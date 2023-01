Vidíte mizerně při řízení potmě? Na šeroslepost může pomoci jeden z vitamínů

„S mým jedenáctiletým synem Matějem proto chodím od jeho šesti let pravidelně na oční vyšetření, bojím se o jeho vidění. Teď má mínus 0,5 dioptrie na obou očích. Od optika jsme se dozvěděli, že existují speciální brýlové čočky, které by měly krátkozrakost zpomalovat, tak jsem neváhala a synovi je pořídila. Pevně věřím, že neskončí na takových dioptriích, jako já,“ svěřuje se paní Jana.

Každý třetí vidí špatně

Jak dosvědčují statistiky i příběh Jany a jejího syna, zdravé, ostře vidící oči se zřejmě zanedlouho stanou luxusem. Krátkozrakost, projevující se zhoršeným viděním na dálku, se totiž stává velkým zdravotním problémem napříč kontinenty. Dnes trpí krátkozrakostí každý třetí člověk na světě, do roku 2050 to může být každý druhý. Faktorů, které vznik myopie ovlivňují, je více, jeden je ale evidentní. Trávíme až moc času koukáním „na blízko“.

Nejdůležitější je podle odborníků soustředit maximální úsilí na včasnou diagnostiku a správně navrženou léčbu u dětí.

Zdroj: Youtube

Začít se musí v první třídě

Zbystřit by měli zejména rodiče dětí raného školního věku, kolem 6 až 8 let. Myopie je onemocnění, které se obvykle projevuje kolem šestého roku věku a v následujícím období, zhruba do 13 až 15 let, se vidění dětí může bez odpovídající léčby výrazně zhoršit. Léčba spočívá klasicky v nošení brýlí, k tomu se nabízí i několik dalších možností konzervativní léčby. Nošením vhodných brýlových čoček je možné onemocnění významně zpomalit, v některých případech dokonce i úplně zastavit.

„Nově máme k dispozici i takové brýlové čočky, které myopii nejen korigují, ale i přímo řeší. To je velká naděje pro budoucnost. Nová generace brýlových čoček Miyosmart má unikátní technologii. Velmi zjednodušeně řečeno, brýle s těmito čočkami nejen dobře řeší ostré vidění dítěte, ale poskytují i podpůrnou, posilující rozostřující periferní zónu. Ta pomáhá, aby se krátkozrakost nerozvíjela, a oko nerostlo víc, než tak, jak má v souvislosti s růstem dítěte,“ vysvětluje revoluční novinku v léčbě myopie optometrista Martin Bartoš.

Vyžeňte děti ven

Ani speciální brýlové čočky ale nefungují na principu kouzelného proutku. K udržení dobré kondice zraku jsou nutné hlavně změny životního stylu. „Rodiče by měli dbát na to, aby děti trávily více času venku, minimálně dvě hodiny denně. Jde o to, že venku je jiné spektrum světla než před televizí, a děti se dívají víc do dálky než při činnostech doma,“ zdůrazňuje optometrista.

Pro zdraví dětských očí je důležité, aby omezily délku času tráveného sledováním displejů na méně než dvě hodiny denně.Zdroj: shutterstock.com

Dále podle něj platí staré známé pravidlo 20 / 20, tedy dělat dítěti při práci na blízko pravidelné přestávky po 20 minutách na 20 vteřin. To samé ostatně pomáhá i pro relaxaci očí dospělých. U displejů maximálně dvě hodiny. Důležité také je, aby děti při práci na blízko dodržovaly vzdálenost předloktí, tedy nekoukaly do telefonu nebo učebnice z 20 centimetrů. A samozřejmě, aby děti omezily délku času tráveného sledováním displejů na méně než dvě hodiny denně. Ovšem do displejů je nutné zahrnout vedle mobilu i počítač, tablet a televizi.

Pravidelně na kontroly

Orientační vyšetření zraku dětí se má dělat v rámci pravidelných preventivních kontrol u pediatra – ve třech, šesti, dvanácti a osmnácti měsících, ve třech letech a pak každý druhý rok až do devatenácti let. Je důležité, aby rodiče tuto prevenci nezanedbávali.

Potřebujete dioptrické brýle? Nechoďte k lékaři, ale do oční optiky

„Pokud pediatr zjistí, že dítě špatně vidí, je potřeba s dítětem navštívit očního lékaře. Určitě je ale dobré nechat předškoláka u očního lékaře zkontrolovat, pokud jeden z rodičů má nějakou oční vadu. Ony totiž děti obvykle samy neřeknou, že vidí špatně, rozmazaně, neostře. Jednoduše proto, že to nepoznají,“ vysvětluje optometrista Bartoš.

Pojišťovny na čočky přispívají

„Dobrá zpráva je, že skupina pojištěnců, kterým jsou hrazeny brýlové čočky pro korekci zraku, se v roce 2022 rozšířila až do 17 let včetně. Do konce roku 2021 byly brýlové čočky hrazeny pouze dětem do 15 let,“ říká Marek Jonáš, konzultant Miyosmart pro lékaře.

Aby mohlo dítě dostat takzvaně „brýle na pojišťovnu“, musí mít od očního lékaře předepsaný Poukaz na brýle a optické pomůcky. Podle úhradového katalogu jsou brýlové čočky hrazeny dětem do 5 let včetně třikrát za rok, od 6 do 14 let včetně jedenkrát za rok a od 15 do 17 let včetně jedenkrát za 3 roky.

Záněty očí, otoky a alergie kvůli nevhodným dárkům? Lékaři upozorňují na rizika

V případě, že má pacient předepsanou korekci nad +/- 10 dioptrií, jsou běžné sférické i tórické, ke korekci astigmatismu určené brýlové čočky hrazeny i ve věku nad 17 let včetně jedenkrát za 3 roky. Ovšem tato úhrada neznamená, že jsou bez příplatku. Naopak. Výše příspěvku pojišťovny na brýlovou čočku se podle úhradového katalogu liší podle věku dítěte, druhu čočky a sférické hodnoty, čili podle počtu dioptríí. V případě brýlové čočky Miyosmart je příspěvek od 200 do 700 Kč podle sférické hodnoty a věku dítěte. Příspěvek na brýlové čočky lze spojit s příspěvkem na obroučku.

Dětská krátkozrakost na vzestupu

- Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky počet vyšetřených dětí s myopií vzrostl za posledních 10 let o 15 798 dětí. To je nárůst o 30 %.

- Numericky to je v roce 2011 celkem 51 763 vyšetřených krátkozrakých dětí ve věku 6-15 let. V roce 2021 zahrnovalo toto číslo již 67 561 dětí.