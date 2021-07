Ještě před několika desítkami let bylo pro nastávající rodiče překvapením, zda se jim narodí chlapeček, či holčička. Teprve před několika lety začali gynekologové nabízet možnost pořízení 3D ultrazvuku, na kterém bylo možné vidět podobu dítěte ještě před narozením. Nyní se technologický pokrok dostal v děčínské nemocnici ještě dál. Rodiče si mohou ještě před porodem své dítě detailně prohlédnout. Jako první v Česku totiž v Děčíně začali vytvářet trojrozměrné modely nenarozených dětí.

Tisknou je na tiskárnách Prusa, které patří mezi celosvětovou špičku. Výroba modelu je poměrně náročná, především časově. „Nejprve je potřeba udělat 3D sken plodu. Následně naskenovaný materiál přibližně hodinu upravujeme v počítači, kde můžeme sken podle potřeb oříznout. Samotný tisk trvá podle náročnosti tři až pět hodin,“ přiblížil netradiční službu primář děčínského gynekologicko – porodnického oddělení Peter Kraus. Děti netisknou celé, zpravidla se jedná jen o bustu. Celý plod by se totiž do 3D tiskárny, kterou v Děčíně mají, nevešel. Výsledný model je pak přibližně deset centimetrů velký.

Špičkový přístroj

Podklady pro výrobu modelu získají zdravotníci z nového 3D a 4D ultrazvuku, který se podařilo díky dotaci nedávno pro děčínskou porodnici a gynekologii získat. „V Děčíně získali Samsung HERA W10, což je nejmodernější highendový ultrazvukový přístroj s 3D a 4D zobrazením. Tento špičkový přístroj využívající nejmodernější technologie umožňuje excelentní a přesnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu jako i gynekologických patologií,“ vysvětlil mluvčí Krajské zdravotní Martin Klimeš.

Nechat si udělat trojrozměrný model ale nemohou maminky kdykoliv. „Ideální je to mezi 24. a 27. týdnem těhotenství, kdy je možné pořídit nejlepší snímky pro výsledný model. Stejné časové rozmezí ale platí i pro dnes již běžné 3D ultrazvuky, které umí jako výstup poskytnout fotky nebo videa,“ dodal primář Kraus.

Pokud by maminky přišly dříve, nebyla by podoba modelu příliš věrná. Pokud naopak přijdou později, mohlo by být miminko už natolik velké, že by jej nebylo možné natočit a naskenovat. Cena 3D modelu plodu ještě není stanovená, ale měla by se pohybovat kolem 2 500 korun.

V děčínské porodnici to ale není jediná moderní technologie, kterou využívají. Nastávající maminky si například mohou prohlédnout celé oddělení z pohodlí domova. Nemocnice na svém webu zveřejnila odkaz na online prohlídku porodnice, kde se ženy mohou seznámit se všemi detaily.