Dva roky Kubík pojídal železo. „Hlídali jsme jídlo, pití, aktivity i spánek. Dětská lékařka moje přesné popisy záchvatů jako z učebnice ignorovala. To, že má migrénu, jsem zjistila samostudiem,“ řekla. Vše se rozpohybovalo po návštěvě neuroložky. Od té doby se dnes už devítiletý Kubík snaží za pomoci léků bolesti překonat.

Jak uvedla jeho máma, už pozná, že ho začíná bolet hlava a někdy na ni vyzraje. „Ale jednou za měsíc přijde, nic ji nezastaví a na dva dny Kubíka vyřadí z provozu. A já zase vidím ty prázdné oči plné bolesti, jak prosí o pomoc a nemůžu nic víc než ho držet. Jsem tam s ním a naší bolestí, potichu a potmě. Ale teď už vím, že to přejde. Že je to "jenom" migréna,“ dodala.

Migrény se zbavit nelze, moderní léčba ale zabírá, říká lékařka

Migréna u dětí není až tak ojedinělá. V Česku se s ní potýká více než deset procent školních dětí. Zároveň asi sedmdesát procent školáků má bolesti hlavy alespoň jednou ročně, přičemž jedno ze čtyř těchto dětí trpí opakujícími se bolestmi. Brání jim to v běžných aktivitách, kupříkladu jít ten den do školy. Zpozornět by měli rodiče, kteří sami trpí migrénou, neboť nezřídka bývá dědičná.

Častá dědičnost



„Na rozvoji migrény se uplatňují genetické faktory i faktory zevního prostředí. Dle údajů American Migraine Foundation se u osoby, jejíž rodič trpí migrénou, s padesáti procentní pravděpodobností rozvine migréna. Pokud trpí migrénou oba rodiče, pravděpodobnost se zvyšuje na pětasedmdesát procent. Více než polovina pacientů s migrénou má alespoň jednoho příbuzného, který trpí migrénou,“ uvedla dětská neuroložka Rosa Vydrová z Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice v pražském Motole.

Rychlé podání léků

Záchvat migrény trvá hodinu či více po dobu několika dní, u dětí zpravidla kratší dobu. „Charakterizován je většinou bolestí hlavy s doprovodnými příznaky. Tím může být přecitlivělost na světlo nebo zvuky, někdy k určitým vůním,“ řekla Deníku dětská neuroložka Rosa Vydrová z Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice v pražském Motole.

Pacienti podle ní mohou zvracet nebo cítí pocit na zvracení. „Může se jim točit hlava, mít poruchy vidění, čití (charakteru brnění, mravenčení, nebo naopak snížené citlivosti), poruchy hybnosti nebo i poruchu řeči,“ uvedla. V takových případech doporučuje vyšetření lékařem, aby se vyloučilo jiné, závažné onemocnění. „U některých dětských pacientů se migréna může projevovat pouze jako bolest břicha,“ doplnila.

Žena měla až dvacet záchvatů migrény měsíčně. Z pekla ji vysvobodila nová léčba

Při akutní terapii se lékaři snaží dětem pomocí léků (například ibuprofenu, paralenu, případně jiných léků na předpis) zkrátit trvání záchvatu. Pokud možno do jedné hodiny. Podle Vydrové je třeba podat léky co nejdříve, na začátku bolesti hlavy nebo už ve fázi prodromů, tedy souboru nespecifických příznaků před rozvojem bolesti hlavy.

Jak uvedla, u některých pacientů stačí klid a spánek v tmavé místnosti. „V rámci prevence dalších záchvatů bolestí hlavy doporučujeme podávání hořčíku a vitamínů skupiny B (například denně jedna tableta Magne B6). Nutný je pravidelný režim spánku a stravování, bez vynechávání jídel, aby se vyhnuli hypoglykemiím. Vhodná je pravidelná přiměřená fyzická aktivita,“ dodala Vydrová.

Marie Sobotková s Kubíkem (vlevo) a jeho bratryZdroj: se svolením Marie Sobotkové

Můj Bolehlávek

Rodiče dětí s migrénou se obracejí na pacientskou organizaci Migréna-help, která loni v prosinci spustila i online poradnu. „Většina rodičů migrénu neidentifikuje. Nám se ozývají ti, kteří už vědí, že jde o tuto nemoc,“ uvedla pro Deník zakladatelka organizace Rýza Blažejovská.

Matky a otcové se podle ní leckdy u praktiků setkávají s podceňováním toho, že jejich dítě může mít právě migrénu. První krok má nicméně přesto vést buď k praktickému lékaři, nebo k neurologovi, který onemocnění diagnostikuje.

Zkušenost s migrénou má milion Čechů. Obzvlášť složitá je pro matky

Pro děti s migrénou vydala zmíněná pacientská organizace knížku Můj Bolehlávek. Její autorkou je Helena Beránková a ilustrátorkou Karolina Shipstead. Jedná se o pohádkový příběh holčičky Danielky, která na cestě na prázdniny zažije svůj první záchvat migrény. „Knížka pomůže tisícům dětí v České republice, které si nevědí rady v situacích, kdy je záchvat migrény přepadne,“ uvedla Blažejovská.

Autorské čtení knížky se může uskutečnit v mateřských školách, prvních třídách základní školy, družinách či třeba komunitních centrech knihoven. Tam je předčítáno i z loňské publikace Proč maminku bolí hlavička, která dětem zase popisuje, jaké situace mohou zažít, když má záchvat migrény máma.

Online lékařská poradna pacientské organizace Migréna-help



Odborníci-neurologové nasměrují k nejvhodnějšímu řešení. Ptát se lze formou psaného dotazu nebo si můžete zarezervovat online konzultaci přes videohovor.