Johan a Florimon

Sedmnáctiletá dvojčata, která trpí vzácným nervosvalovým onemocněním, nemají lehký osud. Vědí, že na jejich nemoc neexistuje lék, a pokud se brzy nevyvine, jejich těla budou postupně slábnout. Díky dobrosrdečnosti lidí, mezi nimiž byli i někteří čtenáři Deníku, se chlapcům a jejich mamince podařilo vybrat téměř 1,2 milionu korun na zdravotní pomůcky a rehabilitace, které nejsou hrazeny státem. Sbírka je však již u konce. Více si o chlapcích můžete přečíst v tomto článku.

Tomáš s neštovicemi

Nedávno jste přispívali i sedmnáctiletému Tomášovi, kterému velmi krutým způsobem změnily život neštovice. Těsně před letními prázdninami odhalil nákazu a během pár dní se velice rychle ocitl v boji o vlastní mladý život. Aby mohl přežít, musely mu být amputovány obě dolní končetiny pod koleny a přestaly mu fungovat ledviny. I díky vám ve svém boji nepřestává a na svou léčbu vybral už téměř 1,5 milionu korun. Přispět mu můžete do 2. října 2023 ZDE. Více si o Tomášovi můžete přečíst v tomto článku.

Za všechny příspěvky a projevy soucitu osobně poděkoval i zakladatel platformy Donio David Procházka. „Rád bych poděkoval čtenářům Deníku, jelikož jsme i díky vám překonali úžasný milník, a to jednu miliardu vybraných korun na dobročinné sbírky a projekty,“ vyjádřil slova vděku.

Další cíl? Pravidelné příspěvky

Dalším krokem, jak pomáhat ještě efektivněji, je podle Davida Procházky naučit lidi, aby si nastavili trvalý příkaz a přispívali pravidelně. Síla totiž často netkví v jednorázové horentní sumě, ale právě v pravidelných příspěvcích, byť nižších.

Další rána pro muže, který skončil v kómatu při pokládání koberce. Začíná znova

„Dlouhodobé sbírky pomáhají tam, kde zakladatel potřebuje právě pravidelné příspěvky. Aktuálně se třeba jedná o manžela a tatínka dvou malých dětí Mildu, který v důsledku vážné autonehody ochrnul a vyžaduje každodenní domácí péči. Ta je nejen velice náročná, ale i nákladná. Dárci mohou v takovýchto případech přispívat opakovaně a zajistit tak rodině prostředky na nejbližší potřebné zákroky,“ vysvětluje důležitost pravidelných příspěvků zakladatel Donio. U příspěvku proto existuje možnost Přispět pravidelně, díky které je celá dobročinnost ještě snazší.