Dětské kolektivy jsou již od začátku školního roku zdrojem rozličných nákaz a nejinak tomu zanedlouho bude i u chřipky . Tou onemocní v České republice ročně 20–30 % dětí, které pak nákazu mohou šířit na další členy rodiny. Studie dokazují, že děti od 2 do 9 let patří mezi největší přenašeče chřipky typu A.

Přitom pouze 2–4 % dětí jsou u nás proti chřipce očkovány. Podle pediatričky MUDr. Hany Cabrnochové jsou dětští pacienti mnohem nakažlivější, než dospělí. Mohou být totiž infekční i více než deset dní a virus dokážou šířit až osm dní před nástupem příznaků.

Chřipka útočí na uši

Následky v podobě zameškaných hodin a pracovních absencí přitom nejsou jediný problém. Velmi nebezpečné jsou i další možné zdravotní komplikace či ve vzácných případech úmrtí.

Nejčastější komplikací chřipky u dětí je akutní zánět středního ucha, který představuje až 80 % všech dětem předepisovaných antibiotik. Velmi ohrožení jsou v rodinách však také senioři a chronicky nemocní pacienti.

Zdroj: Se svolením Botticelli

Senior se od dítěte nakazí lecčím

„Senioři se mohou od dětí nakazit nejen chřipkou, ale i dalšími infekčními nemocemi. Z virových to bývají třeba sedmá infekční nemoc, plané neštovice, či průjmová onemocnění, z bakteriálních pak pneumokokové infekce,“ doplňuje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dodává, že to, jak se senior s nákazou vypořádá, záleží na jeho obranyschopnosti, jak se s tím vypořádá. Čím je starší, tím horší průběh nemoci může mít.

Vakcína jako sprej do nosu

To, co může před chřipkou ochránit děti, a tím i jejich příbuzné, je očkování. Na dosud minimální proočkovanosti českých dětí může mít svůj podíl i jejich přirozený strach z píchnutí injekcí, a s tím spojené obavy rodičů. Tento problém řeší forma vakcíny, která pro aplikaci nepotřebuje jehlu. očkovací látka vstříkne přímo na povrch nosní sliznice.

Jednoduchým stiskem aplikátoru se postupně vpraví do obou nosních dírek. Tento způsob je v podstatě podobný tomu, jak se běžný virus chřipky dostává do těla. U této formy vakcinace také odpadají obvyklé nežádoucí účinky v podobě bolesti či zarudnutí v místě vpichu.

Bez jehly až do osmnáctých narozenin

Na dítě aplikace vakcíny neklade žádné nároky. Nemusí látku vdechovat ani nijak vtahovat nosem.

„Tato vakcína je doporučena pro děti a mladistvé ve věku od dvou do osmnácti let a stačí jedna dávka. Dvě dávky jsou nutné pouze u dětí do 9 let věku, které nebyly v minulosti proti chřipce očkované,“ upřesňuje dětská lékařka MUDr. Hana Cabrnochová.

Očkování bez použití jehly je u nás sice krátce, ale v zahraničí funguje dlouhodobě. Na britských ostrovech se používá již od roku 2013 a ročně zde naočkují více než 3 000 000 dětí.

Zdroj: Youtube

Je třeba očkovat i předškolní děti?

Malé děti jsou jednou z nejohroženějších skupin, protože si teprve budují imunitu. „Především děti do dvou let věku mohou prodělat chřipku v závažnější formě, stejně jako populace seniorů, upozorňuje pediatrička Alena Šebková. Do 5 let věku bývá u nás hospitalizováno ročně cca 500 dětí s chřipkou a především s jejími komplikacemi. Chronicky nemocné děti do 5 let věku mají riziko hospitalizace 2,5 - 5krát větší než stejně staré jinak zdravé děti. Klasickými chřipkovými příznaky jsou z plného zdraví vzniklá horečka, bolesti kloubů, svalů, hlavy, později se přidá suchý kašel. Rýma nebývá, pouze případně pocit ucpaného nosu. Kojenci mohou mít ale příznaky zcela necharakteristické - nechutenství, zvracení, průjem.