22. června slaví ženy na celém světě mezinárodní den bez spodních kalhotek. I přesto, že spodní prádlo funguje jako jakási bariéra mezi genitáliemi a další vrstvou oblečení, některé ženy, ale i muži, si nemohou chození „naostro“ vynachválit. Je ale lepší nosit spodní prádlo každý den nebo chodit bez něj? A je pravda, že chození bez kalhotek předchází zánětům, vyrážkám a množení bakterií?

Mezinárodní den bez kalhotek si našel řadu příznivkyň. | Foto: Shutterstock

Pokud je pro vás nošení spodního prádla samozřejmostí a nedokážete si představit, že byste pro jednou měli nechat kalhotky, slipy či trenýrky v šuplíku, možná vás překvapí, že chození „naostro“ nemusí být vůbec škodlivé, ani nehygienické, a může být naopak zdraví prospěšné.

Mezinárodní den bez kalhotek a chození naostro

* Den bez kalhotek má svou historii

* Prostě se cítit svobodně

* Nosit, či nenosit? Jde o zdraví

* Spaní naostro

* Větrání i s výtokem?

* Život bez kalhotek

* Negativa chození dole bez

* Slavit, či neslavit

* Britney Spears je pro

Odhoďte proto obavy a s nimi i své spodní prádlo a vyzkoušejte si, jak osvobozující může být chození bez spodního prádla. A proč to nevyzkoušet zrovna 22. června, v den, kdy celý svět slaví mezinárodní den bez kalhotek! O tomto dni jsme vás již v minulosti informovali:

Jak vznikl den bez kalhotek

Jistě jste již zaznamenali, že v dnešní době už se slaví Mezinárodní dny téměř všeho. Některé z nich šíří určitou myšlenku a jsou často spojovány s veřejnými sbírkami, jako například Světový den boje proti rakovině (4. 2.) či Mezinárodní den ztracených dětí (25. 5.). Pak jsou tu ale spíš úsměvné dny jako Mezinárodní den mrkve (4. 4.), Den ledového čaje (10. 6.), nebo právě Mezinárodní den bez kalhotek, který se už jedenáctým rokem slaví 22. června.

Podle webu Kudy z nudy Mezinárodní den bez kalhotek vznikl docela nedávno. „Den bez spodního prádla připadá na 22. června a slaví se prý od roku 2012, kdy se sešla na Facebooku parta vyznavačů chození „naostro“ a vedlo to až k založení Mezinárodního dne,“ tvrdí známý turistický web. Od té doby si tento svátek našel své příznivce na celém světě.

Existuje však několik teorií, jak a kdy tento den vůbec vznikl. Například podle webu Latestly se „kalhotky poprvé objevily už ve 12. století. V průběhu 18. století pak byl určen zvláštní den, který měl připomínat chození bez kalhotek tak, jak tomu bylo dříve.“ Podle této teorie jde tedy vlastně o jakýsi návrat ke kořenům. Zajímavostí je i fakt, že dříve spodní kalhotky nosily jen děti, prostitutky a ženy ze spodních vrstev.

Proč nenosit spodní prádlo?

Není až tak důležité, kdy konkrétně první příznivci z odporu ke spodnímu prádlu založili Mezinárodní den, ale podle všeho jde spíš o to, jaký k tomu měli důvod.

„Jde především o to, aby bylo ženám umožněno cítit se svobodně a volně. Proto nesmí být k oslavám nikdo donucen a je to čistě otázka osobní preference,“ píše web Latestly.

Hlavním důvodem je však cítit se osvobozeně a dopřát svým intimním partiím více volnosti. Ať už sekáte zahradu, vytíráte podlahu, nebo jdete na procházku do parku či do kanceláře, podle některých odborníků uděláte lépe, když pro jednou kalhotky odložíte.

Zbavte se zánětů i vyrážek

Pokud spodní prádlo nosíte a dáváte si záležet na tom, aby bylo z kvalitních materiálů, a ještě dobře vypadalo, jistě víte, že nákup několika kusů pořádně provětrá vaši peněženku. Když se ale nákupů spodních kalhotek vzdáte, provětráte něco úplně jiného. Někdy to může být i cesta z nekonečně se opakujících zánětů a kvasinkových infekcí, kterou může nevhodné spodní prádlo donekonečna způsobovat.

„Z lékařského hlediska je pro oblast vaší vaginy nejzdravější a nejlepší, když má šanci dýchat,“ myslí si doktorka Lisa Masterson na The List .



Na spaní s kalhotkami nebo bez?

Pokud však nejste ochotné si kalhotky odepřít během dne, odborníci doporučují je odložit alespoň na noc. Protože stejně jako byl už několikrát studiemi prokázán efekt nošení upnutých boxerek na mužskou plodnost, ukazuje se, že i nošení spodních kalhotek může mít vliv na časté záněty a vaginální infekce.

„Prostřednictvím tkaniny spodního prádla může docházet k šíření bakterií z konečníku do oblasti vaginy, což může způsobovat infekce močových cest. Vlhké prostředí spodních kalhotek zase často vede k rozvoji kvasinkové infekce,“ vysvětluje magazín Bustle .

Ale co když mám výtok?

Vaginální výtok bez zápachu a zbarvení je naprosto přirozenou součástí správně fungujícího ženského organismu. Proto se můžete ptát, jak si s ním poradit, když spodní prádlo odhodíte a nic tak nebude chránit další vrstvu vašeho oblečení. Na to odpovídá doktorka Jennifer Paul na webu The List.

„Výtok často bývá kombinací bakterií, vaginálních kožních buněk, hlenu a tekutiny z děložního čípku a pochvy. Může to být ale i nedostatečné větrání intimních partií, které vede k jeho většímu množství. Odstraněním spodního prádla pak může dojít k jeho úbytku, a to především pokud běžně nosíte kalhotky ze syntetických materiálů,“ vysvětluje gynekoložka.

Kdy chodit bez kalhotek?

Pokud se tedy rozhodnete spodní prádlo ze svého šatníku vyřadit, bylo by vhodné zamyslet se nad tím, jaké oblečení budete nosit.

„Volné kalhoty, sukně či jiné pohodlné oděvy jsou skvělou volbou a umožňují vašim partiím dýchat. Naopak těsné kalhoty, džíny, syntetické legíny či vlněné kalhoty mohou způsobit problémy především kvůli tření a podráždění jemné kůže,“ upozorňuje doktorka Nini Mai na Well and Good.

Nevýhody chození „naostro“

Než se však rozhodnete odhodit veškeré kalhotky do popelnice, zamyslete se nad tím, zda je tato praktika vhodná právě pro vás.

„Když se rozhodnete obejít se bez spodního prádla, můžete se rovněž potýkat s infekcí, obzvlášť pokud jezdíte MHD, či odřeninami od hrubé látky. Také se téměř jistě budete potýkat se skvrnami na oblečení, které tudíž budete muset měnit tak často jako spodní prádlo. Trpíte-li navíc alespoň částečnou či stresovou inkontinencí, je pro vás chození bez kalhotek naprosto nevhodné. A to nemluvím o bolesti způsobené špatně sevřeným zipem,“ varuje před chozením „naostro“ gynekoložka Mary Jane Minkin na webu Insider.

Chození „naostro“ má řadu zdravotních benefitů. Pro někoho je však nevhodné.Zdroj: Shutterstock

Jak tento „významný“ den oslavit?

I přesto, že se v případě Mezinárodního dne bez kalhotek jedná spíš o recesi než o vážnou věc, která si zaslouží pozornost a účast co největšího počtu lidí na planetě, našel si tento den své příznivce. Například v diskuzi na webu Poraďte se k tomuto tématu vyjadřuje uživatelka Julie: „Chození bez kalhotek je příjemné a cítím se tak volná a bez pocitu upocených kalhotek. Na výtoky netrpím a bez kalhotek ani na opruzeniny či záněty, jak to máte vy?“

Pokud to cítíte stejně, stačí v sobě tento den probudit amazonku, stát se nespoutanou a volnou ženou, která odhodí konvence i spodní prádlo, jež jí ubírá na volnosti a vykročí do světa částečně odhalená. Pamatujte však na předchozí varování a důkladně promyslete, co si vezmete na sebe.

Které celebrity nenosí kalhotky?

Chodit bez spodního prádla se rozhodly i některé celebrity. Podel webu The Richest k tomu mají své důvody.

O tom, že Britney Spears nemá ráda snad žádné oblečení, přesvědčuje své fanoušky na svém instagramovém profilu @britneyspears už nějakou dobu. Není tudíž divu, že jí nošení kalhotek nic neříká.

Odporem ke spodnímu prádlu je známá i Miley Cyrus, Selena Gomez či nestárnoucí Jennifer Lopez, Paris Hilton a Rihanna. A dovedete si představit, že by modely Kim Kardashian kazily zářezy titěrných kalhotek? Ne? A právě proto je ani ona nemá ve svém šatníku.

