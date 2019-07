Nadváhou nebo obezitou trpí více než pětina českých školáků. Naopak pozitivní jsou zjištění badatelů, že dospívající v Česku jedí více ovoce i zeleniny a mají stále menší zájem o sladkosti. Posledního výzkumu se účastnilo více než 13 tisíc dětí.

Ve věku 11 až 15 let se podle vědců pere se svou hmotností více než pětina českých dětí, častěji chlapci než dívky.

„Důležité je sledovat nejen aktuální situaci, ale především vývoj v čase - a ten je bohužel negativní. Zdůraznil bych zvýšený výskyt obezity u patnáctiletých chlapců a nárůst počtu dívek s nadváhou ve věku 13 i 15 let,“ informoval Michal Kalman, vedoucí olomouckého výzkumného týmu.

Tloušťku si nepřipouští

Vědci se zaměřili také na tzv. body image – zajímalo je, jak svou hmotnost děti vnímají. Dozvěděli se, že 29 procent dívek s nadváhou či obezitou si smutný fakt vůbec nepřipouští.

U chlapců s nadměrnou hmotností je to dokonce 41 procent. Naopak pětina dívek se považuje za tlusté, přestože je jejich hmotnost v normě.

„Víme také, že negativně hodnotí vlastní hmotnost skoro třetina třináctiletých a patnáctiletých děvčat. Předpokládáme, že velký vliv zde hraje věkové období citlivé na sebehodnocení v kombinaci se všudypřítomným společenským tlakem na štíhlou postavu,“ zamýšlel se Michal Kalman.

Vědci se zajímali také o tom, jak jsou na tom české děti s případnou podváhou. Zjistili, že jí trpí 5 procent dospívajících.

„Když tedy ke dvaceti procentům s vyšší hmotností přidáme pět s podváhou, vychází nám, že čtvrtina dětské populace čelí nějaké abnormalitě týkající se vlastní hmotnosti,“ upozornil Kalman.

Více ovoce, méně sladkostí

Potěšující je naopak závěr olomouckých badatelů týkající se stravovacích návyků mládeže. Plyne z něj, že děti stále častěji sáhnou po ovoci a zelenině. Dokonce znatelně víc, než je běžné v Evropě a ve světě. Bezmála polovina českých dětí ve sledovaném věku 11 až 15 let sní denně alespoň jeden kus ovoce. V případě zeleniny se to týká 37 procent z nich.

Dospívající také podle vědců ve srovnání s minulými lety konzumují méně sladkostí. V každodenní konzumaci sladkostí zaznamenali oproti datům z roku 2010 téměř třetinový pokles u třináctiletých a patnáctiletých. Třetina dětí pak pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně.

Výzkum potvrdil, že mladí lidé podceňují důležitost prvního jídla dne.

Každý školní den vloni snídalo jen 49 procent školáků ve věku 11 až 15 let. Snídaní zahajuje den více chlapců než dívek.

Už méně překvapivé je, že se zvyšujícím se věkem tenhle zvyk oslabuje – zatímco u jedenáctiletých se týká 57 procent, v patnácti letech snídá už jen 42 procent.

„Zajímavé je, že existuje poměrně velká skupina dětí, asi šestina, která nesnídá ve všední den. Přitom ale o víkendu snídani do svého denního plánu pravidelně řadí. Je to tím, že v sobotu a v neděli mají na vše víc času?” uvedl Michal Kalman a zamýšlel se nad tím, zda by v týdnu snědlo snídaní více školáků, kdyby jim vyučování začínalo později.