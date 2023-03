O handicapovaného chlapce s poruchou autistického spektra se starají prarodiče. Navazování kontaktů s okolím mu nyní ulehčí asistenční pes.

Matěj s babičkou a dědečkem | Foto: Se svolením rodiny

Matěj se s životem musel prát odmala, hned po porodu ho totiž opustila maminka. Pečovat o něj začali babička s dědou. Chlapec trpí poruchou autistického spektra, konkrétně atypickým autismem. Jeho jméno je na přání babičky, která se musela vzdát svého zaměstnání a naplno se z ní znovu stala matka, v Deníku pozměněno.

S mužem se o Matýska, který vyžaduje celodenní péči, starají už patnáct let. Lehké to pro ně není především proto, že vnuk komunikuje v krátkých a těžko srozumitelných větách. Špatně vyhodnocuje různé situace. Bez dohledu by se mohlo stát, že někomu i sobě nechtěně ublíží.

Matěj trpí atypickým autismem. Nyní mu pomůže asistenční pes.Zdroj: Se svolením rodinyHorké chvíle prarodiče zažili před pěti lety. Matějovi tehdy bylo deset let a jeho stav se rapidně zhoršil. „Byl na tom psychicky tak špatně jako snad nikdy dřív. Všude viděl bubáky, ze všeho měl hrozný strach,“ zavzpomínala babička. Lékaři se obávali případné schizofrenie, a tak chlapce poslali na vyšetření do psychiatrické léčebny.

Pobyt tam mu ale příliš nepomohl, Matěj se naopak uzavřel do sebe. Pro prarodiče bylo bolavé, když jim psychiatři řekli, že pro něj bude lepší dětský domov. Tam také tehdy skončil. „Protože byl jiný, úplně ho oddělili od ostatních dětí. Byl sám na pokoji. S nikým nekomunikoval a ztratil důvěru v kohokoliv,“ popsala babička.

Pomoc na psychoterapii

Zpět do péče prarodičů se jej podařilo dostat po dlouhých třech letech. Soud totiž rozhodl, že se ničeho špatného nedopustili. Rozptýlili tím nařčení z léčebny, že se chlapci nevěnovali správně. Matýsek byl ale stále uzavřený a s nikým ještě pár měsíců nemluvil.

Podle slov babičky se dodnes obává, aby se zase neocitl bez prarodičů. „Každý den se ujišťuje, jestli si ho po škole vyzvednu. Ale už s námi alespoň komunikuje,“ vylíčila. Matěj každý den dochází na střední speciální školu, kam jezdí společně s babičkou městskou hromadnou dopravou.

Odpolední program závisí na tom, jakou má Matěj náladu a jak je na tom zdravotně. Miluje zvířata. Doma chová šneky a agamu Pištu. Díky projektu Patron dětí a dobrovolným dárcům navíc bude mít brzy i asistenčního psa Rufuse.

Podle babičky bylo už od seznámení jasné, že si s ním bude skvěle rozumět. „Matěj se od něj dokonce nechal olízat. Nikdo jsme nevěřili vlastním očím. Ani sociální pracovnici, která k nám pravidelně dojíždí, se za ty roky nepodařilo s Matějem sblížit. Rufusovi se to povedlo hned,“ podotkla.

Matěj s milovaným Rufusem.Zdroj: Se svolením rodiny

Pes Matýskovi pomůže zvládat určité sociální situace a ulehčí mu navazovat kontakt s okolím. Uleví i prarodičům. Další případné příspěvky skrze Patrona dětí, do jehož aktuální kampaně na pomoc dětí s poruchou autistického spektra je Matěj zapojen, prarodiče chtějí využít na psychoterapii.

Rozmanitý autismus



Patron dětí je neziskový projekt, který v roce 2017 založila nadace Sirius. Do 16. dubna potrvá jeho kampaň na pomoc dětem s poruchou autistického spektra, kterých se podle statistik ročně v Česku narodí kolem dvou tisíc. Mezi poruchy autistického spektra patří například Aspergerův syndrom. Dětí s ním žije v ČR odhadem patnáct tisíc.



Každý autista je jiný. „Jen jednu věc mají možná všichni společnou – nemají to v životě snadné,“ uvedla provozní ředitelka projektu Patron dětí Svatava Poulson. Pomoci jim může nepřetržitá pomoc, trpělivost rodičů, speciální vzdělávání, terapie a rehabilitace, což je pro rodiče finančně náročné.



