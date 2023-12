Spolu s manželkou, dentální hygienistkou, založil v Trutnově stomatologické centrum. Kromě toho spustil projekt Škola bez cukru a snaží se ve městě vymýtit ze škol a školek sladká pití. Zubař Martin Košťál také nedávno vystoupil v Poslanecké sněmovně na kulatém stolu věnovaném energetickým nápojům, kde upozornil na jejich ničivé účinky na zuby.

Džus je pro zuby podobně nezdravý jako kola. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Stomatolog Martin KošťálZdroj: se svolením M. KošťálaCo vás přimělo rozjet projekt Škola bez cukru?

S manželkou vidíme v ordinaci důsledky, když děti pijí slazené nápoje. A také máme své děti ve školce a ve škole a vnímáme, jak to tam funguje se sladkým pitím. Některé malé pacienty musíme ošetřovat v celkové anestezii, protože mají zkažené skoro všechny zuby. Řekli jsme si proto, že se pokusíme o systémovou změnu. I kdyby jen lokálně.

Jaké už máte úspěchy?

Projekt běží od podzimu a jako pilotní školu máme tu, kam chodí náš syn. Předložili jsme ředitelce své návrhy a ty se již podařilo uskutečnit. V družině měly děti k dispozici sirup, který si dle vlastního uvážení dávkovaly. Teď tam mají vodu. V nápojovém automatu je k dostání jen balená voda. Ve školní jídelně mají automix, který míchá pití z koncentrátů. Každý týden se automix přenastaví a nápoj o trochu více naředí. Jde vlastně o odvykací kúru těla na cukr. Postupně se změny snažíme prosadit ve všech školkách a školách ve městě.

Mnoho českých rodičů ale říká, že jejich dítě by čistou vodu nepilo a že je lepší mu dopřát šťávu nebo džus, než aby nedodržovalo pitný režim.

Nemyslím si, že by děti kvůli tomu trpěly žízní. Pokládám za klíčové získat ke spolupráci právě rodiče. Pokud budou s pitným režimem dětí pracovat podobně i doma, není důvod, aby to ve škole nefungovalo.

Rodičům často není jedno, co dítě pije. Nekupují mu kolu, sladké limonády nebo energetické nápoje, ale raději ovocné šťávy nebo naředěné džusy. O co je to lepší?

V některých ohledech se tyto nápoje moc neliší. Koncentrovaný džus má stejné množství cukru jako Fanta a podobný jako kola. A také spoustu kyseliny – v džusu je kyselina citronová, v kole nebo energetických nápojích kyselina fosforečná. Škodí tedy zubům velmi podobně, jen džus má nějaký ten vitamín navíc.

Kolik kostek cukru obsahuje 200 ml nápoje: Coca-Cola: 7 ks

Fanta: 6 ks

Džus: 6 ks

Tonic: 6 ks

Sprite: 5 ks

Ledový čaj: 4 ks

Ochucená voda: 3 ks

Pramenitá voda: 0 ks Zdroj: Stobklub.cz

Co přesně se děje se zuby, když pijeme sladký nápoj?

Cukrem ze slazených nápojů krmíme bakterie zubního povlaku zodpovědné za vznik zubního kazu. Sladkými nápoji také udržujeme celodenně úroveň pH v ústech pod kritickou hladinou a nedáme slině šanci, aby prostředí zneutralizovala. A to také zvyšuje riziko, že se zub zkazí. Kyseliny v nápojích zase poškozují sklovinu. Kyselinu citronovou nebo fosforečnou používáme ve stomatologii na leptání skloviny nebo na rozpouštění zubní tkáně. Bylo by naivní domnívat se, že stejná sloučenina v pití udělá něco jiného.

O co je sladké pití horší než sladkosti?

Hlavní problém je způsob konzumace. Jíme třikrát až pětkrát denně. Sladký nápoj ale upíjíme celý den a neustále krmíme bakterie v ústech, udržujeme nízké pH a omýváme zuby kyselinou. To už bychom museli opravdu extrémně mlsat, aby se těmto účinkům jídlo přiblížilo.

Takže čokoládu je lepší sníst celou tabulku rychle najednou, než si ji vychutnávat celý den?

Co se týče zubů ano. Ideálně zkonzumovat celou tabulku najednou hned po jídle, aby se to vzalo při jednom.

Přibývá zubních kazů u malých dětí?

Nemáme na to tvrdá data, ale ve stomatologické komunitě se shodneme, že málokdy dnes přijde na vstupní zubní prohlídku dítě, které by nemělo žádný kaz. A to je alarmující. Maminky jsou často v šoku, že jejich tří nebo čtyřletý potomek má hned několik zkažených zubů. Když pátráme, kde se vzaly, kromě nedostatečné hygieny zpravidla dojdeme ke sladkým nápojům. Řada maminek se diví, že je špatně dávat dítěti šťávu, džusík nebo čaj slazený medem.

Med do čaje dávají rodiče naopak jako zdravou položku.

Med je určitě lepší než bílý rafinovaný cukr, obsahuje mnoho prospěšných látek a některé studie naznačují, že má antimikrobiální účinek. Je to ale o přiměřenosti. Pokud bude čaj s medem tvořit základ pitného režimu, zuby se dítěti zkazí také. Obsahuje totiž až 85 procent cukru.

Podkrkonoší, stejně jako další periferie, mají problémy s dostupností zubní péče. Byl to jeden z důvodů, proč jste se s manželkou vrátili do rodného Trutnova a založili zde stomatologii?

Bydleli jsme v Hradci Králové. Když jsme založili rodinu, přišlo nám logické vrátit se tam, kde máme rodinné zázemí a také hory, které nám v Hradci scházely. Přinesli jsme s sebou know-how a moderní péči o zuby s důrazem na prevenci. Jsme sice zavaleni prací, ale v Česku jsou i regiony, které jsou na tom podstatně hůře.

Jak nedostatek vyřešit?

Zubaři se v dohledné době určitě zázračně nenamnoží. Měli bychom si tedy klást otázku, zda máme skutečně málo zubařů, nebo jen hodně kazů. Proto jsme přišli s iniciativou Škola bez cukru. Méně kazů znamená menší vytížení zubních lékařů, a tedy lepší dostupnost péče. V prevenci obecně má Česko obrovské rezervy.