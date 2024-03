Dětí s duševními potížemi jsou tisíce, dětských psychiatrů a psychologů oproti tomu zoufalý nedostatek. Podle odborníků může letos pomoci možnost poskytovat péči i online.

Dětí s psychickými potížemi je hodně, dětských psychiatrů a psychologů málo. | Foto: Shutterstock

Dvanáctiletý Tonda (jméno je změněno) ze středních Čech se po loňském tragickém úmrtí táty začal stahovat do sebe. Přestal komunikovat s blízkými i kamarády. Jeho máma Jana proto sháněla dětského psychologa. „Nejbližší volný termín byl ale až za dva měsíce,“ posteskla si Deníku. Chlapec se mezitím dával dohromady díky rodině a škole.

Odbornou pomoc ročně potřebují tisíce dětí. Nezřídka ale podle expertů trvá i půl či tři čtvrtě roku, než se dostanou do ordinace. Atestovaných dětských psychiatrů je totiž v Česku necelých dvě stě. Klinických psychologů asi patnáct set. Podle dat Asociace klinických psychologů je jich ale zapotřebí dvojnásobek. Navíc jen menšina se jich zaměřuje na děti.

Rychlá pomoc Linka bezpečí: 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz, https://www.linkabezpeci.cz/chat (nonstop) Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (pondělí až pátek od 8 do 18 hodin)

Na zhoršující se psychický stav dětí a mladistvých loni upozornil výzkum Národního ústavu duševního zdraví zaměřený na školáky. „Třicet procent dotazovaných deváťáků projevilo znaky ukazující na středně těžké až těžké úzkosti,“ upozornil analytik projektu Matěj Kučera. Čtyři z deseti jich navíc uvedli známky středně těžké až těžké deprese.

Obrátit se mohou třeba na Linku bezpečí, která je v provozu pro děti a studenty do 26 let věku a ročně na ni zavolá kolem 180 tisíc z nich. „Mezi prvních pět nejčastěji řešených problémů, které s námi děti a mladiství řešili v roce 2022, jsou výhradně potíže spadající do psychické oblasti,“ upozornila vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Kateřina Lišková.

Hovory se týkaly tématu sebevražd, sebepoškozování, psychických poruch, depresí či úzkosti. Za loňský rok ještě nejsou kompletní data, trend je ale podle Liškové podobný.

Naděje na zlepšení

Odborníci vidí naději v tom, že od začátku letošního roku mohou dětští psychiatři mluvit s dítětem i přes obrazovku počítače. „Rozhodnutí, zda je v konkrétní situaci vhodné zajistit kontakt přes vzdálený přístup, je vždy na ošetřujícím lékaři,“ upřesnila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Telemedicínu lze využít v podstatě u kterékoli z psychiatrických diagnóz dětí a mladistvých. Jak ale Plívová dodala, možné je to jen tehdy, když se jedná o ošetřujícího lékaře, který dítě už dříve osobně vyšetřil. Nemůže tedy jít o první kontakt lékaře a pacienta, který musí být nadále osobní.

Nedostatek dětských psychiatrů kritizuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Vláda podle něj finančně pomohla lékařům v nemocnicích na úkor ambulantních specialistů. „Problém je i to, že 43 % specialistů (nejen dětských psychiatrů – pozn. red.) je dnes v důchodovém věku,“ uvedl.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob už dříve Deníku sdělil, že se resort snaží dostupnost psychiatrické a psychologické péče pro děti zlepšit. „Již dříve jsme mimo jiné dohodli, že akutní a neodkladnou péči dětem s duševním onemocněním může vedle dětských psychiatrů poskytnout i psychiatr, který se specializuje na dospělé,“ vzkázal Deníku. Obor dětského psychiatra se resort též snaží zatraktivnit medikům.