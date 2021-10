Zbyněk Švehla utrpěl před lety úraz při cyklistickém závodě a od té doby je na vozíku. Dnes objíždí školy a radí dětem, jak předcházet úrazům. Svůj životní příběh sportovce, jenž soutěží v triatlonu na šampionátech po celém světě, před dětmi naopak upozaďuje, aby si malí posluchači ze setkání odnesli mnohem důležitější sdělení – jak se nezranit.

Během hodiny a půl, kterou se svým kolegou stráví s dětmi nasimulují situaci, při které může dojít k vážnému úrazu a probere s nimi, jak včas zareagovat. „Program začíná tak, že dětem sdělíme náš osobní příběh, jak se to přihodilo, že jsme na vozíku nebo následkem úrazu máme nějaký handicap,“ popisuje Švehla.

Do škol a na tábory jezdí od roku 2016, kdy se zapojil do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který se na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých zaměřuje. Od roku 2015 si besedu s hendikepovanými pracovníci VZP vyslechlo víc jak 100 tisíc dětí.

Nyní se po lockdownové pauze projekt znovu úspěšně rozjíždí a školy o něj mají velký zájem. „Dětem neříkáme nic nového, vše již dávno vědí. Jde však o formu, jakou to sdělujeme. Když do školy po třech letech přijedeme, některé děti si nás moc dobře pamatují a vědí, co jsem jim tehdy vyprávěl,“ říká Švehla.

Největší česká pojišťovna se nyní snaží před dětskými úrazy varovat. Podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka totiž hrozí, že dětských úrazů bude přibývat.

Statistiky dokládají snížení počtu dětských úrazů, jejich četnost v podstatě kopíruje zavřené školy, sportovní kluby a omezené kroužky. Srovnání prvních měsíců tohoto roku s předpandemickým obdobím roku 2019 ukazuje pokles o 40 až 50 procent.

Největší rozdíl vykazují čísla za duben. Zatímco v dubnu 2019 jich VZP zaznamenala přes 32 tisíc, o rok později při první vlně pandemie to byla sotva polovina, letos v dubnu se pak statistiky dostaly na dvě třetiny běžného stavu. Letos v červnu už však byly počty zraněných dětí srovnatelné s obdobím před pandemií.

„Pandemie s jistotou přinesla méně úrazů, snížila se pohybová aktivita dětí. Během lockdownu byly děti pod kontrolou rodičů,“ vysvětluje menší úrazovost ředitel Kabátek.

Více problémů s obezitou

Nyní se ale obává, že během podzimu čísla strmě narostou. „Pandemie však přinesla více problémů s obezitou. Děti vztah ke sportu ztrácí, snižuje se jejich šikovnost,“ říká Kabátek.

To, že děti méně sportovaly dokládají i čísla. Počet žádostí o příspěvek VZP na pohybové aktivity se loni kvůli pandemii meziročně snížil o třetinu. Zatímco v Praze o něj za celý loňský rok zažádalo 21,5 tisíce lidí a VZP na něm vyplatila téměř 20 milionů, letos to za první pololetí bylo pouhých 1795 lidí, kteří od VZP dostali 1,37 milionu korun.

Podle údajů VZP je nejčastější příčinou úrazů právě nedostatek pohybu. „Děti měly během pandemie méně pohybu, kromě problémů s růstem obezity to může znamenat právě i ztrátu návyků při sportu, hybnosti a obratnosti. Právě u dětí, které se pohybovým aktivitám věnují málo a mají horší fyzickou kondici dochází k úrazům častěji,“ řekl ředitel.

Pozor na trampolíny

Nejčastější diagnózy se po léta nemění, nejčastěji dochází k úrazům hlavy, ruky, resp. zápěstí a také nohou v oblasti kotníku.

Při tělocviku ve škole dochází k minimu úrazů, jelikož jsou školáci pod dohledem zkušeného pedagoga. Většinou se stávají v rámci volnočasových aktivit. Do statistik spadají také dopravní nehody. „Je to mix činností, patří tam prolézačky na hřišti, kolo, jsou to běžné aktivity dítěte. Jedna z nejrizikovějších z nich je trampolína, to je známé a pandemie na tom nic nezměnila,“ říká Kabátek.

Pojišťovna letos také spustila projekt Díky za VZPruhu, který inspiruje k pohybu, nabízí instruktážní videa pro rodiče, jak sportovat s dětmi, příběhy úspěšných sportovců – nebo trenérů i s praktickými návody, jak se hýbat a cvičit.

Úrazy jsou považovány za největší problém dětského věku - ve vyspělých zemích jsou příčinou 40 procent úmrtí dětí do 14 let. VZP ročně proplácí víc jak 200 tisíc dětských úrazů, loni to bylo „jen“ 165 tisíc. Náklady pravidelně přesahují půl miliardy korun, loni to bylo o něco méně a za první pololetí 2021 je to 250 milionů korun.

„Kdybych měl tu možnost vrátit čas zpět, zavřel bych na chvíli oči a sešlápl brzdy mnohem rychleji a citlivěji,“ dodává Švehla.