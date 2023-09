Příběh Davida, který prodělal před rokem při pokládce koberce mrtvici, čtenáře velice zaujal. Nedávno jsme vám přinesli i jeho pokračování, kdy muž začal dělat takové pokroky, že je ani lékaři nechápali. Později však přišla pro rodinu další rána a obrovský krok zpět. David je opět tam, kde byl na začátku léčby a jeho žena pomalu ztrácí naději.

David se po mozkové mrtvici začal prudce zlepšovat. Pak ale přišla další rána. | Foto: se svolením Lenky Sedlákové

Od osudného dne, kdy se dnes šestačtyřicetiletý David Sedlák, fyzicky zdatný otec rodiny, rozhodl s manželkou zútulnit domov a málem u toho přišel o život, uplynul rok a dva měsíce. Jak jsme vás v Deníku informovali, při pokládce koberce prodělal David těžkou mozkovou mrtvici, upadl do kómatu a následně podstoupil několik operací mozku.

V ČLÁNKU O DAVIDOVI SI PŘEČTETE:

* Nevídané zlepšení a následný pád

* Prasklý šant a otok mozku

* Další operace a nová naděje

* Rodina pomalu ztrácí naději

V prvních dnech nebyl David schopen sám ani vstát nebo si dojít na toaletu. Pak se ale začalo vše zlepšovat a David dělal nevídané pokroky, nad kterými i doktoři kroutili hlavou. Letos v květnu se však stalo něco, co ho bohužel postavilo opět na začátek celého procesu uzdravování. Jeho rodina je na konci sil. Davidova žena Deníku řekla, co se stalo.

Nevídané zlepšení a následný pád

Není žádným tajemstvím, že ještě před rokem byl David muž samý sval, který miloval sport a posilování. Možná i proto, a také díky svému silnému odhodlání, začal po těžké mozkové mrtvici dělat obrovské pokroky, a pomalu to vypadalo, že začne brzy znovu sám chodit.

Rozešla se s ním, tak k Petře vnikl do bytu. Brutálně ji mlátil a skoro uškrtil

David pravidelně cvičil, rehabilitoval a jeho cílem bylo zbavit se vozíku a postavit se na vlastní nohy. Začal i lépe mluvit, sám se postavil a vše nasvědčovalo tomu, že se jeho stav vyvíjí směrem kupředu. Od posledního příspěvku se však Davidův stav hodně změnil, i přesto, že ještě koncem loňského roku dělal další a další pokroky. Více si o nich můžete přečíst ZDE.

Ještě nedávno byl David muž v plné síleZdroj: se svolením Lenky Sedlákové

„Rehabilitace mu velmi pomáhaly a viděli jsme velký pokrok. Byli jsme všichni nadšení a přenášelo nám to světlo do života. Jelikož jsme opravdu věřili tomu, že by se časem mohl alespoň z nějaké části přiblížit k tomu, jaký byl, než se mu tato příhoda stala,“ říká Davidova manželka Lenka.

Prasklý šant a otok mozku

V květnu bohužel zasáhla rodinu další rána, která je všechny dostala opět dolů. Jednoho dne se Davidovi udělalo špatně, zhoršila se mu stabilita, paměť i vidění. „Okamžitě jsme jeli do nemocnice, a ještě ten den ho operovali. Šant, který odváděl Davidovi mozkomíšní mok, se rozbil, což znamenalo, že mu začal prosakovat a mozek se opět začal zalévat mozkomíšním mokem,“ popisuje událost paní Lenka.

Mladá maminka bojuje s rakovinou prsu. Každá nemoc přináší poselství, říká

Po operaci bohužel došlo opět ke zhoršení veškerých postižených částí, které se David snažil rozhýbat, což ho vrátilo zhruba o tři měsíce zpět.

„Stále jsme ale neztráceli naději a věřili v to, že se David vrátí tam, kde byl, než musel na operaci. O měsíc a půl později se však opět zhoršil. Přišlo nám to velmi divné, takže jsme neváhali a opět jeli do nemocnice na kontrolní CT. To ukázalo, že je šant znovu rozbitý a vše jede nanovo,“ popisuje Davidova žena.

Další operace a nová naděje

Po dlouhé konzultaci došel doktor k závěru, že dají Davidovi úplně jiný šant. Do této doby měl takový, který se reguloval sám. Ještě ten den šel proto David opět na sál, kde mu šant vyměnili. Tentokrát dostal takový, kde může odtok regulovat pouze doktor.

Davidova žena Lenka dělá vše pro to, aby svého manžela dostala zpět na nohyZdroj: se svolením Lenky Sedlákové

„V ten moment přišlo takové zhoršení, že jsme z toho všichni stále velmi špatní. Popravdě už i dost ztrácíme naději. Momentálně je Davidův stav takový, jako když jsme si ho tenkrát přivezli z rehabilitačního ústavu Kladruby. Postupnou regulací šantu se s pomocí lékařů snažíme dostat Davida zpátky, protože první dny si dokonce vůbec nic nepamatoval,“ pokračuje paní Lenka.

Rodina ztrácí naději

Stabilita Davida je nyní velmi špatná, stejně jako jeho zrak. Jeho manželka ho sotva udrží, jelikož je David pomalejší a manipulace s ním je velice těžká.

„Popravdě už ani nemám sílu na to, abych ho kamkoliv přepravila. Ať už je to na záchod, do postele, ke stolu, do obýváku nebo na samotné terapie, na které stále chodíme. Všichni doufáme, že nám pomůžou k tomu, aby se manžel dostal alespoň tam, kde byl před tím, než musel na operaci,“ přeje si žena.

Přispět můžete jakoukoliv částkou i vy prostřednictvím transparentního účtu, který je veden na Davidovu dceru, a na který se můžete podívat ZDE.

Majitel účtu: Nikol Albrechtová

Číslo účtu: 5041230083/0800

IBAN: CZ44 0800 0000 0050 4123 0083

BIC: GIBACZPX

„Sice se říká, že naděje umírá poslední a stále se snažíme věřit, ale přeci jen nám všechno tohle už dost naděje vzalo,“ uzavírá paní Lenka, která prosí čtenáře Deníku o pomoc s financováním všech rehabilitací a zdravotních pomůcek, které David opět potřebuje.

Už jednou mu nemálo pomohly k tomu, aby byl zase silným mužem, kterým ještě loni býval.



Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová